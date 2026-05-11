ఉచితంగా సోలార్ ప్లాంట్ - పైగా నెలనెలా అద్దె - అయినా వెనకడుగు

ఎస్సీ, ఎస్టీలకు నూరు శాతం రాయితీతో రూఫ్‌టాప్ సౌర విద్యుత్ - రూ.1.25 లక్షల ఖర్చు భరిస్తున్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు - శ్రీకాకుళం ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో ఆశించిన మేర స్పందన కరవు

Published : May 11, 2026 at 1:18 PM IST

Free Solar Plants for SC/ST : వినియోగదారులు తమ ఇంటి వద్దే స్వయంగా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భారీగా ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ లబ్ధిదారుల కోసం ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించాయి. ఇంటి పైకప్పుపై సౌర విద్యుత్ (సోలార్) ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటే నూరు శాతం రాయితీ ఇస్తున్నాయి. పైగా డాబా మీద స్థలం ఇచ్చినందుకు నెలవారీ అద్దె కూడా చెల్లిస్తున్నాయి. ఇన్ని లాభాలు ఉన్నా లబ్ధిదారులు మాత్రం ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకోవడంలో వెనకడుగు వేస్తున్నారు. సరైన అవగాహన లేక ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని చేజార్చుకుంటున్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిస్థితి ఇదీ : తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ (ఈపీడీసీఎల్‌) శ్రీకాకుళం సర్కిల్‌ పరిధిలో ఈ పథకం అమలవుతోంది. ఇక్కడ శ్రీకాకుళం, టెక్కలి, పలాస డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఈ మూడు డివిజన్లలో కలిపి మొత్తం 36,609 మంది ఎస్సీ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అలాగే 16,096 మంది ఎస్టీ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలో అర్హులు ఉన్నా, కేవలం 1,200 మంది మాత్రమే సౌర విద్యుత్తు ప్లాంట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ముందుకు వచ్చిన ఆ కొద్ది మందిలోనూ ఇప్పటి వరకు కేవలం 110 కుటుంబాలకు మాత్రమే రూఫ్‌టాప్‌ ప్లాంట్లను అమర్చారు. మిగిలిన చోట్ల ఇంకా పనులు మొదలు కాలేదు.

వెనకడుగు ఎందుకు? : పథకం అమలులో ఉన్నా జనాలు ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదు? దీని వెనుక ప్రధానంగా పలు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంటు అందుతోంది. అందుకే కొత్తగా ఈ సోలార్ ప్లాంట్లపై వారు పెద్దగా ఆసక్తి చూపట్లేదు. ఇంటిపై ప్లాంట్ వేసుకుంటే వంద శాతం రాయితీ వస్తుందని చాలా మందికి తెలియదు. డాబాపై అద్దె ఇస్తారనే విషయంపై కూడా అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు ఇంటి డాబాపై సోలార్ ప్లాంట్ అమరిస్తే, భవిష్యత్తులో పైన ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్లాంట్లకు చెల్లింపులు ఎలా జరుగుతాయి? గ్రిడ్‌కు ఎలా అనుసంధానం చేస్తారు? దరఖాస్తు విధానం ఏంటి? ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఇలాంటి అనేక అంశాలపై ప్రజల్లో స్పష్టత కొరవడింది.

నేరుగా ఖాతాల్లోకి నగదు : సౌర విద్యుత్ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేస్తే లబ్ధిదారులకు చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. మీ జేబులోంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. ఒక్కో సోలార్ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు సుమారు రూ.1.25 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ మొత్తంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాటా కింద రూ.60 వేలు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన వాటా కింద రూ.65 వేలు రాయితీగా చెల్లిస్తుంది. లబ్ధిదారుడు ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. డాబాలపై సోలార్ పలకలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి స్థలం ఇచ్చినందుకు లబ్ధిదారుడికి నెలకు రూ.200 చొప్పున అద్దెను చెల్లిస్తారు. ప్లాంట్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన కరెంటును ఇంటికి ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. రెండు కిలోవాట్లు దాటి మిగిలిన విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు ఇస్తే, ఆ కరెంటుకు తగిన డబ్బులు ఇస్తారు. గ్రిడ్‌కు అనుసంధానమైన తర్వాత ప్రతి నెలా ఈ అదనపు విద్యుత్ డబ్బులు నేరుగా మీ వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలో జమవుతాయి.

ప్రతి ఒక్కరూ దరఖాస్తు చేయాలి : ఈ అవకాశాన్ని ఎవరూ వదులుకోవద్దని అధికారులు కోరుతున్నారు. ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 'ఎస్సీ, ఎస్టీ లబ్ధిదారులకు ఈ సోలార్ పథకంపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ సదావకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి' అని ఈపీడీసీఎల్‌ శ్రీకాకుళం సర్కిల్‌ పర్యవేక్షక ఇంజినీర్‌ నాగిరెడ్డి కృష్ణమూర్తి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తగిన పత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకుంటే వెంటనే ప్లాంట్ల మంజూరు ప్రక్రియ వేగవంతం చేస్తామని చెబుతున్నారు.

