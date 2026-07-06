తిరుమలలో సినీ తారల సందడి - 116 ఏళ్ల బామ్మకు వీఐపీ దర్శనం
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు సినీ ప్రముఖులు - 'లెనిన్' చిత్ర బృందంతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున, అఖిల్ - వెంకన్న ఆశీస్సులు తీసుకున్న నటుడు మాధవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 1:30 PM IST
TTD Honors 116 Yr Old : తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంతో పాటు, తమిళ నటుడు మాధవన్ శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. మరోవైపు 116 ఏళ్ల వయసులో కాలినడకన తిరుమల చేరిన ఓ వృద్ధురాలి భక్తికి టీటీడీ యంత్రాంగం ఫిదా అయింది. ఆమెకు దగ్గరుండి మరీ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించి, సత్కరించింది.
శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు : తిరుమల గిరులపై సినీ ప్రముఖుల సందడి నెలకొంది. టాలీవుడ్ అగ్ర హీరో అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నాగార్జున కుమారుడు అఖిల్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'లెనిన్'. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలు తిరుపతిలో అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిత్ర బృందం మొత్తం తిరుమల చేరుకుంది. నాగార్జున, ఆయన సతీమణి అమల, అఖిల్, హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే, ప్రముఖ నటుడు సునీల్, నిర్మాత నాగవంశీ తదితరులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
వీరంతా ముందుగా వకుళమాత అతిథి గృహంలో బస చేశారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అలాగే ప్రముఖ తమిళ, బాలీవుడ్ నటుడు మాధవన్ కూడా కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వీరికి ఆశీర్వచనం అందించారు. అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు.
భక్తికి వయసు అడ్డుకాదు : శ్రీవారిపై ఉన్న భక్తికి వయసు ఏమాత్రం అడ్డుకాదని ఓ బామ్మ నిరూపించింది. ఆమె పేరు నవనీతమ్మ. వయసు 116 ఏళ్లు. ఈ వయసులో కూడా ఆమె అలిపిరి నడక మార్గంలో మెట్లు ఎక్కుతూ తిరుమల చేరారు. శనివారం ఆమె నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. నెటిజన్లు ఆమె భక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ వీడియో కాస్తా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు దృష్టికి వెళ్లింది.
బామ్మకు వీఐపీ దర్శనం : వీడియో చూసిన ఛైర్మన్ వెంటనే స్పందించారు. ఆ వృద్ధురాలి వివరాలు తెలిస్తే తనకు నేరుగా సమాచారం ఇవ్వాలని 'ఎక్స్' వేదికగా కోరారు. దీంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. వివరాలు సేకరించి ఆమె తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఆమె తిరుపతిలోని జీవకోన ప్రాంతంలో తన బంధువుల ఇంట్లో బస చేసినట్లు తెలుసుకున్నారు. ఈ సమాచారాన్ని వెంటనే ఛైర్మన్కు చేరవేశారు.
పాదాలకు నమస్కరించిన ఈవో : వివరాలు తెలుసుకున్న ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. ఆ వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులందరికీ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో టీటీడీ అధికారులు నవనీతమ్మను దగ్గరుండి శ్రీవారి దర్శనానికి తీసుకెళ్లారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆమెకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి తితిదే ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర స్వయంగా హాజరయ్యారు. నవనీతమ్మకు పట్టు వస్త్రాలు కప్పి ఘనంగా సత్కరించారు. శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం ఆమె కాలికి నమస్కరించి, వృద్ధురాలి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.
"శభాష్ అవ్వా" - తిరుమలకు కాలినడకన 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు
శ్రీవారిపై అపార భక్తి - 116 ఏళ్ల వయసులో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కిన బామ్మ