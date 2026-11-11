దారుణం - తోటి విద్యార్థులే పురుగుల మందు తాగించారు!
Private School Student Incident In Sangam: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. స్కూల్కు వెళ్లి ఇంటికొచ్చిన పదో తరగతి విద్యార్థి అస్వస్థతకు గురయ్యాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:46 PM IST
10th Student Falls Severely Ill After Returning From School: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. పదవ తరగతి విద్యార్థులపై కేసు నమోదు స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థికి తోటి విద్యార్థులే కూల్డ్రింక్లో పురుగుల మందు కలిపి బలవంతంగా తాగించారంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గత నెల 31న తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థిని తొలుత నెల్లూరుకు, అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం చెన్నైకి తరలించారు.
ఓ విద్యార్థి ఇటీవల బెంగళూరు నుంచి వచ్చి సంగం మండల కేంద్రంలో వికాస్ స్కూల్లో చేరాడు. ఇక్కడ వచ్చిరాని తెలుగు భాషలో విద్యార్థి మాట్లాడుతూ ఉండడంతో తోటి విద్యార్థులు హేళన చేశారు. ఈ విషయాన్ని తోటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఫిర్యాదు చేశాడు ఆ విద్యార్థి. దాన్ని జీర్ణించుకోలేని తోటి విద్యార్థులు గ్రామానికి దూరంగా ఉన్న ఓ పాడుబడిన ఇంటిలోకి తీసుకెళ్లి థమ్సప్లో బాటిల్లో పురుగుల మందు పోసి బలవంతంగా తాపారని బాలుడు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇద్దరు విద్యార్థులపై కేసు: స్కూల్కు వెళ్లి ఇంటికొచ్చిన పదో తరగతి విద్యార్థి అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు చెన్నైలోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థి పరిస్థితి విషమంగానే ఉంది. తోటి విద్యార్థులే బలవంతంగా పురుగు మందు కూల్డ్రింక్లో కలిపి తాగించారని బాధిత విద్యార్థి తెలిపినట్లు సమాచారం. ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో వీరంతా చదువుతున్నారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఇద్దరు విద్యార్థులపై అట్రాసిటీ, హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు.