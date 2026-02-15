ETV Bharat / state

10వ తరగతి పరీక్షలలో విప్లవాత్మక మార్పు - విధుల్లో ప్రైవేట్ టీచర్లు

మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు నిర్వహణ - ఇన్విజిలేటర్లుగా 75 శాతం ప్రభుత్వ టీచర్లు, 25 శాతం ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు - ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఉపాధ్యాయులతో పర్యవేక్షణ

10th class exam supervision with government and private teachers
10th class exam supervision with government and private teachers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 15, 2026

10th Class Exams Supervision with Govt and Private Teachers : పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణలో పాఠశాల విద్యాశాఖ నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇన్విజిలేషన్ అంశాల్లో కీలక మార్పులు తీసుకు వస్తోంది. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ అన్ని పాఠశాలల్లోనూ ప్రభుత్వ టీచర్లే ఇన్విజిలేటర్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ 10వ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణకై నిబంధనలు రూపొందించింది. ఈ ఏడాది నుంచి ఇన్విజిలేటర్ల నియామకానికి ఆటోమేషన్ విధానాన్ని తీసుకురానుంది. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇన్విజిలేటర్లుగా ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లు: కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది 10వ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతోంది. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పబ్లిక్ పరీక్ష నిర్వహణలో ప్రభుత్వ టీచర్లతో పాటు ప్రైవేట్ టీచర్లు విధులు నిర్వహించనున్నారు. పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్ష నిర్వహణలో 75 శాతం ప్రభుత్వ, 25 శాతం ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు ఇన్విజిలేటర్లుగా విధులు కేటాయించనుంది.

చీఫ్, డిపార్ట్​మెంట్, స్క్వాడ్ బృందాల్లో ప్రధానోపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇన్విజిలేటర్లుగా ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు విధులు కేటాయించాలని యోచిస్తోంది. తద్వారా పరీక్షల సమయంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల సిబ్బంది పై భారం తగ్గనుంది. అదే విధంగా ఇతర తరగతులకు విద్యా బోధనకు ఇబ్బంది లేకుండా యథావిధిగా నిర్వహించుకునే వెసలుబాటు కలగనుంది.

ఇప్పటివరకు కూడా అధికారులు, సిబ్బంది నియామకాలకు అమలులో ఉన్న మాన్యువల్ విధానానికి పూర్తి స్థాయిలో స్వస్తి పలకనున్నారు. డిజిటల్ విధానంలో ఆటోమేషన్ పద్ధతిలో చేపట్టే విధంగా ఉన్నతాధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర స్థాయి నుంచే వీరందరికీ ఏ రాజుకారోజు విధుల కేటాయింపు ఉంటుంది.

వీరు విధుల నుంచి మినహాయింపు: దివ్యాంగులు, బాలింతలు, గర్భిణులు, 60 ఏళ్లు దాటిన వారు, ఇతర తీవ్ర వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిని విధుల నుంచి మినహాయించనున్నారు.

విధులు నియమించేవారు: పదో తరగతి పరీక్ష నిర్వహణకై ప్రభుత్వం నూతన విధానానికి నాంది పలుకుతోంది. దీనిలో భాగంగా ఇన్విజిలేటర్లుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు, పీఈటీలు, క్రాఫ్ట్, డ్రాయింగ్, సంగీతం, ఇతర సబ్జెక్టులు బోధించని వారినే నియమించనున్నారు.

పరీక్షల షెడ్యూల్​లోనూ మార్పు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే విద్యాశాఖ తాజాగా ఈ పరీక్షల షెడ్యూల్​లోనూ ఓ మార్పు చేసింది. ఉగాది, రంజాన్ పండుగల కారణంగా ఇంగ్లీష్ పరీక్షను మర్చి 21కి వాయిదా వేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఈ ఏడాది షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతీ పరీక్ష తర్వాత ఒకరోజు విరామం వచ్చింది. దీంతో విద్యార్థులు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నారు. ఇది వారికి ఎంతో ప్రయోజనకరం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, ఫీజిక్స్, జీవశాస్త్రం, సామాజిక శాస్త్రం వంటి ప్రధాన సబ్జెక్టులు అన్నింటికీ మధ్యలో విరామం ఉండేలా షెడ్యూల్‌ రూపొందించారు.

దీని వల్ల ప్రతి పరీక్ష పూర్తి అయ్యాక విద్యార్థులు తదుపరి సబ్జెక్టు పై దృష్టి పెట్టేందుకు సమయం దొరుకుతుందని ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా గణితం, సైన్స్‌ వంటి సబ్జెక్టులను మళ్లీ చదువుకోవడానికి, చదివిన వాటిని మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రాక్టీస్​ చెయ్యడానికి ఈ విరామం ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.

ఏప్రిల్ 4 నుంచి 10వ తరగతి మూల్యాంకనం: 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ఏప్రిల్ 4 నుంచి 13 వరకు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మూల్యాంకన సమయంలో తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలపై జిల్లా విద్యాధికారులకు పలు సూచనలు చేసింది. మూల్యాంకనంపై ఏప్రిల్ 4న నిర్వహించే అవగాహన కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని పేర్కొంది. ఈ ఏడాది నుంచి మూల్యాంకనం కేంద్రాల్లోను కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

