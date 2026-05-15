మెదక్ జిల్లాలో భారీ చోరీ - తాళాలు పగులగొట్టి కిలో బంగారం దోచేశారు
మెదక్ జిల్లాలో వంద తులాల బంగారం అపహరించిన దొంగలు - బాన్సువాడలో విందుకు వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు - ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి బంగారం చోరీ - మూడు ఇళ్లలో కూడా చోరీ
Published : May 15, 2026 at 1:44 PM IST
100 Tolas of Gold Stolen in Medak : మెదక్ జిల్లా పెద్ద శంకరంపేటలో భారీ చోరీ జరిగింది. చిలపల్లి గ్రామానికి చెందిన రాములు ఇంట్లో దొంగలు దాదాపు కిలో బంగారు నగలను అపహరించారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం రాములు పటేల్ తన కుటుంబ సభ్యులు బాన్సువాడలో విందుకు వెళ్లిన సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి ఉండటాన్ని పనిమనిషి గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చింది. మరో మూడు ఇళ్లలో కూడా బంగారం చోరీకి గురైనట్లు సమాచారం. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
''మొత్తం ఐదు ఇళ్లకు తాళం వేసి ఉన్నాయి. అందరూ బంధువుల ఫంక్షన్కి వెళ్లారు. ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టారు. బంగారం పోయినట్టు మాకు సమాచారం అందింది. క్లూస్ టీమ్తో పాటు మిగతా అన్ని టీమ్లకు కూడా సమాచారం వచ్చింది. ఈ ఘటనలో ఎంత మేరకు బంగారం పోయిందని తెలుసుకుని కేసు నమోదు చేస్తాం. ఈ కేసును త్వరగా ఛేదిస్తాం. బాధితులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధైర్య పడకూడదు. ఈ కేసును తొందరగా ఛేదించి బాధితులకు న్యాయం చేస్తాం'' - రేణుకా రెడ్డి, సీఐ, మెదక్
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- మీ స్వగ్రామానికి, బంధువల ఫంక్షన్కి వెళ్లేటప్పుడు గానీ విలువైన బంగారు, వెండి వస్తువులు, నగదు ఇంట్లో ఉంచొద్దు. వెంట తీసుకెళ్లడం లేదా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరచుకోవడమే ఉత్తమం. ఇంట్లో అయితే రహస్య ప్రదేశంలో మాత్రమే దాచుకోవాలి.
- మీ ఇంటికి మోషన్ సెన్సర్ లేదా సెంట్రల్ లాక్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ అలారం అమర్చుకోవాలి. ఇంట్లో లేనప్పుడు పాలప్యాకెట్లు, పేపర్లు తలుపు ముందు జమవ్వకుండా చూడటం మంచిది. ఇంటి బయట, లోపల కొన్ని లైట్లు ఆన్లో ఉంచుకోవాలి.
- ఊరు, విహార యాత్రలకు వెళ్లే విషయం సోషల్ మీడియాలో(ఫేస్బుక్, ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్) పంచుకోవద్దు.
- ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.
- ఊరికి వెళ్లినట్లయితే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
- చుట్టుపక్కల అనుమానాస్పదంగా తిరిగే వారిపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉంచుకోవాలి.
- కాలనీల్లో స్వచ్ఛంద కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
- చోరీలకు ముందు దొంగలు కచ్చితంగా రెక్కీ నిర్వహిస్తుంటారు. పగటిపూట వేర్వేరు కారణాలతో వచ్చి కాలనీల్లో రెక్కీ చేసి రాత్రి దొంగిలిస్తుంటారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే డయల్ 100కు ఫోన్చేసి వెంటనే సమాచారమివ్వాలి.
కొత్త నేరస్థులే దొంగలుగా : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దొంగతనాలు ఎక్కువగా కొత్త వ్యక్తులే దొంగలుగా మారుతున్నారు. పలు ఘటనల్లో పాత నేరస్థులతో పాటు కొత్త వారిని పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. కొంతమంది అయితే చోరీలే తమ వృత్తిగా భావిస్తున్నారు. ఇలా రకరకాల కొత్త ఎత్తుగడలు వేసి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు.
వేసవిలో ఇంటిపై పడుకుంటున్నారా? : ఎండాకాలం వేడిమి వల్ల ఇంట్లో ఉక్కపోత భరించలేకపోతుంటారు. దీంతో చల్ల గాలి కోసం పల్లెలు, పట్టణాల్లో చాలా మంది ఇంటిమేడపై నిద్రిస్తుంటారు. మరికొందరు ఇంటి ఆవరణలో పడుకుంటారు. దొంగలు ఇలాంటి ఇళ్లను టార్గెట్గా చేసుకుని చోరీలు చేస్తుంటారు.
