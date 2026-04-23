తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు - విడుదల ఎప్పుడంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు - ఇప్పటికే సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తి - మే తొలి వారం నాటికి విడుదల చేయాలని ఆలోచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:44 PM IST
10th Class Results Released Soon in AP and Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఫలితాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఇంటర్ ఫలితాలను విడుదల చేసిన ఇరు రాష్ట్రాల విద్యాశాఖలు వీలైనంత త్వరగా 10వ తరగతి ఫలితాలనూ విడుదల చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీలో పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదలకు రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ చివరి వారం లేదా మే నెల తొలి వారంలో ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది.
తెలంగాణలో ఫలితాల విడుదలకు కసరత్తు: మరోవైపు పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో పదో తరగతి ఫలితాల విడుదలకు ఎస్ఎస్సీ బోర్డు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 16న పరీక్షలు ముగియగా ఇప్పటికే ముఖ్యమైన సబ్జెక్టుల సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తయింది. వీటి స్కానింగ్, ఇతర ప్రక్రియలను సైతం ఎల్లుండికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అధికారులు మిగతా ప్రక్రియలను పూర్తి చేసి మే తొలి వారం నాటికి విడుదల చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సాంకేతికపరమైన ఇబ్బందులు రాకపోతే మే 4వ తేదీ లేదా 5వ తేదీల్లో తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం. అయితే ఈ ఫలితాలను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తామనే అంశంపై అటు ఏపీ అధికారులు గానీ, ఇటు తెలంగాణ అధికారులు గానీ కచ్చితమైన తేదీలను ఇంకా ప్రకటించలేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాక విద్యార్థులు www.bse.ap.gov.in, https://bse.telangana.gov.in/ వెబ్సైట్లో తమ హాల్టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.
ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి: కాగా కొద్ది రోజుల క్రితమే ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో మొదటి సంవత్సరం బాలుర 72 శాతం, బాలికలు 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో సంవత్సరం బాలురు 76 శాతం, బాలికలు 85 శాతం ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు. మొదటి ఏడాది 4,71,864 మంది పరీక్షలకు హాజరుకాగా 3,61,526 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది 4,46,537 మంది పరీక్షలు రాయగా 3,59,816 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వొకేషనల్ కోర్సులకు సంబంధించి మొదటి ఏడాది 38,443 మంది పరీక్ష రాయగా 23,569 మంది పాస్ అయి 61 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో 33,852 మంది పరీక్ష రాస్తే 25,151 మంది పాసై 74 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు చేశారు.
పరీక్షలే లేకుండా పదో తరగతి తర్వాత ఉద్యోగాలు!
టెన్త్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఆ రెండు సబ్జెక్టుల్లో 6 మార్కులు ఉచితం!