మలుపుల రోడ్లు - జనావాసాల మధ్యే ప్రయాణం - ముప్పతిప్పలు పెడుతున్న ఎన్​హెచ్​-216

కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవే 390 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 101 ప్రమాదకర మలుపులు, 48 చోట్ల ప్రమాదకర కూడళ్లు - రహదారిపై మలుపులు, మితిమీరిన వేగం వల్ల ఘోర ప్రమాదాలు - కానరాని అండర్‌పాస్‌లు

Published : May 18, 2026 at 9:36 AM IST

Dangerous Curves on Kathipudi to Ongole NH: పొడవైన తీరం రాష్ట్రానికి వరం! కానీ ఈ తీరం వెంట ఉన్న రహదారి మాత్రం నరకం చూపిస్తోంది. ఊహించని ములుపులు ఇరుకైన ప్రాంతాలు రద్దీ కూడళ్ల మధ్య మృత్యువు మాటు వేసి పరీక్ష పెడుతోంది. తీరప్రాంత జిల్లాలకు జీవనాడిలా ఉండాల్సిన జాతీయ రహదారి సగటున ప్రతి 4 కిలోమీటర్లకు ఓ ములుపుతో జీవితాలను ఆవిరి చేస్తోంది. కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి నుంచి ఒంగోలు వరకు 390 కిలోమీటర్ల పొడవైన జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటనే ప్రాణసంకటంగా మారింది. గ్రామీణ రహదారికి ఎక్కువ ఆర్​ అండ్‌ బీకి తక్కువనేలా ఉండే ఈ జాతీయరహదారిపై ఎక్కడా బైపాస్‌లు కనిపించవు.

అండర్‌పాస్‌ల ఊసే లేదు. 2 వరుసలే ఉన్న ఈ హైవేపై ఎక్కడ పడితే అక్కడ రహదారిపై వాహనాలు నిలిపేస్తున్నారు. మిగిలిన ఆ కాస్త దారిలోనే ప్రయాణిస్తూ వాహనదారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. 25 ఏళ్ల క్రితం సామాన్య ప్రజలు ఉద్యమించి సాధించుకున్న ఎన్​హెచ్​-216 ప్రస్తుత దుస్థితి ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్ బృందం క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో కళ్లకు కట్టినట్టు కనిపించింది.

ఎగుమతుల రవాణాకు ఈ హైవేనే కీలకం: ఎన్​హెచ్​-216 రాష్ట్రంలోని కోస్తా తీరం వెంట సాగే జాతీయ రహదారి. ఇది కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి వద్ద ప్రారంభమై, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, బాపట్ల జిల్లాల మీదుగా సాగి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సమీపంలోని త్రోవగుంట వద్ద ఎన్​హెచ్​-16లో కలుస్తుంది. ఆయా జిల్లాల పరిధిలో వ్యవసాయ, ఆక్వా, పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల రవాణాకు ఈ హైవేనే కీలకం. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండని సరకును తీసుకెళ్లే వాహనాలు ప్రయాణించే వేగం ఎక్కువే. దీనికి తగ్గట్లు జాతీయ రహదారి ఉండాలి. కానీ కత్తిపూడి-ఒంగోలు జాతీయ రహదారి మాత్రం మలుపులు, వంపులు, కుచించుకుపోయిన రోడ్లు, రద్దీ అయిన కూడళ్లు, జనావాసాల మధ్య దాదాపు 390 కిలోమీటర్ల మార్గం ముప్పతిప్పలు పెడుతోంది.

కత్తిపూడి-కాకినాడ మధ్య 28 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఈ జాతీయ రహదారి 4 వరుసలుగా ఉంది. మిగిలిన 362 కిలోమీటర్లు కేవలం 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా ఉంది. 390 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 101 ప్రమాదకర మలుపులు ఉన్నాయి. అంటే సగటున ప్రతి 4 కిలో మీటర్లకు ఒక మలుపు పరీక్ష పెడుతోంది. ఇందులో ఎల్​ ఆకారంలో 15 చోట్ల, యూ ఆకారంలో 32 ప్రాంతాల్లో, S ఆకారంలో 10 చోట్ల, సీ ఆకారంలో 44 చోట్ల మలుపులున్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రమాదకర కూడళ్లు ఉన్న ప్రాంతాలు 48 ఉన్నాయి. రహదారిని ఆనుకుని దుకాణాలు, ఇళ్లు, నేరుగా రోడ్డుపై వచ్చే ప్రాంతాలు 38 ఉన్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ రహదారిపై 32 చోట్ల వాహనాలు నిలుపుతున్నారు. రహదారి పక్కన 22 చోట్ల మద్యం దుకాణాలు, బెల్ట్‌ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో ఎక్కడా అండర్‌పాస్‌లన్నవే లేవు. 95 శాతం 2 వరుసలుగా ఉన్న ఈ హైవేపై 28 చోట్ల రోడ్డు కుచించుకుపోయింది. అత్యంత ప్రమాదకరంగా 81 పల్లెలు, పట్టణాల మధ్యలోంచి వెళ్తూ నిత్యం ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది.

