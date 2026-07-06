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వెంకన్నపై కొండంత భక్తి - 116 ఏళ్ల సామాన్య వృద్ధురాలికి వీఐపీ దర్శన భాగ్యం

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 116 ఏళ్ల భక్తురాలు - శతాధిక వృద్ధురాలి భక్తికి టీటీడీ దాసోహం - స్పెషల్​ వీఐపీ బ్రేక్​ దర్శనానికి అనుమతి - అవ్వ భక్తికి మెచ్చిన నెటిజన్లు

116 Years Old Women Got VIP Darshan Break
116 Years Old Women Got VIP Darshan Break (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 7:53 PM IST

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116 Years Old Women Got Tirumala VIP Darshan Break : తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకు కోటి రూపాయల లక్కీ లాటరీ లభించినా దొరకని ఆనందం ఒక్క బ్రేక్‌ దర్శనం టికెట్‌ దొరికితే దక్కుతుంది. దానికి ప్రభుత్వ హోదా కావాలి, పాలకుల సిఫారసులు ఉండాలి. ఇవేమీ లేకుండా ఓ సామాన్య భక్తురాలికి వీఐపీ దర్శన భాగ్యం దక్కింది. కాలినడక వెంకన్న దర్శనానికి వచ్చిన 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి బ్రేక్ దర్శనం చేయించి గౌరవించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

తిరుమల శ్రీవారిని ఎన్నిసార్లు చూసినా తనివి తీరదు. ఊళ్లు, రాష్ట్రాలు దాటి వెళ్లినా, గంటలకొద్దీ క్యూలైన్లలో నిరీక్షించినా సామాన్య భక్తులకు వెంకన్న స్వామిని నిమిషం చూడగలిగినా గొప్పే. కానీ, వీఐపీలకు అలా కాదు, తోపులాటలు లేకుండా ఆ దేవదేవుడుని దర్శించుకోవచ్చు. కాకపోతే దానికి ప్రభుత్వ హోదానో పలుకుబడో ఉండాలి. లేకపోతే పెద్దల సిఫారసు లేఖలైనా ఉండాలి. ఇవేమీ లేకుండానే తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మకు VIP దర్శన భాగ్యం దక్కింది. ఆ ఏడుకొండలవాడిని తనివితీరా చూసుకునే అదృష్టం కలిగింది.

వెంకన్నపై కొండంత భక్తి - 116 ఏళ్ల సామాన్య వృద్ధురాలికి వీఐపీ దర్శన భాగ్యం (ETV Bharat)

తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మకు 116 ఏళ్లు. వెంకన్న స్వామి అంటే ఆమెకు ఎనలేని భక్తి. వయోభారం వెంటాడుతున్నా తిరుమలేశుడిని దర్శించుకోవాలనుకున్నారు. మనవడి సాయంతో తిరుమల దర్శనానికి బయల్దేరారు. కాలినడకన కొండెక్కుతానని పట్టుపట్టారు నవనీతమ్మ. వెంకన్నపై భారం వేశారు. నీకొండకు నీవే రప్పించుకో అని మనసులో మొక్కుకున్నారు. మనవడినే ఊతకర్రగా చేసుకుని, మధ్యలో ఉన్న రెయిలింగ్‌ను పట్టుకుంటూ మెట్లు ఎక్కారు. మెట్ల మార్గంలోని యాత్రికులకు నవనీతమ్మ భక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఓ భక్తుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు. అది కాస్త వైరలైంది. టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడు దృష్టికెళ్లింది.

శతాధిక వృద్ధురాలి భక్తికి టీటీడీ కూడా దాసోహమంది. సిబ్బంది ద్వారా ఆమె వివరాలు సేకరించారు టీటీడీ ఛైర్మన్‌. స్వయంగా తన కోటాలోనే వీఐపీ దర్శన టికెట్‌ కేటాయించారు. అతిథి మర్యాదలతో ఆమెకు దర్శనం చేయించారు. ఆదివారం రాత్రి తిరుమలలో బసచేసిన కాటేజ్‌ నుంచి టీటీడీ వాహనంలోనే నవనీతమ్మను గుడి వద్దకు తీసుకొచ్చారు. బ్యాటరీ వాహనంలో మాఢ వీధుల్లో గుండా ఆలయం వద్దకు తీసుకొచ్చారు.

టీటీడీ సిబ్బంది ఇద్దరు ఆమెను పట్టుకుని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. ధ్వజస్తంభాన్నీ తాకించారు. ఆ తర్వాత ఆలయంలోకి తీసుకెళ్లి స్వామివారి దర్శనం చేయించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండలంలో అందరి VIPల తరహాలోనే శేషవస్త్రంతో నవనీతమ్మను సత్కరించారు. తిరుమల శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర నవనీతమ్మ పాదాలకు నమస్కారం చేసి సామాన్య భక్తురాలికి వీఐపీని మించిన గౌరవం ఇచ్చారు. నవనీతమ్మకు ఉన్న నమ్మకం, భక్తిశ్రద్ధలే ఆమెను వెంకన్న స్వామి చెంతకు చేర్చాయని మనవడు ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు.

శభాష్​ అవ్వా: నిజమైన భక్తికి వయసు కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే అని తమిళనాడుకు చెందిన 116 ఏళ్ల అవ్వ నిరూపించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. కలియుగ దైవం శ్రీవారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమల కొండను ఎక్కడం అందరినీ అబ్బురపరిచిందన్నారు. కొండ ఎక్కేందుకు పెద్దావిడకు మద్దతిచ్చిన కుటుంబసభ్యులను అభినందించారు. శభాష్ అవ్వా అంటూ ఎక్స్​​లో ఆమె వీడియోను ముఖ్యమంత్రి పోస్ట్ చేశారు.

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Last Updated : July 6, 2026 at 7:53 PM IST

TAGGED:

TIRUMALA OLD WOMAN
VIP DARSHAN BREAK
వృద్ధురాలికి వీఐపీ బ్రేక్
TAMILNADU OLD WOMEN DARSHANAM
116 YEARS OLD WOMEN

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