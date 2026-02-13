వరల్డ్కప్లో సంచలనం - ఆసీస్కు షాకిచ్చిన జింబాబ్వే- 23 పరుగుల తేడాతో విజయం
టీ20 వరల్డ్కప్ - సంచలనం సృష్టించిన జింబాబ్వే- ఉత్కంఠ పోరులో ఆసీస్పై విజయం
Published : February 13, 2026 at 2:39 PM IST
Aus vs Zim T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో సంచలన విజయం నమోదైంది. పటిష్ఠమైన ఆస్ట్రేలియాకు పసికూన జింబాబ్వే షాకిచ్చింది. కొలంబో వేదికగా శుక్రవారం ఆసీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వే 23 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 170 పరుగుల ఛేదనలో ఆసీస్ 19.3 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే పరిమితమైంది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్లెస్సింగ్ ముజర్భానీ 4, బ్రాడ్ ఇవాన్స్ 3, మసకజ్దా, ర్యాన్ బ్లర్ తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
గ్రీన్, డేవిడ్ డకౌట్
170 పరుగుల ఛేదనలో కంగారూలకు పవర్ ప్లేలోనే కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. జింబాబ్వే బౌలర్ల దాటికి ఆసీస్ బ్యాటర్లు నిలవలేకపోయారు. రెండో ఓవర్ తొలి బంతికే జోష్ ఇంగ్లిష్ (8 పరుగులు)ను ముజర్భానీ ఔట్ చేసి జింబాబ్వేకు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అనంతరం స్వల్ప వ్యధిలోనే కామెరూన్ గ్రీన్ (0), టిమ్ డేవిడ్ (0), ట్రావిస్ హెడ్ (17 పరుగులు) పెవిలియన్కు చేరారు. దీంతో 4.3 ఓవర్లకే ఆసీస్ 29- 4తో నిలిచింది. ఇలా పవర్ ప్లేలోనే పీకల్లోతు కష్టాల్లో మునిగిన ఆసీస్ను గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ (31 పరుగులు), మ్యాట్ రెన్షా (65 పరుగులు, 44 బంతుల్లో) ఆదుకున్నారు.
ఈ ఇద్దరూ ఇంకో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును నడింపించారు. ఐదో వికెట్కు 75 పరుగులు జోడించారు. క్రీజులో మ్యాక్సీ- రెన్షా ఉండడంతో ఆసీస్ విజయంపై అనుమానాల్లేవ్. కానీ 15వ ఓవర్లో ర్యాన్ బర్ల్ జింబాబ్వేకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అతడు క్రీజులో కుదురుకున్న మ్యాక్స్వెల్ను ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వతి ఓవర్లోనే కొత్త బ్యాటర్ మార్కస్ స్టాయినిస్ (6)ను మసకజ్దా పెవిలియన్ చేర్చాడు.
దీంతో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. జింబాబ్వే విజయంపై ఆశలు చిగురించాయి. కానీ క్రీజులో రెన్షా ఉండడంతో అటు ఆసీస్ కాస్త ధైర్యంగానే ఉంది. అయితే కంగారూలపై పైచేయి సాధించేందుకు జింబాబ్వేకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. పట్టువీడకుండా పోరాడిన జింబాబ్వే చివర్లోనూ వరుస వికెట్లు కూల్చి సంచలన విజయం నమోదు చేసింది. ఆసీస్ చివరి ఆరు వికెట్లను 40 పరుగులు వ్యవధిలోనే కోల్పోయింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 169 పరుగులు చేసింది. బ్రియాన్ బెనెట్ (64 పరుగులు*) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, మరుమాని (35 పరుగులు), ర్యాన్ బ్లర్ (35 పరుగులు), సికిందర్ రజా (25 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో స్టానియిస్, గ్రీన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
రెండోసారి
టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆసీస్కు షాకివ్వడం జింబాబ్వేకు ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా పొట్టికప్పులో ఆసీస్తో రెండుసార్లు తలపడగా రెండుసార్లూ జింబాబ్వేనే నెగ్గింది. ఇంతకుముందు 2007 వరల్డ్కప్లో కంగారూ జట్టుపై జింబాబ్వే నెగ్గింది. అలా టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆస్ట్రేలియాపై 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో విజయాలు సాధించిన ఏకైక టీమ్గా జింబాబ్వే రికార్డ్ సృష్టించింది.
T20 వరల్డ్కప్లో ఫుల్మెంబర్ టీమ్ (టెస్టు హోదా ఉన్న జట్లు)పై జింబాబ్వే విజయాలు
- ఆస్ట్రేలియా- కేప్ టౌన్, 2007
- ఐర్లాండ్- హోబర్ట్, 2022
- పాకిస్థాన్- పెర్త్, 2022
- ఆస్ట్ర్లేలియా- కొలంబో, 2026*
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో ముజర్భాని 4 వికెట్లు తీసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడు టీ20ల్లో 100 వికెట్ల మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 వికెట్లు పూర్తి చేసిన మూడో బౌలర్గా ఘనత సాధించాడు.
అంతర్జాతీయ T20లలో 100 వికెట్లు పడగొట్టిన జింబాబ్వే బౌలర్లు
- 111 - రిచర్డ్ నగరవ
- 103 - సికందర్ రజా
- 100 - ముజర్భాని దీవెన
