చిలకలగూడ హత్య కేసులో 10 మంది అరెస్టు - దర్యాప్తులో తేలిన విస్తుపోయే నిజాలు

సికింద్రాబాద్​ చిలకలగూడ హత్య కేసులో నిందితుల అరెస్టు - హత్య చేయడానికి 5 రోజుల ముందుగానే ప్లాన్ - యావన్‌పై నిఘా పెట్టి, రెక్కీ నిర్వహణ - అమ్మాయి బావ సాయికిరణ్‌ ప్రోద్బలంతోనే దారుణం

Published : May 11, 2026 at 8:16 PM IST

Chilakalguda Student Murder Case : చిలకలగూడ యావన్‌ హత్య కేసులో 10 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు సికింద్రాబాద్‌ జోన్‌ డీసీపీ రక్షిత వెల్లడించారు. ఈ నెల 7న జరిగిన ఈ హత్య కేసు వివరాలను ఆమె మీడియాకు వివరించారు. నిందితుల్లో 9 మంది మేజర్స్‌ కాగా ఒక మైనర్‌ బాలుడు ఉన్నాడని తెలిపారు. అమ్మాయి బావ సాయికిరణ్‌ ప్రోద్బలంతోనే హత్య జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని చెప్పారు. పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారమే హత్య జరిగిందని చెప్పారు.

ఐదు రోజుల ముందే ప్లాన్ : యావన్, అమ్మాయి స్కూల్ డేస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అని గత రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారని సికింద్రాబాద్‌ జోన్‌ డీసీపీ రక్షిత తెలిపారు. గతంలో అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు యావన్‌ను పలుమార్లు హెచ్చరించారని అన్నారు. అతడు మాట వినకపోవడంతో హత్యకు ఐదు రోజుల ముందే నిందితులు ప్లాన్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. యావన్‌పై నిఘా పెట్టి, రెక్కీ నిర్వహించారని చెప్పారు. అతని స్నేహితుడు సుబ్బు ఇంటి వద్ద ఉన్నట్లు తెలుసుకొని హత్య చేశారని వెల్లడించారు.

దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హత్య : 10 మందిలో తొలుత ఓ వ్యక్తి కత్తితో 16 నుంచి 17 సార్లు యావన్‌ను పొడిచినట్లు డీసీపీ వెల్లడించారు. మిగిలిన వారంతా ఎటూ పారిపోకుండా పట్టుకున్నారని తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనాస్థలికి వెళ్లామని అన్నారు. యావన్‌ను గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే అతడు మృతి చెందాడని వైద్యులు ధృవీకరించారని చెప్పారు. నిందితులు వాడిన కత్తి, బైక్‌, మొబైల్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు.

"చిలకలగూడ యావన్‌ హత్య కేసులో 10 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశాం. ఈ నెల 7న సుమారు 9 గంటల సమయంలో బొమ్మన యావన్‌ను (21) హత్య చేశారు. అదే రోజు రాత్రి యావన్​ తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు రిజిస్టర్​ చేసి దర్యాప్తు చర్యలు ప్రారంభించాం. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా 5 గ్రూపులను ఏర్పాటు చేశాం." - రక్షిత కృష్ణమూర్తి, సికింద్రాబాద్ డీసీపీ

కేసులో నిందితుల వివరాలు : సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి 10 మందిని అరెస్టు చేశామని డీసీపీ చెప్పారు. వీరిలో ఏ1 సాయి కిరణ్‌ అమ్మాయి బావ కాగా, ఏ2 రాజాం పరమేశ్‌ అమ్మాయి అన్నయ్య , ఏ3 రాజాం వంశీకృష్ణ, ఏ4 రాజాం మనీశ్‌, ఏ5 శ్రీగిరి రాహుల్‌, ఏ6 కుచ్చుల శివనందన్‌, ఏ7 రాజాం నరసింహ అమ్మాయి తండ్రి, ఏ8 రాజాం శ్రీశైలం అమ్మాయి బాబాయ్‌, ఏ9 రాజాం మల్లేశ్‌ అమ్మాయి బాబాయ్‌, ఏ10గా మైనర్‌ బాలుడు ఉన్నారని రక్షిత చెప్పారు. నిందితులకు డ్రగ్స్‌ పరీక్షలు చేస్తే రాహుల్‌, శివ నందన్‌కు పాజిటివ్‌ వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు.

బంగారు భవిష్యత్త్ పాడుచేసుకోవద్దు : సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. 19 నుంచి 21 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న యువకులు ఎక్కువగా హత్యల్లో పాల్గొని తమ భవిష్యత్తును తామే నాశనం చేసుకుంటున్నారని డీసీపీ అన్నారు. నగర యువత ఇలాంటి కేసుల్లో ఇరుక్కోవద్దని కోరారు. దురలవాట్లకు బానిసలు కావొద్దని బంగారు భవిష్యత్తు పాడుచేసుకోవద్దని డీసీపీ రక్షిత సూచించారు.

"కేసులోని నిందితులంతా కలిసి ఆ అబ్బాయిని హత్య చేయాలని పన్నాగం వేశారు. బాధితుడు తన స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ విషయం వీరికి తెలిసింది. తర్వాత అతడిని పట్టుకుని కొట్టారు, కత్తితో పొడిచి దారుణంగా హత్య చేశారు. తర్వాత బాధితుడిని తన స్నేహితులు గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీనిలో ఏ1 ఇప్పటికే చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్​లో రౌడీ షీటర్" - రక్షిత కృష్ణమూర్తి, సికింద్రాబాద్ డీసీపీ

హింసకు ప్రేరేపించే వ్యక్తులకు హెచ్చరిక : ప్రతీకార దాడులకు పాల్పడటం, ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడితే తీవ్ర చట్టపరమైన పర్యవసానాలు ఉంటాయని డీసీపీ హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియా వేదికలపై రెచ్చగొట్టే సందేశాలు పంపే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

