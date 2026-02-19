జింబాబ్వే మరో సంచలన విజయం- శ్రీలంకను ఓడించిన పసికూన
T20 World Cup 2026- శ్రీలంకను ఓడించిన జింబాబ్వే- అజేయంగా గ్రూప్ దశ ముగింపు- రాణించిన బెన్నెట్, సికిందర్ రజా
Published : February 19, 2026 at 6:31 PM IST
Sri Lanka vs Zimbabwe : టీ20 ప్రపంచకప్లో జింబాబ్వే మరో సంచలన విజయం నమోదు చేసింది. ఇటీవల పటిష్ఠమైన ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన ఆ జట్టు తాజాగా శ్రీలంకను మట్టికరిపించింది. గ్రూప్ స్టేజ్లో భాగంగా గురువారం శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వే 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 179 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.3 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. బ్రియాన్ బెన్నెట్ (59 పరుగులు*), సికిందర్ రజా (45 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో డాసన్ హేమంత 2, డాసన్ షనక, దునిత్ వెల్లలాగే చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 178 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (62 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అలరించగా, పవన్ రత్నాయకే (44 పరుగులు) రాణించాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్లెస్సింగ్ ముజర్బాని, బ్రాడ్ ఇవాన్స్, గ్రీమీ క్రీమర్ తలో 2, ర్యాన్ బర్ల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఓటమి లేకుండా
కాగా, అంచనాలు లేకుండా ఈ టోర్నీలో అడుగుపెట్టిన జింబాబ్వే ఓటమి లేకుండా సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లింది. గ్రూప్ దశలో ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో మూడు విజయాలతో పట్టికలో 7 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఐర్లాండ్తో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా తాజాగా శ్రీలంకను ఓడించడం సూపర్ 8కు ముందు జింబాబ్వే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేదే!