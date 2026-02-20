ETV Bharat / sports

క్వాలిఫై అవ్వలేని స్థితి నుంచి ఇప్పుడు టాప్ ప్లేస్​కు- సూపర్ 8లో పెద్ద జట్లకు జింబాబ్వే వార్నింగ్ బెల్స్!

Zimbabwe T20 World Cup : ఊహించని మలుపు- డార్క్ హార్స్‌లా దూసుకొచ్చిన జింబాబ్వే- ఒక్క ఓటమి లేదు- వరల్డ్ కప్ టేబుల్ టాపర్‌గా కొత్త రికార్డు

Etv Bharat
Etv Bharat (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Zimbabwe T20 World Cup : క్రికెట్​లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. ఒకప్పుడు పసికూనగా భావించిన జట్టు ఏకంగా ప్రపంచ విజేతలకే చుక్కలు చూపిస్తుంటే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. ప్రస్తుత టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో సరిగ్గా ఇదే సీన్ రిపీట్ అవుతోంది. గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచులు మొదలైనప్పుడు జింబాబ్వే జట్టు సూపర్ 8కి వెళ్తుందని ఎవరు కూడా అంచనా వేసి ఉండరు. కానీ ఎవరి అంచనాలకు అందకుండా ఆ జట్టు అత్యుత్తమ క్రికెట్ ఆడుతూ సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లింది.

ఈ టోర్నీలో జింబాబ్వే జట్టు చూపించిన కసి, పోరాట పటిమ చూస్తుంటే ఇప్పుడు పెద్ద జట్లకు కూడా వణుకు మొదలైంది. అంతా అయిపోయింది! అనుకున్న కథను మళ్లీ మొదటి నుంచి రాస్తూ, సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతున్న ఆ జట్టు ప్రస్థానం ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ జట్టు సృష్టించిన సంచలనం వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

క్వాలిఫై కాలేని స్థితి నుంచి-టాప్ ప్లేస్
జింబాబ్వే క్రికెట్ చరిత్రలో గత కొన్ని ఏళ్లు చాలా ఇబ్బందికరంగా సాగాయి. ముఖ్యంగా 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్​కు కనీసం అర్హత కూడా సాధించలేకపోవడం ఆ జట్టు అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. టీమ్ మేనేజ్​మెంట్​లో సరైన ప్రణాళికలు లేకపోవడం, జింబాబ్వే క్రికెట్ బోర్డులో చోటు చేసుకున్న కొన్ని ఆర్థిక పరమైన ఆరోపణలు జట్టు పర్ఫార్మెన్స్​పై భారీ ప్రభావాన్ని చూపాయి.

Brian Bennett- Sikindar Raza
బెన్నెట్- సికిందర్ రజా (Source : Associated Press)

సరైన వనరులు లేక, ఆటగాళ్ల మధ్య సమన్వయం కుదరక ఆ జట్టు ఒక దశలో పతనానికి చేరువైంది. కానీ ఆ ఒడుదొడుకుల నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకున్న బోర్డు, తన వ్యూహాలను పూర్తిగా మార్చేసింది. పక్కా ప్రణాళికలతో ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి, ఈసారి వరల్డ్ కప్​కు అర్హత సాధించింది. అంతేకాకుండా ఈసారి టోర్నీ​లో ఎలాగైనా తమ సత్తా చాటాలని పట్టుదలతో బరిలోకి దిగింది.

ఆస్ట్రేలియాకు స్ట్రోక్- ఇంటికి పంపిన జింబాబ్వే
ఈసారి గ్రూప్ స్టేజ్​లో జింబాబ్వే ఆట తీరు చూస్తుంటే ప్రతి మూమెంట్​లోనూ గెలుపు కోసమే ఆడుతున్నట్లు అనిపించింది. గ్రూప్ Bలో బలమైన ప్రత్యర్థిగా ఉన్న ఆస్ట్రేలియా జట్టుకే దిమ్మతిరిగే స్ట్రోక్ ఇచ్చింది. ఆసీస్ లాంటి దిగ్గజ జట్టును ఓడించి టోర్నీ నుంచి ఇంటికి పంపడంలో జింబాబ్వే కీలక పాత్ర పోషించింది. అదేదో గాలివాటానికి వచ్చిన విజయం అనుకునేలోపే శ్రీలంకను చిత్తు చేసి మరో సంచలనం సృష్టించింది.