కానరాని అండర్‌పాస్‌లు: ఈ మార్గంలో ఎక్కడా వెహికల్‌ అండర్‌పాస్‌లు లేవు. ఆయా కూడళ్లలో ఇతర రోడ్ల నుంచి వచ్చే వాహనదారులు నేరుగా హైవేని క్రాస్‌ చేస్తూ నిత్యం ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. అప్పట్లో అనేక గ్రామాల్లో పాత రోడ్డు వివిధ మలుపులతో ఉంటే వాటిని సరిచేసే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఇప్పుడవే ప్రమాదకరంగా మారాయి. గ్రామీణ రోడ్లు, జిల్లా, రాష్ట్ర రహదారులు ఈ హైవేలో పలుచోట్ల కలుస్తున్నాయి. అలాంటి చోట్ల చాలావరకు హెచ్చరిక బోర్డులు కనిపించలేదు. హైవేపై పలుచోట్ల రైతులు ధాన్యం ఆరబెట్టారు. ఇది వాహనదారులకు ప్రమాదకరంగా ఉంది.

ఎన్​హెచ్​-216లో పెడన వద్ద వాహనదారులకు రైల్వే గేటు కష్టాలు తప్పడం లేదు. రైల్వేగేటు పడితే హైవేపై 15 నిమిషాలు వాహనదారులు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి. ఇక్కడ రైల్వే వంతెన నిర్మించే టెండరు టాటా, సిబ్‌మోస్ట్‌ సంస్థలు దక్కించుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వంతెన నిర్మాణానికి సిద్ధమైతే అక్కడి ఓ ప్రజాప్రతినిధి పెద్దఎత్తున కమిషన్‌ అడిగారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇలాగైతే పనులు చేయలేమంటూ గుత్తేదారు సంస్థ చేతులెత్తేసింది. ఫలితంగా అయిదేళ్లూ రైల్వే వంతెన పని జరగలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక, గుత్తేదారు ముందుకొచ్చి పనులు చేపట్టారు. రెండు, మూడు నెలల్లో ఈవంతెన అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముంది.

అధిక సంఖ్యలో మలుపులు: కత్తిపూడి-చించినాడ మధ్య అధిక సంఖ్యలో మలుపులున్నా వాటిని సూచించేలా బోర్డులు చాలా చోట్ల లేవు. సుంకటరేవు, బాపనపల్లి, పి.మల్లవరం, పటవల, రామన్నపాలెం, చొల్లంగిపేట ప్రాంతాల్లో మలుపుల వద్ద ప్రమాదాలు జరిగి గత 5 నెలల్లో 9 మంది మరణించారు. హైవేపై వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు కొన్ని కూడళ్ల వద్ద ఇరువైపులా డ్రమ్ములు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అతివేగంతో వెళ్లే వాహనాదారులు వాటిని ఢీకొట్టి వెళ్లిపోతున్నారు. హైవేకి ఇరువైపులా నివాసిత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 10 గ్రామాల వద్ద వెహికల్‌ అండర్‌పాస్‌లు లేక ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చించినాడ వంతెన-లోసరి మధ్య హైవే ఎక్కువగా దెబ్బతింది. కొన్ని చోట్ల గుంతలు పూడ్చినా వాహనాల రద్దీ కారణంగా అవి కొంతకాలం కూడా ఉండటం లేదు. వేగంగా వెళుతూ గుంతల వద్ద వాహనాలను ఆకస్మికంగా పక్కకు తిప్పుతూ ప్రమాదాల బారిన పడతున్నారు.

