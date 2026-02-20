ETV Bharat / sports

రోహిత్ శర్మ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసిన సికిందర్ రజా- టీ20 వరల్డ్​కప్​లో జింబాబ్వే కెప్టెన్ అరుదైన ఘనత!

Sikandar Raza Record- సంచలన ప్రదర్శనతో దూసుకుపోతున్న జింబాబ్వే- కెప్టెన్ సికిందర్ రజా రేర్ ఫీట్- రోహిత్ శర్మ రికార్డ్ బ్రేక్

Rohit Sharma Sikandar Raza
Rohit Sharma Sikandar Raza (Source : AP, IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sikandar Raza Breaks Rohit Sharma Record : క్రికెట్​లో వయసు అనేది కేవలం ఒక నెంబరే అని మరోసారి నిరూపించాడు జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్ రజా. ఈ టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడుతున్న రజా జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. గురువారం శ్రీలంకతో మ్యాచ్​లోనూ రజా అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్​లో చెలరేగిపోయాడు. తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​తో తమ జట్టుకు విజయం అందించాడు. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ రికార్డను రజా బ్రేక్ చేశాడు. అదేంటంటే?

కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో రజా 26 బంతుల్లోనే 45 పరుగులు బాదాడు. 4 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కీలకమైన దశలో బ్రియాన్ బెన్నెట్​తో కలిసి 65 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. దీంతో అతడికి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే ఈ అవార్డును అందుకోవడం ద్వారా సికందర్ రజా కొత్త రికార్డును సృష్టించాడు.

నిన్నటికి సికిందర్ రజా వయసు 39 సంవత్సరాల 301 రోజులు. దీంతో ఓకెప్టెన్​గా ICC టోర్నమెంట్‌లో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును గెలుచుకున్న అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రజా రికార్డు కొట్టాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ భారత్ మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉండేది. అతడు 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో న్యూజిలాండ్​పై విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్​ ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. అప్పటికి హిట్​మ్యాన్ వయసు 37 సంవత్సరాల 331 రోజులు. తాజాగా రజా ఈ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు.

ICC టోర్నమెంట్‌లో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలుచుకున్న అతి పెద్ద కెప్టెన్ (వయసు పరంగా)

  • 39 సంవత్సరాల 301 రోజులు - సికందర్ రజా vs శ్రీలంక (2026 టీ20 వరల్డ్​కప్)
  • 37 సంవత్సరాల 331 రోజులు - రోహిత్ శర్మ vs న్యూజిలాండ్‌కు (2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)
  • 37 సంవత్సరాల 55 రోజులు - రోహిత్ శర్మ vs ఆస్ట్రేలియాకు (2024 ప్రపంచకప్​)

ఆ రికార్డ్ కూడా!
రోహిత్‌ను మాత్రమే కాకుండా సికందర్ పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్‌ను కూడా అధిగమించాడు. టీ 20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలుచుకున్న రెండో పెద్ద వయస్కుడిగా నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో రజా కంటే శ్రీలంక మాజీ స్టార్ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య (39 సంవత్సరాల 345 రోజులు) మాత్రమే ముందున్నాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, శ్రీలంకతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో జింబాబ్వే 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 179 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.3 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. బ్రియాన్ బెన్నెట్ (59 పరుగులు*), సికిందర్ రజా (45 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో డాసన్ హేమంత 2, డాసన్ షనక, దునిత్ వెల్లలాగే చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 178 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (62 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అలరించగా, పవన్ రత్నాయకే (44 పరుగులు) రాణించాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్లెస్సింగ్ ముజర్బాని, బ్రాడ్ ఇవాన్స్, గ్రీమీ క్రీమర్ తలో 2, ర్యాన్ బర్ల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

TAGGED:

SIKANDAR RAZA ROHIT SHARMA
SIKANDAR RAZA T20 RECORDS
SIKANDAR RAZA PLAYER OF THE MATCHES
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.