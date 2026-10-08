రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకున్న వారిలో 10 మందికి విముక్తి - మిగిలిన వారి కోసం అధికారుల చర్చలు
Telangana Residents in Russian Army : కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ అధికారులు మాస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయానికి రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకుపోయిన తెలంగాణ వాసుల విషయమై లేఖలు రాశారు.
Published : October 8, 2026 at 10:37 AM IST
Telangana Residents in Russian Army : ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకుపోయిన తెలంగాణ వాసులను స్వదేశానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి రప్పిస్తోంది. ఇప్పటికే కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ అధికారులు, మాస్కోలోని ఇండియన్ ఎంబసీకి ఈ విషయమై లేఖలు రాశారు. ఇదే విషయమై కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖతో నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ఎన్నారై అడ్వైజరీ కమిటీ వైస్ఛైర్మన్ మందా భీంరెడ్డి, రష్యన్ ఫెడరేషన్ డిఫెన్స్ అధికారులతో సంప్రదింపులు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా ధర్పల్లికి చెందిన కస్తూరి తిరుపతి, జగిత్యాల జిల్లా బండలింగాపూర్కు చెందిన గడ్డం శేఖర్, కేశాపూర్ వాసి కౌడ రాజశేఖర్ శనివారం దిల్లీకి చేరుకున్నారు. వరకంటి కార్తీక్ (నిజామాబాద్ కిసాన్నగర్), గొల్ల బాలయ్య (సిరిసిల్ల), రెబ్బ భరత్ (ధర్పల్లి), సురేష్ (కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ), గోరువంతుల లింబాద్రి (బండలింగాపూర్), కరి నాగార్జున (విజయవాడ), పోడి గోవింద (అనకాపల్లి) రష్యా నుంచి బుధవారం సాయంత్రం దిల్లీకి చేరుకున్నారు.
కొనసాగుతున్న చర్చలు
మెగావత్ ప్రకాశ్ (ధర్పల్లి మండలం దమ్మన్నపేట), భూక్యా రవీందర్ (నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రాన్పల్లి మండలం మునిపల్లి) ఇంకా రష్యా సైన్యంలోనే కొనసాగుతున్నారు. వీరిని ఆ దేశ సరిహద్దుకు పంపలేదని తెలుస్తోంది. ఇద్దరి ఫొటోలు, వివరాలను అక్కడి మిలటరీ అధికారులు సేకరించారు. మహమ్మద్ అఫ్జల్ఖాన్ (బాన్సువాడ తాడ్కొల్), సిర్షు అశోక్ (సిరికొండ మండల పెద్దవాల్గొట్)లతో అక్కడి సైన్యంలో బలవంతంగా పని చేయిస్తున్నారు. ఈ నలుగురికి రష్యా సిటిజన్ షిప్ ఇచ్చినందున విడుదల చేయడం కష్టమని ఆ దేశ సైన్యాధికారులు చెబుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సమస్యపై కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ ఉన్నతాధికారులు రష్యన్ అధికారులతో చర్చలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.
మరో నలుగురు బాధితులను
తెలంగాణ అధికారులు పంపిన వివరాలను సరిచూసి, మరో నలుగురు బాధితులను సైతం విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరే కాకుండా దొమ్మటి కిషన్ (సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట), పోతరాజు విజయకృష్ణ (వరంగల్), ముక్కెర రాజ్కుమార్ (కోరుట్ల), సుప్పన్ స్వామి (కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్) సైతం రష్యన్ ఆర్మీలోనే పనిచేస్తున్నారంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ ప్రవాసీ ప్రజావాణిలో బుధవారం ఫిర్యాదు చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇలా ఇప్పటివరకు సుమారు 20 మంది వివరాలతో వినతులు అందాయి. తమ ఆర్థిక అవసరాల రీత్యా రష్యా ఆర్మీలోనే కొనసాగుతామని చక్కర్ల చిన్నవెంకటి, శాంతపురి రాజు (సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం ఖోజాపూర్)లు అధికారులకు వివరణ ఇచ్చారు.
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