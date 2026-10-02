మందు ముట్టరు, కట్టుబాటు దాటరు - రాష్ట్రానికే ఆదర్శం ఆ 11 గ్రామాలు
మద్యపాన నిషేధం అమలులో ఆ 11 పల్లెలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. పల్నాడు జిల్లా నూజండ్ల మండలంలోని ఆ గ్రామాల్లో దశాబ్దాలుగా చుక్క మద్యం కూడా దొరకదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 5:07 PM IST
Alcohol Prohibition Villages in AP : మద్యపాన నిషేధం అమలులో ఆ 11 పల్లెలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. పల్నాడు జిల్లా నూజండ్ల మండలంలోని ఆ గ్రామాల్లో దశాబ్దాలుగా చుక్క మద్యం కూడా దొరకదు. ఎవరైనా మద్యం తాగినా, అమ్మినా కఠిన చర్యలు తప్పవు. మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితో, 'ఈనాడు' దినపత్రిక ఇచ్చిన పిలుపుతో ఆ గ్రామాల ప్రజలంతా ఏకమయ్యారు. దశాబ్దాల క్రితం ఊరంతా కలిసి విధించుకున్న మద్యనిషేధ కట్టుబాట్లను నేటికీ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. నూజండ్ల మండలంలోని 11 గ్రామాలు సంపూర్ణ మద్య నిషేధాన్ని అమలు చేస్తూ రోల్ మోడల్గా నిలుస్తున్నాయి.
నూజండ్ల మండలంలో మొత్తం 27 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. వీటిలో సగానికి పైగా అంటే 11 గ్రామాల్లో మద్యం జాడ అసలే కనిపించదు. ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అమలు చేసిన మద్య నిషేధం ఈ గ్రామాలకు బలమైన స్ఫూర్తినిచ్చింది. అప్పట్లో 'ఈనాడు' ఇచ్చిన పిలుపుతో పల్లెవాసులు చైతన్యవంతమయ్యారు. తమ ఊరిలో మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తూ కట్టుబాట్లు విధించుకున్నారు. కాలం మారుతున్నా, ఆ కట్టుబాట్లను మాత్రం వారు ఏమాత్రం జవదాటడం లేదు.
కమిటీల నిఘా : మద్య నిషేధాన్ని ఈ గ్రామాలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం చేయలేదు. ప్రతి గ్రామంలోనూ అన్ని వర్గాలు, కులాల పెద్దలతో ప్రత్యేకంగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఎవరైనా మద్యం అమ్మినా, పక్క ఊరి నుంచి కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చినా ఈ కమిటీలు అస్సలు ఉపేక్షించవు. ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే గ్రామ కమిటీలు విధించే జరిమానాలకు, కఠిన చర్యలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిందే. ఈ కట్టుదిట్టమైన నిర్ణయాల వల్లే దశాబ్దాలుగా ఈ విధానం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
25 ఏళ్లుగా అదే స్ఫూర్తి : నూజండ్ల మండలంలోని జంగాలపల్లె గ్రామం మద్య నిషేధంలో ఎంతో ముందుంది. ఈ ఊరిలో పెద్దలంతా ఏకమై ఏకంగా 25 ఏళ్ల క్రితమే మద్య నిషేధాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. పావు శతాబ్దంగా ఆ తీర్మానాన్ని పక్కాగా అమలు చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అలాగే 'గాంధీనగరం' పేరుకు తగ్గట్టుగానే రెండు దశాబ్దాలుగా మద్యం రహిత గ్రామంగా కొనసాగుతోంది. ముప్పరాజుపాలెం గ్రామస్థులు సైతం గడిచిన దశాబ్దన్నర కాలంగా తమ ఊరిలో మద్యాన్ని దరి చేరనీయడం లేదు.
జాతిపిత కలల సాకారంగా : 'కల్లు మానండోయ్, కళ్లు తెరవండోయ్!' అంటూ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ కన్న కలలను ఈ గ్రామాలు నిజం చేసి చూపుతున్నాయి. కేవలం ఈ మూడు గ్రామాలే కాదు, మండలంలోని తెల్లబాడు, తిమ్మాపురం, సాయినగరం, దాట్లవారిపాలెం, చెరువుకొమ్ముపాలెం గ్రామాల్లోనూ మద్యం అమ్మకాలపై ఉక్కుపాదం మోపారు. అప్పాపురం ఎస్సీ కాలనీలు, పాత త్రిపురాపురం, కొత్త త్రిపురాపురం గ్రామస్థులు కూడా ఈ మద్య రహిత కట్టుబాట్లను కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. ఏకతాటిపై నిలబడి మద్యాన్ని తరిమికొడుతూ భావితరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ మద్య నిషేధ దినోత్సవ ర్యాలీ
మద్యపాన నిషేధానికి ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు మద్దతు ఇవ్వాలి