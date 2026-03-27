రాములోరి తరఫున సీతమ్మకు 108 రకాలతో సారె - 17 ఏళ్లుగా సమర్పిస్తున్న కుటుంబం
17 ఏళ్లుగా సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న పేరిచర్ల కుటుంబం - 15 రోజుల ముందు నుంచే పిండి వంటలు తయారు చేస్తున్న సత్యవాణి - క్షత్రియ సాంప్రదాయ ప్రకారం సమర్పిస్తున్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:18 PM IST
108 types of saare for Rama Kalyanam: శ్రీరామనవమి సమీపిస్తుందంటే చాలు ఆ ఇంట్లో 15 రోజుల ముందే పెళ్లి సందడి మొదలవుతుంది. పండక్కి రాముడి తరుపున సీతమ్మకు సారె ఇవ్వటం ఆ కుటుంబం ప్రత్యేకత. ఏళ్లుగా వస్తున్న సాంప్రదాయాలను పాటిస్తూ 108 రకాలతో సారె సమర్పిస్తున్నారు. అసలే కోనసీమ వాసులు సారెకి పెట్టింది పేరు. ఇక అమ్మవారికి పెట్టే విషయంలో ఆలోచిస్తారా? 18 ఏళ్లుగా సీతమ్మకు సారె సమర్పిస్తూ భక్తి చాటుకుంటున్న ఓ కుటుంబం విశేషాలు ఓ సారి చూద్దాం.
సామూహిక పిండివంటలు చేస్తున్న వీరంతా అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం గ్రామానికి చెందిన వారు. ఏటా రాములోరి తరుపున సీతమ్మకు సారె ఇవ్వటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 17 ఏళ్లుగా పేరిచర్ల సత్యవాణి కుటుంబం ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తోంది. శ్రీరామచంద్రుడిని అమితంగా ఇష్టపడే కుటుంబానికి కావటంతో అద్భుత వంటకాలను తయారు చేయించి మరీ. సారెగా ఇస్తున్నారు.
రాములోరి కల్యాణంలో సీతమ్మకు సారె : అరిసెలు, బూరెలు, జంతికలు వంటి ఘుమఘుమలాడే పిండివంటలు, పండ్లతో రాములోరి కల్యాణంలో సీతమ్మకు సారె (కంత) సమర్పిస్తారు. అదే విధంగా ప్రత్యేకించి 300 లీటర్ల పాలతో కోవా తయారు చేసి, దాంతో పట్టు చీరలు, తిరగలి, సాన, పండ్లు, బొమ్మలు, కూరగాయలు వంటి వివిధ ఆకృతుల్లో స్వీట్లు చేస్తున్నారు. సహజ సిద్ధంగా కనిపించేలా తయారుచేసే ఆ సారెను చూసి ఆశ్చర్యపోని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఇవన్నీ సత్యవాణి ఇంటివద్ద సొంతంగానే తయారుచేస్తారు. ఇందుకు ఆమెకు తోటి మహిళలు సాయపడుతుంటారు.
క్షత్రియ సాంప్రదాయ ప్రకారం : త్రేతాయుగంలో క్షత్రియ వంశీయుల ఆచార సంప్రదాయాల్ని కొనసాగిస్తూ శ్రీరామనవమి నాడు రాములోరి కల్యాణంలో వరుడు శ్రీరాముడి తరుఫున సీతమ్మకి సారె సమర్పించటం తమ ఆచారమని సత్యవాణి చెబుతున్నారు. కల్యాణం పూర్తయ్యాక స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలతో పాటు ఈ సారెను భక్తులకు పంచిపెడతారు. "ఈ క్రతువులో భర్త పేరిచర్ల భీమరాజు ప్రోత్సాహమెక్కువ. కాబట్టే, ఏళ్లుగా కొనసాగించగలుగుతున్నా" అంటారు సత్యవాణి.
"గత 17 సంవత్సరాలు నుంచి శ్రీసీతారాముల కల్యాణాన్ని వైభవంగా జరిపిస్తున్నాం. క్షత్రియ సంప్రదాయం ప్రకారం రాములోరి తరుఫున సీతమ్మకు సారె (కంత) సమర్పిస్తున్నాం. 300 లీటర్ల పాలతో కోవా తయారు చేస్తున్నాం. రకారకాల పండ్లు, కూరగాయలు, పిండి పంటలు తయారు చేసేందుకు గ్రామస్థులు సహాయం చేస్తున్నారు." - పేరిచర్ల సత్యవాణి, పి.గన్నవరం వాసి
వైనతేయ గోదావరి చెంతన పూర్వీకులు పట్టాభి రామాలయం నిర్మించారు. ఆమె ఏటా ఆ ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతే కాదండోయ్ ప్రత్యేకంగ చలువ పందిళ్లు వేయిస్తున్నారు. కల్యాణం రోజు భక్తులకు అన్నసమారాధన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. భద్రాచలంలో రాములోరి కల్యాణం మాదిరిగానే ఇక్కడా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలను శ్రీ పుష్పయాగం వరకూ అత్యంత వైభవంగా జరిపిస్తున్నారు. ఈ కల్యాణాన్నే కాదు, ఆమె సమర్పించే సారెను చూడటానికీ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు.
