అంబరాన్నంటేలా అన్నమయ్య ఖ్యాతి - అమెరికా గడ్డపై 111 అడుగుల భారీ విగ్రహం
టెనెసీ రాష్ట్రం మెంఫిస్ నగరంలో కొలువుదీరనున్న తొలి తెలుగు వాగ్గేయకారుడు - 75 టన్నుల పంచలోహాలు, 160 టన్నుల ఉక్కుతో అద్భుత సృష్టి - కచ్చితత్వం కోసం త్రీడీ టెక్నాలజీ వినియోగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:46 PM IST
111 Feet Annamayya Statue in USA : తెలుగు భాష తియ్యదనం ఖండాంతరాలు దాటుతోంది. మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు అమెరికా గడ్డపై సగర్వంగా నిలబడబోతున్నాయి. తెలుగునాట తొలి వాగ్గేయకారుడిగా ఖ్యాతి గడించిన పదకవితా పితామహుడు 'తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల' వారి వైభవం ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తం కానుంది. భక్తి, కళ, ఆధునిక సాంకేతికత కలబోతగా ఒక అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. అమెరికాలోని టెనెసీ రాష్ట్రంలో అన్నమయ్య భారీ విగ్రహం కొలువుదీరనుంది. అక్షరాలా 111 అడుగుల ఎత్తులో ఈ పంచలోహ విగ్రహం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. తెలుగు జాతి కీర్తిపతాకగా నిలవనున్న ఈ అపురూపమైన ప్రాజెక్టు వెనుక ఉన్న విశేషాలు, తయారీ విధానం, ఆవిష్కరణ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మెంఫిస్ నగరంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ : అమెరికాలోని టెనెసీ రాష్ట్రం మెంఫిస్ నగరం వేదికగా ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణ జరగబోతోంది. అక్కడ ఉన్న 'ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ అండ్ టెంపుల్' ప్రాంగణంలో ఈ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పుతున్నారు. ఐసీసీటీ యాజమాన్యం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి ఎంతో బాధ్యతగా శ్రీకారం చుట్టింది. విశ్వ వేదికపై తెలుగువారికి ఇది ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలవనుంది.
విగ్రహం ప్రత్యేకతలివే : ఈ విగ్రహం ఎత్తు ఏకంగా 111 అడుగులు ఉంటుంది. దీని తయారీకి 75 టన్నుల పంచలోహాలను వినియోగిస్తున్నారు. పంచలోహాలకు మన భారతీయ సంప్రదాయంలో ఎంతో పవిత్రత, ప్రాముఖ్యత ఉంది. విగ్రహం ఏళ్ల తరబడి పటిష్ఠంగా ఉండేలా భారీ పునాది నిర్మిస్తున్నారు. 160 టన్నుల ఉక్కు చట్రాన్ని (స్టీల్ ఫ్రేమ్) విగ్రహం లోపల అమర్చనున్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి టూ అమెరికా, వయా త్రీడీ టెక్నాలజీ : ఈ భారీ విగ్రహ తయారీ బాధ్యతను ఏపీకి చెందిన ప్రముఖ శిల్పి తీసుకున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నత్తారామేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన పెనుగొండ కరుణాకర్ ఉడయార్ ఈ అద్భుతాన్ని చెక్కుతున్నారు. దీని తయారీలో అత్యంత ఆధునికమైన త్రీడీ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికత వల్ల విగ్రహం ముఖ కవళికలు, వస్త్రధారణ, ప్రతి చిన్న ఆకృతి ఎంతో స్పష్టంగా రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
విడి భాగాలుగా నౌకలో ప్రయాణం : ఇంత భారీ విగ్రహాన్ని ఒకేసారి తయారు చేసి అమెరికాకు తీసుకెళ్లడం సాధ్యం కాదు. అందుకే దీనిని నత్తారామేశ్వరంలో ముందుగా విడి భాగాలుగా (పార్టులుగా) తయారు చేస్తున్నారు. పూర్తయిన భాగాలను జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక నౌకల ద్వారా అమెరికాకు తరలిస్తారు. అక్కడ మెంఫిస్ నగరంలో ముందుగా నిర్మించిన 160 టన్నుల ఉక్కు చట్రంపై ఈ భాగాలను వరుసగా అమరుస్తారు. అక్కడే నిపుణులు శిల్పులు విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దుతారు.
2028లో అంగరంగ వైభవంగా ఆవిష్కరణ : ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఐసీసీటీ అధ్యక్షుడు ప్రసాద్ దుగ్గిరాల, ఉపాధ్యక్షురాలు విజయ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. విగ్రహ ఆవిష్కరణకు ఇప్పటికే ఒక పవిత్రమైన రోజును ఖరారు చేశారు. 2028 మే 9వ తేదీన ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ప్రపంచానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఆ రోజుకు ఒక గొప్ప ప్రత్యేకత ఉంది. అదే మన తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి జయంతి. ఆ పర్వదినాన అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా ఈ ఆవిష్కరణ మహోత్సవం జరగనుంది. పశ్చిమ గోదావరి పవిత్ర మట్టి నుంచి అమెరికా దాకా సాగే ఈ అద్భుత ప్రయాణం తెలుగువారికి ఎంతో గర్వకారణమని పలువురు అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ మెంఫిస్ ప్రాంతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులకు, పర్యాటకులకు ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారనుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