శ్రీలంక జట్టు మంచి ఫామ్​లో ఉండటమే కాకుండా తమ సొంత గడ్డపై ఆడుతున్నా, జింబాబ్వే ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇటీవల చివరి గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్​లో లంక నిర్దేశించిన 179 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 19.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించి 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ వరుస విజయాలతో గ్రూప్​ బీ లో ఒక్క ఓటమి కూడా లేకుండా టేబుల్ టాపర్​గా నిలిచి సూపర్ 8 దశకు సగర్వంగా దూసుకెళ్లింది.

సత్తా చాటుతున్న కీలక ఆటగాళ్లు
ఈ విజయాల్లో జింబాబ్వే కీలక ఆటగాళ్ల పాత్ర ఎంతో ఉంది. బ్యాటింగ్​లో బ్రయాన్ బెన్నెట్ నిలకడగా రానిస్తూ జట్టుకు వెన్నెముకలా నిలుస్తున్నాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచులో 63 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును గెలిపించాడు. ఇక కెప్టెన్ సికందర్ రజా తన అనుభవంతో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్​లో రాణిస్తూ లంకపై 45 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు. బౌలింగ్ విభాగంలో బ్లెస్సింగ్ ముజర్బాని నిప్పులు చెరిగే బంతులతో ప్రత్యర్థులను వణికిస్తున్నాడు. శ్రీలంకపై కూడా ముజర్బాని 2 వికెట్లు తీసి తన సత్తా చాటారు. బ్రాడ్ ఎవాస్, రిచర్డ్ నగరావ వంటి బౌలర్లు కూడా పరిస్థితిని బట్టి వికెట్లు తీస్తూ ప్రత్యర్థి టీమ్స్ ని కట్టడి చేస్తున్నారు.

సూపర్ 8 లో అసలైన పోటీ- పెద్ద జట్లకు జింబాబ్వే వార్నింగ్!
ఇప్పుడు టాప్ జట్లతో సూపర్ - 8 లో జింబాబ్వేకు అసలైన పరీక్ష ఎదురుకాబోతోంది. అయితే ఆ జట్టును ఇప్పుడు ఏ టీమ్ కూడా తక్కువ అంచనా వేసే పరిస్థితి లేదు. గ్రూప్ స్టేజ్​లో ప్రదర్శించిన పోరాట పటిమతో జింబాబ్వే ఇప్పుడు ఇతర జట్లకు వార్నింగ్ బెల్స్ మోగించింది. సూపర్ 8లో జింబాబ్వేతో తలపడనున్న టీమ్ఇండియా, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్ వంటి జట్లు చాలా సీరియస్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాయి.

ఏ మాత్రం లైట్ తీసుకున్నా జింబాబ్వే మరోసారి షాక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. పరిస్థితిని బట్టి తమ ఆటను మార్చుకుంటూ, తడబడకుండా ఆడుతున్న జింబాబ్వే ఇప్పుడు టోర్నీలో మోస్ట్ డేంజరస్ టీమ్​గా మారిపోయింది. సెమీస్ బెర్త్ కోసం జరిగే పోరులో జింబాబ్వే ఏ పెద్ద జట్టును ఇంటికి పంపిస్తుందో అని అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Blessing Muzarabani
బ్లెస్సింగ్ ముజర్బాని (Source : Associated Press)

సూపర్ 8 లో జింబాబ్వే షెడ్యూల్- ఎవరితో ఎప్పుడు? సూపర్ 8 లో జింబాబ్వే గ్రూప్ 1లో స్థానం దక్కించుకుంది. ఈ గ్రూప్​లో జింబాబ్వే ఆడనున్న మ్యాచుల షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

  • ఫిబ్రవరి 23 : వెస్టిండీస్​తో తొలి సూపర్ 8 మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 26 : చెన్నై వేదికగా టీమ్ఇండియాతో రెండో పోరు
  • మార్చి 01 : సౌతాఫ్రికాతో జింబాబ్వే తన చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ ఆడనుంది

ఈ మూడు మ్యాచుల్లో జింబాబ్వే గనుక తమ ఫామ్​ను కొనసాగిస్తే సెమీ ఫైనల్స్​కు చేరి కొత్త రికార్డు సృష్టించడం ఖాయం. ఏదేమైనా జింబాబ్వే ప్రయాణం ఈ వరల్డ్ కప్​కే హైలైట్​గా నిలిచింది. మరి సూపర్ 8 లో ఈ పసికూన ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.

జింబాబ్వే మరో సంచలన విజయం- శ్రీలంకపై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు

టీ20 ప్రపంచకప్‌ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఔట్‌- సూపర్‌-8 చేరకుండానే ఇంటి ముఖం

TAGGED:

ZIMBABWE WORLD CUP RECORDS
ZIMBABWE T20 WORLD CUP 2026
SUPER 8 ZIMBABWE MATCHES
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.