గ్రామాలను హైవేకి అనుసంధానించే రహదారులు 2 నుంచి 3 అడుగుల దిగువగా ఉన్నాయి. గ్రామాల నుంచి వాహనదారులు హైవే మీదకు వచ్చే వరకు కనిపించడం లేదు. ఆయా చోట్ల ఇది ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. లోసరి- పెనుమూడి-పులిగడ్డ వారధి మధ్యే ఈ హైవేపై అత్యంత ప్రమాదకర మలుపులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ‘S', ‘U'’, ‘L' ఆకారంలో ఉన్న మలుపుల వద్ద అధికంగా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. 81 గ్రామాల మీదుగా వెళ్లే ఈ హైవేపై 36 గ్రామాల పరిధిలో రోడ్డును ఆనుకునే దుకాణాలు, ఇళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ 36 గ్రామాల పరిధిలోనే హైవేపైకి వాహనాలు నేరుగా దూసుకొస్తున్నాయి. ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి.

పెనుమూడి-పులిగడ్డ వారధి-ఉప్పుగుండూరు టోల్‌ప్లాజా మధ్య ప్రమాదకర మలుపులున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోనూ వాహనదారులు ఇష్టానుసారం ఓవర్‌ టేక్‌ చేస్తున్నారు. హైవేపైనే ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనాల్ని నిలిపేస్తున్నారు. ఉప్పుగుండూరు టోల్‌ప్లాజా ఒంగోలు మండలంలోని త్రోవగుంట మధ్య పలు చోట్ల రహదారి దెబ్బతింది. నిర్వహణ ఆధ్వానంగా ఉంది. మద్దిరాలపాడు ఊరిలోకి వెళ్లే కూడలి, చదలవాడ, నీలాయపాలెం కూడలి, ఉప్పుగుండూరు బైపాస్‌ కూడళ్లు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. నాగులుప్పలపాడు మండలం చదలవాడ వద్ద హైవేని ఆనుకుని ఉన్న రామన్నచెరువు కట్ట వర్షాకాలంలో తరుచు కొట్టుకుపోతూ రహదారిని ముంచెత్తుతోంది. ఈ హైవే కోల్‌కతా-చెన్నై హైవే త్రోవగుంట వద్ద కలిసే చోట వంతెన నిర్మించకుండా కేవలం సర్వీస్‌ రోడ్డుతో అనుసంధానం చేసి వదిలేశారు.

10 చోట్ల బైపాస్‌లు అవసరం: ఇంత ప్రమాదకరంగా ఉండే హైవేపై 89.72 శాతం మంది ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్‌ లేకుండానే ప్రయాణించడం కనిపించింది. హైవే పెట్రోలింగ్, పోలీసుల తనిఖీలు ఎక్కడా మచ్చుకైనా లేవు. ఎక్కడిపడితే అక్కడ గ్రామాల మధ్య పశువులు ఇటు, ఇటూ తిరుగుతూ కనిపించాయి. ఈ హైవేని తక్షణం విస్తరించాల్సిన అవసరముందని తీర ప్రాంత జిల్లాల ప్రజలు కోరుతున్నారు. దీనిని 6 లేదా 4 వరుసలుగా విస్తరించేందుకు సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనం, డీపీఆర్‌ తయారీకి కేంద్ర రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ టెండర్లు ఆహ్వానించింది.

కత్తిపూడి-కాకినాడ మధ్య ఉన్న 4వరుసలను 6వరుసలు గాను మిగిలిన 362 కిలోమీటర్లు 4 వరుసలుగా విస్తరించడానికి డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇందులో హైవేకి ఆనుకొని జనావాసాలు పెరిగిన చోట బైపాస్‌లు నిర్మించాలి. కనీసం 10 చోట్ల బైపాస్‌లు అవసరం. గ్రామాల్లో సీ, యూ, ఎస్​, జెడ్​, ఎల్​ ఆకారంలో మలుపులున్నచోట్ల రీఅలైన్‌మెంట్‌ చేసి, హైవే స్ట్రేట్‌గా ఉండేలా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రమాదకర కూడళ్లలో తప్పనిసరిగా వంతెనలు నిర్మించాలని హైవే మీదకు పశువులు రాకుండా, ఇరువైపులా పూర్తిస్థాయిలో రైలింగ్‌ ఉండేలా చూడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

