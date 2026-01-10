ETV Bharat / state

South Central Railway Announces Special Trains For Sankranti Rush
South Central Railway Announces Special Trains For Sankranti Rush (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 3:08 PM IST

Updated : January 10, 2026 at 3:29 PM IST

South Central Railway Announces Special Trains For Sankranti Rush: సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వేశాఖ స్పెషల్ ట్రైన్స్ వేసింది. హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య 10 ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు కూర్చుని ప్రయాణించేలా ఛైర్ కార్, జనరల్ బోగీలతో నడిచే ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఏర్పాటు చేసింది. పండుగ ముందు, తర్వాతి రోజుల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి.

ఈ నెల 11, 12, 13, 18, 19 తేదీల్లో ఉదయం 6 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవవున్నాయి. అదే విధంగా ఈ నెల 10, 11, 12, 17, 19 తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 2.40 గంటలకు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్​కు ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపనున్నారు. ఛైర్ కార్ బోగీల్లో ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని రైల్వే శాఖ కల్పించింది. రిజర్వేషన్ చేసుకోని వారి కోసం రైలులో సగానికి పైగా జనరల్ బోగీలు ఏర్పాటు చేసింది. రైల్వే శాఖ చర్యలతో ప్రయాణ పాట్లు తగ్గుతాయని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా: సంక్రాంతి పండుగ ముందు తర్వాతి రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రెగ్యులర్ రైళ్లలో 3 నెలల ముందే బెర్తులు అన్నీ నిండిపోయాయి. ప్రత్యేక రైళ్లపై ప్రయాణికులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. రద్దీ దృష్ట్యా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ మధ్య 10 ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి.

మరోవైపు ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే 13వ తేదీన ఉన్న 3 ప్రత్యేక రైళ్లలో టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకునేందుకూ అవకాశం లేదు. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలోను కూడా దాదాపు ఇదే పరిస్ధితి. ఒక్క సీటూ లేదు. పలు రైళ్లలో కనీసం టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా లేకుండా రిగ్రెట్ వస్తోంది. దీంతో రైలు ఎలా ఎక్కాలో తెలియక ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేపై వాహనాల రద్దీ: సంక్రాంతి నేపథ్యంలో సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న వారితో హైవేపై వాహనాల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం పొట్టిపాడు టోల్ గేట్ వద్ద వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. వాహనాలను నియంత్రించలేక టోల్ గేట్ వద్ద ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు బారులు తీరాయి. నందిగామ వై జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో వాహనాలు రహదారిపై నిదానంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనదారులతో కీసర టోల్ ప్లాజా కిటకిటలాడుతుంది. వాహనాల రద్దీ దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వకుండా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

ప్రత్యేక బస్సులు కేవలం 240 మాత్రమే: రైళ్లలో సీటు దొరక్కపోయినా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సొంతూళ్లకు వెళదామనుకునే వారి ఆశలు ఈసారి అడియాశలు అయ్యాయి. హైదరాబాద్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చే వారికి ఈసారి సరిపడ బస్సులు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఏర్పాటు చేసిన బస్సులు ఏ పాటికీ సరిపోవడం లేదు. ప్రస్తుతం ఏ ఒక్క బస్సులోనూ ఒక్క సీటు కూడా ఖాళీగా లేదు. ఈ నెల 9 నుంచి 13వ తేదీ వరకు అత్యధిక రద్దీ నెలకొంది.

హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు నడిచే బస్సులు అన్నింటిలోనూ టికెట్లు అయిపోయాయి. ఈ రూట్లో అన్ని రోజుల్లో కలిపి ఆర్టీసీ కేవలం 240 ప్రత్యేక బస్సులు మాత్రమే ఏర్పాటు చేసింది. సగటున రోజుకు 20 ప్రత్యేక బస్సులు మాత్రమే ఉండగా వేటిలోనూ సీట్లు లేవు. ఈ నెల 9, 10, 11, 12, 13న హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య నడిచే ఏ ఒక్క బస్సులోనూ ప్రస్తుతం సీట్లు ఖాళీగా లేవు. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాల్సిన పరిస్ధితులు నెలకొన్నాయి.

రైళ్లు, బస్సులు నిండిపోవడంతో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​లో వెళ్దామని ప్రయత్నిస్తే నిలువునా దోచేస్తున్నారు. విమానాలతో సమానంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ జేబులు ఖాళీ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య గరిష్టంగా టికెట్ ఖరీదు రూ.5000 వరకు ఉందంటే దోపిడీ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.

Last Updated : January 10, 2026 at 3:29 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

