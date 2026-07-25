రాష్ట్రంలో కన్వీనర్ కోటాలో 1.35 లక్షల ఇంజినీరింగ్ సీట్లు - ప్రైవేటు కళాశాలల్లో 'సీఎస్ఈ'కే అధిక ప్రాధాన్యం
రీజియన్ల వారీగా రిజర్వేషన్ - స్థానికులకు 85 శాతం అవకాశం - 203 ప్రైవేటు కళాశాలలకు అనుబంధ గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:31 AM IST
1.35 Lakh Engineering Seats Under The Convener Quota : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాలకు సంబంధించిన కన్వీనర్ కోటా సీట్ల వివరాలు ఖరారయ్యాయి. ఈ విద్యాసంవత్సరానికి కన్వీనర్ కోటా కింద మొత్తం 1.35 లక్షల ఇంజినీరింగ్ సీట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో 1,12,209, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 8,669, ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల్లో 14,509 సీట్లను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 203 ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయాలు అనుబంధ గుర్తింపులు జారీ చేశాయి. అయితే అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి (ఏఐసీటీఈ) నుంచి అనుమతులు పొందిన ఎనిమిది కళాశాలలు మాత్రం ఇప్పటికీ విశ్వవిద్యాలయాల అనుబంధ గుర్తింపును తీసుకోలేదు.
ఏఐసీటీఈ రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు మొత్తం 1.78 లక్షల సీట్లకు ఆమోదం తెలిపినా, విశ్వవిద్యాలయాలు తనిఖీలు, మౌలిక వసతుల పరిశీలన అనంతరం 1.60 లక్షల సీట్లకే గుర్తింపు ఇచ్చాయి. ప్రైవేటు కళాశాలల్లో మొత్తం సీట్లలో 70 శాతం, ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల్లో 35 శాతం, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 100 శాతం సీట్లు కన్వీనర్ కోటా కింద భర్తీ చేయనున్నారు. ఇటీవల బ్రౌన్ఫీల్డ్ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలుగా మారిన కళాశాలల్లో పాత కోర్సులకు 70 శాతం, కొత్తగా ప్రారంభించిన కోర్సులకు 35 శాతం సీట్లు కన్వీనర్ కోటాలో కేటాయించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు మొత్తం 1.60 లక్షల ప్రైవేటు కళాశాలల సీట్లలో దాదాపు 1.10 లక్షల సీట్లు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ (సీఎస్ఈ) శాఖకే కేటాయించడం విద్యార్థులలో ఈ కోర్సుకు ఉన్న ఆదరణను ప్రతిబింబిస్తోంది.
స్థానికులకు 85 శాతం అవకాశం : ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల్లో రీజియన్ ఆధారిత స్థానిక రిజర్వేషన్ విధానం కొనసాగనుంది. ఉమ్మడి కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలు శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం రీజియన్ పరిధిలో ఉండగా, మిగిలిన జిల్లాలు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం రీజియన్ కిందకు వస్తాయి. ప్రతి రీజియన్లో 85 శాతం సీట్లు స్థానిక అభ్యర్థులకు, మిగిలిన 15 శాతం సీట్లు జనరల్ (స్థానికేతర) కోటా కింద భర్తీ చేస్తారు. మొత్తం సీట్లను ఏపీలో విద్యాభ్యాసం చేసిన విద్యార్థులతోనే భర్తీ చేయనున్నారు.
ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాలకు ముందు నాలుగేళ్లలో ఏ ఒక్క విద్యాసంవత్సరం అయినా ఇతర రాష్ట్రంలో చదివితే ఆయా విద్యార్థులను స్థానికేతరులుగా పరిగణిస్తారు. అయితే తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు గతంలో కనీసం పదేళ్లపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసించినట్లు ధ్రువీకరణ ఉంటే వారి పిల్లలు 15 శాతం స్థానికేతర కోటాలో ప్రవేశాలకు అర్హులు అవుతారు. అలాగే తల్లిదండ్రులు ఏపీలోనే నివసిస్తూ పిల్లలను తెలంగాణ వంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివించిన సందర్భాల్లో కూడా పదేళ్ల నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పిస్తే స్థానికేతర కోటా కింద అవకాశం లభిస్తుంది.
203 ప్రైవేటు కళాశాలలకు అనుబంధ గుర్తింపు : రాష్ట్రంలోని 203 ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు విశ్వవిద్యాలయాలు అనుబంధ గుర్తింపులు జారీ చేశాయి. వీటిలో జేఎన్టీయూ-కాకినాడ పరిధిలో 100, జేఎన్టీయూ-అనంతపురం పరిధిలో 67, జేఎన్టీయూ గురజాడ పరిధిలో 25, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 7, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 4 కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఈ కళాశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం 1.60 లక్షల సీట్లలో 70 శాతం కన్వీనర్ కోటా ద్వారా భర్తీ చేయనుండగా, మిగిలిన సీట్లను యాజమాన్య కోటా కింద భర్తీ చేయనున్నారు. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది.
|బ్రాంచి
|జేఎన్టీయూ-కే
|జేఎన్టీయూ-జీవీ
|ఏయూ
|ఏఎన్యూ
|సివిల్
|2,595
|705
|420
|210
|సీఎస్ఈ
|53,355
|13,980
|2,790
|2,880
|ఈసీఈ
|11,985
|3,840
|1,020
|720
|ఈఈఈ
|3,390
|1,515
|510
|300
|మెకానికల్
|3,045
|1,920
|630
|180
|ఇతర
|540
|60
|150
|60
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