రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు

ఏపీలో ప్రారంభమైన పదో తరగతి పరీక్షలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 3,415 పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు - మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగకుండా 156 ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌లు నియమించిన అధికారులు

10th Class Exams Starts Today Across AP
10th Class Exams Starts Today Across AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 10:20 AM IST

10th Class Exams Starts Today Across AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు పరీక్ష మొదలైంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 45 నిమిషాల వరకు పరీక్ష జరగనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 3,415 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగకుండా 156 ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌లు నియమించారు. హాల్‌ టికెట్‌ చూపి విద్యార్థులు ఉచితంగా ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించారు.

పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంత వాతావరణంలో మొదలయ్యాయి. నేటి నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరగనున్నాయి. నిర్దేశించిన సమయం కంటే ముందే విద్యార్థులు, వారికి తోడుగా తల్లిదండ్రులు పరీక్ష కేంద్రాల వద్దకు వచ్చారు. సిబ్బంది విద్యార్థులను క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేసిన తర్వాత ఒక్కరిని పరీక్షా కేంద్రాలలోనికి అనుమతించారు.

జిల్లాల వారీగా పరీక్ష కేంద్రాల వివరాలు: బాపట్ల జిల్లాలో మొత్తం 15,944 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తుండగా వారికి 82 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. చీరాలలో ఈ ఉదయం పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులతో సందడి నెలకొంది. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద అవాంచనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా 144 సెక్షన్ అమలు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

పరీక్ష సమయానికి ముందుగానే విద్యార్థులు: పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో సమయం కంటే ముందే స్కూల్‌కు విద్యార్థులు చేరుకున్నారు. పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల్లో సందడి, అంకితభావం కనిపిస్తోంది. నేడు ఉదయం పరీక్ష ప్రారంభ సమయం కంటే ముందే విద్యార్థులు తమ పాఠశాలల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఉదయాన్నే స్కూలుకు చేరుకున్న విద్యార్థులు పాఠశాల ఆవరణలోని ఎంతో క్రమశిక్షణతో బారులు తీరడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

పరీక్షల ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు, ఆఖరి నిమిషం హడావుడి లేకుండా ఉండేందుకు విద్యార్థులు గంట ముందే స్కూలు వద్దకు చేరుకున్నారు. స్కూలు గేటు తెరిచే వరకు విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా తమ పుస్తకాలను తిరగేస్తూ కనిపించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. విద్యార్థులు హాయిగా, ప్రశాంతంగా పరీక్షలు రాయగలమని విద్యార్థులు తెలిపారు.

విశాఖలో తల్లిదండ్రుల ప్రత్యేక పూజలు: విశాఖలో పదవ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యలో విజయాన్ని సాధించడానికి మూల విరాట్ గా భావించే విశాఖ సంపత్ వినాయక ఆలయంలో పదో తరగతి విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సంపత్ వినాయక ఆలయంలో 10వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

విద్యార్థులకు సంపద వినాయక దేవస్థానం దేవుని వద్ద ఉంచిన పెన్నులను బహుకరించింది. 10వ తరగతి పరీక్షల్లో విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించి విజయం సాధించాలని ఆశీర్వచనాలు అందించారు విద్యార్థులు కూడా సంపద వినాయకుడు ఆశీర్వచనం తీసుకుని పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.

డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా 19,217 మంది విద్యార్థులు పరీక్షను రాయనున్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి 12,668 మంది, అదే విధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి 6,642 మంది వృత్తి విద్య కోర్సుల నుంచి 3,279 మంది, అంతేకాకుండా గతంలో ఫెయిల్ అయిన 167 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలను రాయనున్నారు.

అందుకుగాను జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐదు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు, 35 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్లను అధికారులు నియమించారు. పరీక్షల సమయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు తలెత్తితే కలెక్టరేట్​తో పాటు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్​ను ఏర్పాటు చేశారు. పదో తరగతి పరీక్షలో పూర్తి ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్​ను అమలు చేస్తున్నారు. పి. గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని పి. గన్నవరం, అంబాజీపేట అయినవిల్లి, మామిడికుదురు తదితర మండలాల్లో అధికారులు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాటు చేశారు

కర్నూలు జిల్లాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. జిల్లాలో 35,920 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయనుండగా వారి కోసం 160 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 9:30 నిమిషాలకు పరీక్ష ప్రారంభమవగా మధ్యాహ్నం 12:45 నిమిషాలకు పరీక్ష ముగుస్తుంది.

TAGGED:

10TH GRADE EXAMINATIONS ACROSS AP
10TH CLASS EXAMINATIONS TODAY
నేడు నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలుట
SSC EXAMINATIONS START TODAY
10TH GRADE EXAMINATIONS IN AP

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

