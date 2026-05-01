వైకల్యాన్ని ఓడించిన పట్టుదల- వీల్‌చైర్ క్రికెట్ జట్టులో చోటు- హేళన చేసినోళ్లే సలామ్ కొట్టేలా!

భారత వీల్‌చైర్ క్రికెట్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న రాజస్థాన్‌కు చెందిన జుబేర్ ఖాన్- చిన్నతనంలో వైకల్యం వల్ల ఆటకి దూరం చేసినా పట్టువదలలేదు- కొడుకు సాయంతో ఇంటి పైనే నెట్ ప్రాక్టీస్

Published : May 1, 2026 at 3:05 PM IST

Wheel Chair Cricket Zuber Khan : జీవితంలో ఏదైనా లోపం ఉంటే చాలు చాలామంది తమ కలలను మధ్యలోనే వదిలేస్తుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రం ఆ లోపాన్నే తమ ఆయుధంగా మార్చుకుని ప్రపంచం గర్వించే స్థాయికి చేరుకుంటారు. రాజస్థాన్‌లోని ఖైర్తల్-తిజారా జిల్లాకు చెందిన జుబేర్ ఖాన్ కథ వింటే ఎవరికైనా కన్నీళ్లు రావాల్సిందే. శరీరానికి వైకల్యం ఉన్నా మనసులో ఉన్న క్రికెట్ పట్ల మక్కువను ఈ క్రీడాకారుడు చంపుకోలేదు. ఆడుతున్న పిల్లలు తనను రానివ్వకపోయినా కనీసం బ్యాట్ పట్టుకోనివ్వకపోయినా దూరం నుంచి చూస్తూ బాధపడేవారు. కానీ నేడు అదే జుబేర్ ఖాన్ భారత వీల్‌చైర్ క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికై ఏకంగా దేశం తరపున అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

ఒంటరి పోరాటం!
జుబేర్ ఖాన్ 2016లో తన క్రికెట్ కలను నెరవేర్చుకోవాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే ఆరంభంలో ఎదురైన కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. వైకల్యం వల్ల 'నువ్వు క్రికెట్ ఆడలేవు' అని తోటి పిల్లలు హేళన చేస్తే' కనీసం కుటుంబ సభ్యులు కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు. "పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్లకే టీమ్‌లో చోటు దక్కదు. ఇక నీకు ఎలా వస్తుంది?" అని ఇంట్లో వారు ప్రశ్నించేవారు. ఆ మాటలకు కుంగిపోకుండా తనలోని పట్టుదలను జుబేర్ అలాగే కాపాడుకున్నారు. బయట ఆడే అవకాశం లేకపోవడంతో తన ఇంటి వద్దే ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఒక పక్క సమాజం మరోపక్క కుటుంబం వారించినా ఈ క్రికెటర్ మాత్రం తన లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేస్తూనే ఉన్నారు.

క్రికెటర్ జుబెర్ ఖాన్

కొడుకు సాయంతో ఇంటిపైనే నెట్ ప్రాక్టీస్!
జుబేర్ ఖాన్ క్రికెట్ ప్రయాణంలో కుమారుడు ఉమర్ ఒక పిల్లర్‌లా నిలిచారు. తండ్రికి ఉన్న క్రీడాభిమానాన్ని గుర్తించిన ఉమర్ ప్రతి క్షణం తోడుగా ఉన్నారు. బయట గ్రౌండ్‌కు వెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ఇంటి పైకప్పుపైనే నెట్ ఏర్పాటు చేసి జుబేర్‌కు బౌలింగ్ వేసేవాడు. రోజూ గంటల తరబడి కొడుకు బౌలింగ్ వేస్తుంటే జుబేర్ తన బ్యాటింగ్ మెళకువలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. ఆ కఠోర శ్రమ వల్లే ఆటలో మంచి పట్టు సాధించారు. ఒక వైకల్యం ఉన్న తండ్రిని అంతర్జాతీయ ఆటగాడిగా మార్చడంలో ఒక కొడుకు చేసిన కృషి నిజంగా అభినందనీయం అని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ ప్రాక్టీసే జుబేర్‌కు ఎంతో మేలు చేసింది.

వీల్​ఛైర్​ క్రికెట్ పోటీలు

స్నేహితుడి సమాచారంతో ఆల్వార్ జట్టుకు ఎంపిక!
అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఒక సరైన ఛాన్స్ కోసం జుబేర్ ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో ఒక స్నేహితుడు ఆల్వార్ టీమ్ ట్రయల్స్ గురించి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న జుబేర్ తన అద్భుతమైన ఆటతీరుతో సెలెక్టర్లను ఆకట్టుకున్నారు. బ్యాటింగ్ చూసిన వారు ఫిదా అయిపోయి వెంటనే ఆల్వార్ టీమ్‌లోకి తీసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి జుబేర్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. ఆల్వార్ టీమ్‌లో రాణించడంతో రాజస్థాన్ రాష్ట్ర జట్టులో చోటు లభించింది. రాజస్థాన్ తరపున ఎన్నో కీలక మ్యాచుల్లో అద్భుతంగా ఆడి జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. అతని నిలకడైన ప్రదర్శనే నేడు భారత జట్టు దాకా తీసుకువచ్చింది.

జుబెర్ ఖాన్

ఆ మ్యాచులే నాలో స్ఫూర్తి నింపాయి!
టెలివిజన్‌లో భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడల్లా తాను కూడా ఒకరోజు దేశం తరపున ఆడాలని జుబేర్ కలలు కనేవారు. దేశం గెలిచినప్పుడు కలిగే ఆ ఆనందాన్ని స్వయంగా అనుభవించాలని ఆశపడేవారు. "నేను గనుక ప్రజల మాటలు విని క్రికెట్ వదిలేసి ఉంటే ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చేవాడిని కాదు" అని జుబేర్ గర్వంగా చెబుతున్నారు. నాడు తనను ఎగతాళి చేసిన వారు ఆటకి దూరంగా ఉండమని సలహాలు ఇచ్చిన వారే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలుపుతున్నారని అన్నారు. పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని జుబేర్ తన విజయంతో నిరూపించారు.

వీల్​ఛైర్​లో కూర్చొని క్రికెట్ ఆడుతున్న జుబెర్

శ్రీలంకలో భారత్ తరపున ఆల్ రౌండర్‌గా సత్తా!
భారత వీల్‌చైర్ క్రికెట్ జట్టు మే నెలలో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లబోతోంది. కొలంబోలో జరగబోయే మూడు మ్యాచుల టీ20 సిరీస్‌లో జుబేర్ ఖాన్ ఆల్ రౌండర్‌గా తన సత్తా చాటబోతున్నారు. ఈ పర్యటన కోసం జుబేర్ మే 25న చెన్నైలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక పక్క బ్యాటింగ్ మరోపక్క బౌలింగ్‌లో రాణించే సామర్థ్యం ఉండటంతో టీమ్‌లో ఈ క్రికెటర్ కీలక సభ్యుడిగా మారారు. శ్రీలంక గడ్డపై అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి భారత్‌కు సిరీస్ గెలిపించడమే తన ఏకైక లక్ష్యమని జుబేర్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేశం తరపున జెర్సీ ధరించబోతున్న ఆ క్షణం కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు.

