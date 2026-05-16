102 కిలోమీటర్లు - రూ. 4450 కోట్లు వ్యయం - మూడు జిల్లాలను కలుపుతూ సెమీ రింగ్​ రోడ్డు

రాష్ట్రంలో రహదారులపై దృష్టి సారించిన కూటమి ప్రభుత్వం - అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరాలను అనుసంధానించేలా సెమీ రింగ్​ రోడ్డు

Published : May 16, 2026 at 12:21 PM IST

Semi Ring Road Construction Around Districts : కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో నూతన రహదారుల నిర్మాణం, మరమ్మతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. భవిష్యత్తు రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం విజయనగరం జిల్లాలను అనుసంధానించే ఒక సెమీ-రింగ్ రోడ్డును నిర్మించే ప్రణాళికను ప్రభుత్వం రూపొందిస్తోంది. 102 కిలోమీటర్ల దూరం విస్తరించి ఉండే ఈ మార్గాన్ని 4, 6 లేదా 8 లేన్లతో నిర్మించనున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లాలోని రాంబిల్లి మండలాన్ని, విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం విమానాశ్రయంతో అనుసంధానించేలా దీనిని రూపొందించారు.

ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించేందుకు ప్రతిపాదన : ఈ రహదారిపైకి వాహనాలను ఎక్కడిపడితే అక్కడ అనుమతించరు. కేవలం నిర్దేశిత ప్రవేశ నిష్క్రమణ పాయింట్ల వద్ద మాత్రమే ప్రవేశం పరిమితం చేస్తారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఇటువంటి ప్రాజెక్టు చేపట్టడం ఇదే ప్రథమం. ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించేందుకు విశాఖపట్నం చుట్టూ పూర్తి స్థాయి రింగ్ రోడ్డును నిర్మించాలనేది తొలుత ఉన్న ప్రతిపాదన అయినప్పటికీ, భౌగోళిక పరిమితుల కారణంగా అది సాధ్యం కాదని నిర్ధారించారు.

దీని గురించి సమగ్ర నివేదిక ప్రాజెక్ట్​ : తత్ఫలితంగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా పొరుగు జిల్లాలను కలుపుతూ అర్ధచంద్రాకారంలో సాగే సెమీ-రింగ్ రోడ్డును ఖరారు చేశారు. విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (VMRDA) ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన 'సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక' (DPR) తయారీ బాధ్యతను, గత డిసెంబరులో ఒక కన్సల్టెన్సీ సంస్థకు అప్పగించారు. ఈ నెల చివరి నాటికి DPR సిద్ధమవుతుందని భావిస్తున్నారు. రాబోయే 50 ఏళ్లలో విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో జరగబోయే పట్టణ విస్తరణ అంచనాల ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు.

భూసేకరణ లేదా భూ సమీకరణ (Land Pooling) : ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అయ్యే అంచనా వ్యయం రూ.4,449 కోట్లుగా ఉంది. మొత్తం 12,114 ఎకరాల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఇందులో 8,000 ఎకరాల భూమి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు చెందినది. ట్రాఫిక్, సామాజిక పర్యావరణ ప్రభావ అంచనాలకు సంబంధించిన అధ్యయనాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. వచ్చే నెల 15వ తేదీ నాటికి ఈ ప్రాజెక్టు పనులను పట్టాలెక్కించాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. ఒకవేళ భూసేకరణ ప్రక్రియ క్లిష్టంగా మారితే, ప్రత్యామ్నాయంగా 'భూ సమీకరణ' (Land Pooling) పద్ధతిని అనుసరించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు.

మూడు జిల్లాల్లో, కింది మండలాల్లో:

  • విజయనగరం: భోగాపురం, డెంకాడ, కొత్తవలస
  • విశాఖపట్నం: భీమిలి, పద్మనాభం
  • అనకాపల్లి: కె.కోటపాడు, చోడవరం, అనకాపల్లి, కశింకోట, మునగపాక, అచ్యుతాపురం, యలమంచిలి, రాంబిల్లి.

