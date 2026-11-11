తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 10+2 విధానం!
New Education System In Telangana : విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ మేరకు తెలంగాణలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే 10+2 విద్యావిధానం అమలు చేయాలని సూచించారు.
Published : November 11, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 4:59 PM IST
రాష్ట్రంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే టెన్ ప్లస్ టూ (10+2) విధానం అమలు చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. బోధి పెవెలియన్లో విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష చేశారు. తొమ్మిది నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఉన్నత విద్యగా పరిగణించి ప్రత్యేక విద్యను అందించాలని స్పష్టం చేశారు. పన్నెండో తరగతి నుంచి నైపుణ్యంపై దృష్టి పెడుతున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ విద్యా విధానంలో సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిందేనని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
ఒక్క విద్యార్థికీ నష్టం జరగకుండా చర్యలు
విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే ప్రభుత్వ మొదటి ప్రాధాన్యమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని తెలిపారు. ప్రైవేటుకు ధీటుగా సర్కారు పాఠశాలలను తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పమన్నారు. ఒక్క విద్యార్థికి కూడా నష్టం జరగకుండా ఉండాలన్నదే ప్రభుత్వ ఆలోచనగా పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు కె.కేశవరావు, సుదర్శన్రెడ్డి, ఎంపీ వేం నరేందర్రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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