ఏపీలో 116 అడుగుల సాయిబాబా విగ్రహం - విపత్తులను తట్టుకునేలా నిర్మాణం

బేస్‌మెంట్‌తో కలిపి మరింత ఎత్తయిన సాయిబాబా విగ్రహం - 11 ఏళ్ల కృషితో నిర్మాణం పూర్తి చేసిన సేవాశ్రమం వ్యవస్థాపకుడు అమ్ముల సాంబశివరావు

116 feet Sai Baba statue
116 feet Sai Baba statue (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
116 Feet Tall Shirdi Sai Baba Statue in Repuru: గోదావరి గాలులు తాకే పచ్చని పొలాల మధ్యన కాకినాడ గ్రామీణ మండలంలోని రేపూరు గ్రామంలో నిర్మించిన 116 అడుగుల ఎత్తైన శిర్డీ సాయిబాబా విగ్రహం భక్తులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. బేస్​మెంట్​తో కలిపితే ఈ ఎత్తు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విగ్రహం ఎత్తులోనే కాక, దాని నిర్మాణ వైభవం, ఆధ్యాత్మిక, ప్రశాంతతతోనూ భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది. దూరం నుంచే కనిపించే ఈ విగ్రహం రేపూరు గ్రామ వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

11 ఏళ్ల పాటు కృషి: శిర్డీ సాయిబాబా సేవాశ్రమం వ్యవస్థాపకుడు అమ్ముల సాంబశివరావు ఈ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 2000 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఈ విగ్రహ నిర్మాణం, 11 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. చివరగా 2011 డిసెంబరులో ఈ విగ్రహం భక్తుల దర్శనార్థం పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమైంది. బాబా విగ్రహ నిర్మాణంలో ప్రతి విషయంపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

విపత్తులను తట్టుకునే విధంగా నిర్మాణం: ఈ విగ్రహం కేవలం ఎత్తులోనే కాకుండా, నిర్మాణ బలంలోనూ ప్రత్యేకమైనది. ఎటువంటి విపత్తులు వచ్చినా తట్టుకునేలా ప్రత్యేక ఇంజినీరింగ్‌ పద్ధతిలో ఈ విగ్రహాన్ని నిర్మించారు. సాయిబాబా కూర్చున్నట్లు ఈ విగ్రహం ఉంటుంది. ఇందుకోసం మూడు అంతస్తుల భవనం నిర్మించారు. ఈ భవనంపైన బాబా కూర్చునే విధంగా విగ్రహం నిర్మాణం ఉంటుంది. దీనిని బలపరిచేందుకు కాంక్రీటు, స్టీల్‌ ఉపయోగించారు.

ఉచిత దర్శనం, ఉచిత అన్నప్రసాదం: భక్తుల భద్రతకు, సౌకర్యాలకు తగిన ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. గుడి ప్రాంగణం విస్తృతంగా ఉండటంతో పండుగల సమయంలో వేలాదిమంది భక్తులు ఇక్కడ చేరినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఈ దేవాలయంలోకి భక్తులు ఉచితంగా ప్రవేశించవచ్చు. ఆర్థిక స్థితి, వయసు, ప్రాంతం ఇలా ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా ఎవరైనా సరే స్వేచ్ఛగా దర్శనం చేసుకునే వీలు కల్పించారు. రోజూ భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదం అందజేస్తారు. ప్రతి వారం పలువురు స్థానిక భక్తులు ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

కాకినాడకు ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యం: రేపూరులోని ఈ సాయిబాబా విగ్రహం కాకినాడ జిల్లాకు ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపు తెచ్చింది. రోజూ ఈ విగ్రహాన్ని చూడటానికి భక్తులు, పర్యాటకులు విచ్చేస్తున్నారు. ఉదయం సూర్యకిరణాల్లో మెరిసే ఈ విగ్రహం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. రాత్రివేళ లైట్ల వెలుగులో ప్రకాశించే సాయిబాబా చూసి భక్తులు మంత్రముగ్దులు అవుతున్నారు. ఈ అద్భుత కట్టడం రేపూరు ప్రాంతానికి ఆధ్యాత్మిక శోభను తీసుకొచ్చింది.

సాయిబాబా సేవాశ్రమం: శిర్డీ సాయిబాబా సేవాశ్రమం భక్తులకు పలు సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. అదే విధంగా సాయిబాబుకు ప్రతిరోజూ పూజలు, హారతులు నిర్వహిస్తున్నారు. సాయిబాబా బోధించిన ప్రేమ, సేవ, దాన తత్వాలను జీవన విధానంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ స్థలం ఇప్పుడు సాయిబాబా భక్తులకు ఒక పవిత్ర కేంద్రంగా మారింది. రేపూరు సాయిబాబా విగ్రహం నిర్మాణ వైభవంతో పాటు ఆధ్యాత్మికత కలయికగా నిలుస్తోంది.

