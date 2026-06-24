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42 ఏళ్లుగా 106 సార్లు రక్తదానం - ఎంతోమంది ప్రాణాలను నిలిపిన ఉమామహేశ్వరరావు

ఆయన నిస్వార్థ సేవలకు ఎన్నో పురస్కారాలు - చుట్టూ ఉన్న వారిలో చైతన్యం కలిగిస్తున్న ఉమామహేశ్వరరావు - మరోవైపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే యోగ, ధ్యానంలోనూ శిక్షణ

Umamaheshwar Rao Blood Donor
Umamaheshwar Rao Blood Donor (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:21 PM IST

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Umamaheshwar Rao Blood Donor : అనారోగ్య సమస్యలు, ఆపరేషన్లు, అనుకోని ప్రమాదాలు కారణమేదైనా ప్రతీ రెండు సెకన్లకు ఒకరికి రక్తం అవసరం అవుతోంది. రోజు రోజుకి రక్తం దొరక్క చనిపోయేవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. దీనికి రక్తదానం ఒక్కటే పరిష్కారం అని తెలిసినా చాలామంది రక్తం దానం చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. కానీ గుంటూరు వాసి ఉమామహేశ్వరరావు మాత్రం ఒక్కడే ఉద్యమంలా రక్తదానం చేస్తున్నారు. తనతో పాటు చుట్టూ ఉన్న వారిలోనూ చైతన్యం కలిగిస్తున్నారు. మరోవైపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే యోగ, ధ్యానంలోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

ఎందరో బాధితులకు అండగా: సహజంగా ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో నాలుగైదు సార్లు రక్తదానం చేస్తుంటాడు. ప్రాణాల్ని నిలిపే రక్తం విలువ తెలిసిన వాళ్లు రెండు, మూడేళ్లకు ఒకసారి, అవసరాన్ని బట్టి రక్తదానం చేయడానికి మందుకొస్తారు. కొంతమంది లేనిపోని అనుమానాలు, అపోహలతో ఆపదలో ఉన్నవారికి రక్తం ఇచ్చేందుకు ససేమిరా అంటూ ఉంటారు. కానీ గుంటూరుకు చెందిన ఉమామహేశ్వరరావు మాత్రం 42 ఏళ్లుగా 106 సార్లు రక్తదానం చేశారు. ఎందరో బాధితులకు అండగా నిలిచారు. ఆయన నిస్వార్థ సేవలకు ఎన్నో పురస్కారాలు వచ్చాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే మానవతా స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గౌరవం దక్కించుకున్నారు.

42 ఏళ్లుగా 106 సార్లు రక్తదానం ఎంతోమంది ప్రాణాలను నిలిపిన ఉమామహేశ్వరరావు (ETV Bharat)

ఉత్తమ రక్తదాత పురస్కారం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలుకు చెందిన ఉమామహేశ్వరరావు గంటూరులో స్థిరపడ్డారు. మిర్చి వ్యాపారంలో రాణిస్తూనే సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రారంభించారు. అలా రక్తదానం వైపు అడుగులు వేసిన ఆయన నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రాణాపాయంలో ఉన్నవారికి రక్తదానం చేస్తూనే ఉన్నారు. మరోవైపు అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా యోగ, ధ్యానం చేస్తున్నారు. వాటిపై శిక్షకుడిగా మారి యువతకు తర్ఫీదునిస్తున్నారు. ఆయన సేవలకు గుంటూరు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థ నుంచి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు, వైద్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ నుంచి ఉత్తమ రక్తదాతగా పురస్కారం పొందారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్, చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి ప్రశంసాపత్రాలు అందుకున్నారు. రక్తదానం తనకు మాత్రమే పరిమితం చేసుకోకుండా అందరికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఉమామాహేశ్వరరావు. మిర్చియార్డ్‌లోని 180 మంది ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేసేలా ప్రోత్సాహించారు.

18 సంవత్సరాల వయస్సులో మా బంధువు ఒకరు సర్జరీ చేయించుకుంటే రక్తం ఇవ్వాల్సొచ్చింది. మా చిన్నాన్న హార్ట్​కు హోల్​ పడిన సమయంలో సర్జరీ చేశారు, అప్పుడు కూడా ఇచ్చాను. తరువాత మా అక్కకి చేయి తీసినపుడు కూడా రక్తం ఇవ్వాల్సొచ్చింది. ఇలా బంధువులతో మొదలైంది నేను రక్తదానం చేయడం. తరువాత రక్తదానం ప్రాముఖ్యాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను. గుంటూరు వచ్చిన తరువాత ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి ఇవ్వటం ప్రారంభించాను. నేను నమ్మిన ఒకటే సిద్ధాంతం ఏంటంటే " నువ్వు సమాజాన్ని కాపాడితే, సమాజం నిన్ను కాపాడుతుంది. నువ్వు సమాజాన్ని వదిలేస్తే, సమాజం నిన్ను వదిలేస్తుంది " రక్తదానం చేస్తే బలహీన పడతాం, నీరస పడిపోతాం అనేది అపోహ మాత్రమే వారం రోజుల్లో మనం ఇచ్చిన రక్తం భర్తీ అయిపోతుంది. నాకు తెలిసిన వాళ్లు ఎవరైనా రక్తదానం కోసం అడిగితే వారికి బ్లడ్​ డొనెట్​ చేస్తాను. - ఉమామహేశ్వరరావు, రక్తదాత

వైద్యుల సూచనలు : రక్తదానం చేసిన 48 గంటల్లో శరీరం కొత్త రక్తాన్ని తయారు చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. దీనివల్ల శరీరం చురుగ్గా మారుతుంది. ఒకసారి రక్తదానం చేయడం వల్ల శరీరంలో దాదాపు 650 కేలరీలు ఖర్చవుతాయి. 18 నుంచి 65 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నవారు రక్తదానం చేయవచ్చు. కనీసం 45 కేజీలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండకూడదు. హిమోగ్లోబిన్ శాతం 12.5 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ప్రతి 3 నెలలకు లేదా 4 నెలలకు ఒకసారి సురక్షితంగా రక్తదానం చేయవచ్చు.

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UMAMAHESHWAR RAO BLOOD DONOR

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