కస్తూర్భా పాఠశాలలో అమానుష ఘటన - 11 మంది విద్యార్థులను కరిచిన ఎలుకలు
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కేజీబీవీలో షాకింగ్ ఘటన - ఎలుకలు కరవడంతో అస్వస్థతకు గురైన 11 మంది విద్యార్థులు- హాస్టల్ ఆవరణలో అపరిశుభ్ర వాతావరణమే కారణమంటున్న తల్లిదండ్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 8:33 AM IST
11 Students Bitten By Rats At KGBV In NTR District: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఏ. కొండూరు మండల కేంద్రంలో కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలలో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. మొత్తం 11 మంది విద్యార్థులను ఎలుకలు కరవడంతో వారు ఒక్కొక్కరుగా ఆసుపత్రుల్లో చేరారు. కేజీబీవీ విద్యార్థులు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. హాస్టల్ ఆవరణలో అపరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఉండడంతోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కస్తూర్భా గాంధీ బాలికా విద్యాలయలో బాలికలు రోజూలానే డార్మిటరీలో పడుకున్నారు. అయితే వీరిలో ఏడో తరగతి చదువుకుంటున్న 12 మంది బాలికలను ఎలుకలు కరిచాయి. దీని విషయం తెలిసినా సరే విద్యాలయ సిబ్బంది గోప్యంగానే ఉంచారు. కానీ బాధిత బాలికలకు చికిత్స చేయించేందుకు ఏ. కొండూరు పీహెచ్సీకి తరలించడంతో విషయం బయటకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత దీనిపై సమాచారం అందగానే తహసీల్దార్ ఎన్. అరవింద్, ఎంపీడీవో బి. శ్రీనివాసరావు, బీసీడీవో బి. విశ్వభారతి లు కేజీబీవీకి హుటాహుటిన చేరుకుని బాలికల నుంచి వాంగ్మూలాన్ని తీసుకున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే? అధికారుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆ రోజు రాత్రి డార్మిటరీలో నిద్రిస్తున్న ఏడో తరగతి విద్యార్థినులు కావూరి కళావతి, చిమటా లక్ష్మీప్రసన్న, మల్లాది శ్యామల, కె. శ్రీవర్షిత, బి. దీవెన, టి. కీర్తి, ఎస్. నవ్య శ్రీ, పి. ప్రణతి, ఎం. రజని, వి. స్నేహ తదితరాలతో కలిపి మొత్తంగా 12 మందిని ఎలుకలు కరిచాయి. ఆ తర్వాత విషయం ఉన్నతాధికారులందరికీ తెలియడంతో మండల స్థాయి అధికారులు అప్రమత్తమై కేజీబీవీకి చేరుకుని విచారించిన అనంతరం స్థానిక పీహెచ్సీ కి తరలించి వైద్యచికిత్సలను అందించారు.
కస్తూర్భా విద్యాలయంలో ఏవరైనా అస్వస్థతకు గురైతే సత్వరం చికిత్సను అందించాల్సిన ఏఎన్ఎం పోస్టు ఏడాదిగా ఖాళీగా ఉంది. గతేడాది సైతం ఎలుకల సమస్య వచ్చినా సరే ఇప్పటి వరకు కిటికీలోంచి ఎలుకలు రానీయకుండా పాఠశాల యాజమాన్యం ఎటువంటి చర్యలను చేపట్టలేదు.
మెరుగైన వైద్య చికిత్సఅందించాలన్న మంత్రి: ఎలుకలు కరచిన విద్యాలయ బాలికలకు అందిస్తున్న చికిత్సపై అధికారులతో మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆరా తీశారు. మెరుగైన వైద్య సహాయాన్ని అందించాలని వైద్యాధికారులను ఈ సందర్భంగా ఆదేశాలను జారీ చేశారు.
అపరిశుభ్రతే ప్రధాన కారణం: అర్థరాత్రి సమయంలో విద్యార్థులు పడుకున్నప్పుడు ఎలుకలు వీరిని కరిచినట్లుగా తెలుస్తోంది. అనంతరం పాఠశాల సిబ్బంది చికిత్స కోసం విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. అయితే గతంలో సైతం ఈ తరహా ఘటనలు జరగడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల ఆవరణ ప్రాంతం అపరిశుభ్రంగా ఉన్నట్లు, అదే విధంగా విద్యార్థులు భోజనం చేసే ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ నీరు వెళ్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ తదితర కారణాల వల్ల ఎలుకలు ప్రవేశించి కరిచినట్లు స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే దీనిపై పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియరాలేదు.
కలుషిత ఆహారం తిని.. 70 మంది విద్యార్థినులకు అస్వస్థత
కస్తూర్బా బాలికల హాస్టల్లో ఫుడ్ పాయిజన్.. పది మందికి అస్వస్థత