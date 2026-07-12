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ఆధార్‌ ధ్రువీకరణ చేస్తే చాలు - ఇంట్లో నుంచే 100 రకాల రవాణా సేవలు

కొత్త గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - వారం రోజుల్లో ఖైరతాబాద్‌ ఆర్​టీఏ కార్యాలయం పరిధిలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు - మరో రెండు నెలల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేవలు విస్తరణ

Transport Services Through Aadhaar Authentication
Transport Services Through Aadhaar Authentication (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 6:51 AM IST

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Transport Services Through Aadhaar Authentication : కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసినా, డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు కోసం అప్లై చేయాలన్నా ఇలా అనేక అవసరాల కోసం ఆర్టీఏ కార్యాలయాల చుట్టూ పదే పదే తిరగడం, గంటల తరబడి లైనుల్లో నిలబడటం పరిపాటి. వాహన యజమానులు, ట్రాన్స్‌పోర్టు యజమానులు, డ్రైవర్లు ఇప్పటి వరకూ ఇలాంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఈ తరహా సమస్యలకు స్వస్తి చెప్పే సమయం వచ్చేస్తోంది.

ఖైరతాబాద్‌ పరిధిలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు : కేవలం ఆధార్‌ ధ్రువీకరణ చేసుకుంటే 100 రవాణా సేవల్ని ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా తాజాగా కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర రవాణాశాఖ కూడా దశలవారీగా దీనిని అమలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనిలో భాగంగా ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ వాహనాలకు సంబంధించిన సేవల్ని ఆన్‌లైన్‌లో అందించేలా హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్‌ రవాణాశాఖ కార్యాలయ పరిధిలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టును వారం రోజుల్లో చేపట్టనుంది.

ఆధార్‌ లేనివారికి ఇలా : తర్వాత నెల, రెండునెలల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీనిని విస్తరించేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. సారథి, పరివాహన్, ఈ-చలాన్‌ ఆన్​లైన్​ పోర్టళ్ల ద్వారా ఆధార్‌ ధ్రువీకరణతో 100 సేవలకు కేంద్రం అనుమతించింది. ఆధార్‌ లేనివారికి ఇతర చెల్లుబాటయ్యే గుర్తింపు పత్రాలతో సంబంధిత రవాణాశాఖ కార్యాలయంలో ఈ సేవలు పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు వంటి వ్యక్తిగత (నాన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌) కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు షోరూంల వద్దే ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతున్నాయి. మిగతా విభాగాలు- ఆటోలు, లారీలు వంటి ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ వాహనాలకు సంబంధించిన వివిధ సేవలను అదేవిధంగా నాన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు వాహనాల సేవలను ఖైరతాబాద్‌ రవాణాశాఖ కార్యాలయ పరిధిలో ఈ వారం రోజుల్లో అమలు చేయనున్నట్లు ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

ఏయే సేవలంటే ? : వాహన ఫిట్‌నెస్‌, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్ వంటి పరీక్షలు రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినవి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సేవలను పొందేందుకు మాత్రం తప్పనిసరిగా రవాణాశాఖ కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌లకు సంబంధించి 23 రకాల సేవల్ని రవాణాశాఖ ఇటీవల ఆన్‌లైన్‌లో ప్రారంభించింది. అయినప్పటికీ వాటిలో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌లు తదితరాలకు సంబంధించిన 100 సేవలను 9 విభాగాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజించింది.

  • లైసెన్స్‌లో 21 రకాలు : కొత్తగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ జారీ, లైసెన్స్‌ సరెండర్‌ చేయడం, లైసెన్స్‌ రెన్యువల్, డూప్లికేట్‌ లైసెన్స్, లైసెన్స్‌లో అడ్రస్, పేరు మార్పు, అంతర్జాతీయ డ్రైవింగ్‌ పర్మిట్, మొబైల్‌ నంబరు మార్పు, స్మార్ట్‌ కార్డ్.
  • పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ వెహికిల్‌ బ్యాడ్జ్‌-2 సేవలు : క్యాబ్‌, ఆటో వంటి ప్రజారవాణా వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లు, వాహనదారులకు నూతన బ్యాడ్జ్, డూప్లికేట్‌ బ్యాడ్జ్‌ జారీ.
  • కండక్టర్‌ లైసెన్స్‌-6 సేవలు : కండక్టర్‌ లైసెన్స్‌ జారీ, లైసెన్స్‌ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్‌, డూప్లికేట్‌ లైసెన్స్, లైసెన్స్‌ రెన్యువల్, చిరునామా మార్పు, పేరు మార్పు.
  • వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ 39 సేవలు : కొత్త వాహన రిజిస్ట్రేషన్, తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్, పాత వాహన యాజమాన్య బదిలీ, డూప్లికేట్‌ ఆర్సీ, మోటారు వాహన పన్ను రిఫండ్‌ ఎన్వోసీ, చిరునామా, పేరు మార్పు, హైపోథకేషన్‌ చేర్చడం, తొలగించడం తదితర సేవలు.
  • పర్మిట్‌ సేవలు-17 : తాత్కాలిక పర్మిట్, టూరిస్ట్‌ పర్మిట్, నేషనల్‌ పర్మిట్, స్టేజ్‌ క్యారేజ్, కాంట్రాక్ట్‌ క్యారేజ్, ఆలిండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిట్, పర్మిట్‌ బదిలీ తదితర సేవలు.
  • వాహన స్క్రాపింగ్‌-3 సేవలు : స్క్రాపింగ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు, తర్వాత సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ డిపాజిట్, ఆ సర్టిఫికెట్‌ను కొత్త వాహనం కొనుగోలుకు ఉపయోగించడం.
  • ఫిట్‌నెస్‌-6 సేవలు : ఆటోమేటెడ్‌ టెస్టింగ్‌ స్టేషన్‌లో ఫిట్‌నెస్‌ అపాయింట్‌మెంట్, రద్దు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్, చెల్లింపుల వివరాలు, రీషెడ్యూల్, వాహన ఫిట్‌నెస్‌ చరిత్ర.
  • మల్టీలేన్‌ ఫ్రీ ఫ్లో-1 సేవ : బకాయి యూజర్‌ ఫీజుల చెల్లింపు.
  • ఈ-చలాన్‌- 5 సేవలు : చలాన్‌ స్థితి తెలుసుకోవడం, పెండింగ్‌ చలాన్‌ చెల్లింపు, చలాన్‌పై ఫిర్యాదు, ఫిర్యాదు స్థితి తెలుసుకోవడం, రసీదు.

ఇకపై ఒక్క క్లిక్​తోనే 23 రకాల ఆర్టీఏ సేవలు - ఏజెంట్లు, క్యూలు, లంచాలకు చెక్

TAGGED:

RTA SERVICES THROUGH ONLINE TG
TRANSPORT SERVICES THROUGH AADHAAR
ఆన్​లైన్​లో 100 రకాల రవాణాసేవలు
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