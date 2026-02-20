రోహిత్ శర్మ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన సికిందర్ రజా- టీ20 వరల్డ్కప్లో జింబాబ్వే కెప్టెన్ అరుదైన ఘనత!
Sikandar Raza Record- సంచలన ప్రదర్శనతో దూసుకుపోతున్న జింబాబ్వే- కెప్టెన్ సికిందర్ రజా రేర్ ఫీట్- రోహిత్ శర్మ రికార్డ్ బ్రేక్
Published : February 20, 2026 at 3:01 PM IST
Sikandar Raza Breaks Rohit Sharma Record : క్రికెట్లో వయసు అనేది కేవలం ఒక నెంబరే అని మరోసారి నిరూపించాడు జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్ రజా. ఈ టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడుతున్న రజా జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. గురువారం శ్రీలంకతో మ్యాచ్లోనూ రజా అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్లో చెలరేగిపోయాడు. తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో తమ జట్టుకు విజయం అందించాడు. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ రికార్డను రజా బ్రేక్ చేశాడు. అదేంటంటే?
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో రజా 26 బంతుల్లోనే 45 పరుగులు బాదాడు. 4 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కీలకమైన దశలో బ్రియాన్ బెన్నెట్తో కలిసి 65 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. దీంతో అతడికి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే ఈ అవార్డును అందుకోవడం ద్వారా సికందర్ రజా కొత్త రికార్డును సృష్టించాడు.
నిన్నటికి సికిందర్ రజా వయసు 39 సంవత్సరాల 301 రోజులు. దీంతో ఓకెప్టెన్గా ICC టోర్నమెంట్లో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును గెలుచుకున్న అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రజా రికార్డు కొట్టాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ భారత్ మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉండేది. అతడు 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. అప్పటికి హిట్మ్యాన్ వయసు 37 సంవత్సరాల 331 రోజులు. తాజాగా రజా ఈ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు.
For his 45 off 26 deliveries, with six boundaries, Sikandar Raza is the Player of the Match against Sri Lanka. 🙌#SLvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/vpuJMzvatl— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 19, 2026
ICC టోర్నమెంట్లో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలుచుకున్న అతి పెద్ద కెప్టెన్ (వయసు పరంగా)
- 39 సంవత్సరాల 301 రోజులు - సికందర్ రజా vs శ్రీలంక (2026 టీ20 వరల్డ్కప్)
- 37 సంవత్సరాల 331 రోజులు - రోహిత్ శర్మ vs న్యూజిలాండ్కు (2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)
- 37 సంవత్సరాల 55 రోజులు - రోహిత్ శర్మ vs ఆస్ట్రేలియాకు (2024 ప్రపంచకప్)
ఆ రికార్డ్ కూడా!
రోహిత్ను మాత్రమే కాకుండా సికందర్ పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ను కూడా అధిగమించాడు. టీ 20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలుచుకున్న రెండో పెద్ద వయస్కుడిగా నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో రజా కంటే శ్రీలంక మాజీ స్టార్ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య (39 సంవత్సరాల 345 రోజులు) మాత్రమే ముందున్నాడు.
The Skipper is leading from the front! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2026
Sikandar Raza and Brian Bennett are taking the game away from Sri Lanka. 🫡
Will Zimbabwe hold their nerve to finish as Group B Table Toppers? 🔝
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/HwjfgPhPO8 pic.twitter.com/ehAL001gBr
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, శ్రీలంకతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో జింబాబ్వే 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 179 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.3 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. బ్రియాన్ బెన్నెట్ (59 పరుగులు*), సికిందర్ రజా (45 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో డాసన్ హేమంత 2, డాసన్ షనక, దునిత్ వెల్లలాగే చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 178 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (62 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అలరించగా, పవన్ రత్నాయకే (44 పరుగులు) రాణించాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్లెస్సింగ్ ముజర్బాని, బ్రాడ్ ఇవాన్స్, గ్రీమీ క్రీమర్ తలో 2, ర్యాన్ బర్ల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.