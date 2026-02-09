ETV Bharat / sports

టీ20 ప్రపంచకప్​లో ఒమన్‌పై జింబాబ్వే విజయం

ఒమన్‌పై విజయం సాధించిన జింబాబ్వే - 8 వికెట్ల తేడాతో విక్టరీ

Oman Vs Zimbabwe Winner
Oman Vs Zimbabwe Winner (ICC X ACCOUNT)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 6:23 PM IST

Oman Vs Zimbabwe T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా సోమవారం జరిగిన జింబాబ్వే–ఒమన్ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. బౌలింగ్‌లో కట్టుదిట్టమైన ప్రదర్శన, బ్యాటింగ్‌లో ధాటైన ఆటతో ప్రత్యర్థిని చిత్తుగా ఓడించి కీలక పాయింట్లు దక్కించుకుంది.

టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించలేక
టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే కెప్టెన్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో ఒమన్ జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. అయితే ప్రారంభం నుంచే జింబాబ్వే బౌలర్లు ఒత్తిడి పెంచడంతో ఒమన్ బ్యాటింగ్ పూర్తిగా కుదేలైంది. పవర్‌ప్లేలోనే వికెట్లు వరుసగా పడిపోవడంతో స్కోరు బోర్డు నెమ్మదించింది. టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించలేక సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్లకే వెనుదిరగడంతో జట్టు కష్టాల్లో పడింది.

వారు తప్ప మిగతా అంతా ఫెయిల్​
అమీర్ ఖలీమ్ (5), జతీందర్ సింగ్ (5), హమ్మద్ మీర్జా (0), కరణ్ సోనావాలే (0), వసీమ్ అలీ (3) వరుసగా ఔటవడంతో ఒమన్ 30 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశలో వినాయక్ శుక్లా మాత్రం ఓ వైపు నిలబడి జట్టును ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. అతడు 28 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. సుఫ్యాన్ మెహమూద్ 25 పరుగులు, నదీమ్ ఖాన్ 20 పరుగులు చేయడంతో కొంతమేర స్కోరు పెరిగింది. వినాయక్ శుక్లా– సుఫ్యాన్ మెహమూద్ జంట ఆరో వికెట్‌కు విలువైన భాగస్వామ్యం నెలకొల్పినా, మిగతా బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. దీంతో ఒమన్ జట్టు 19.5 ఓవర్లలో 103 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

జింబాబ్వే ఆరంభం నుంచే దూకుడు
జింబాబ్వే బౌలింగ్ విభాగంలో రిచర్డ్ నగరవ, బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ, బ్రాడ్ ఎవాన్స్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి తలో మూడు వికెట్లు పడగొట్టారు. సికందర్ రజా ఒక వికెట్ సాధించాడు. కట్టుదిట్టమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌తో ఒమన్ బ్యాటర్లను పూర్తిగా అదుపులో ఉంచారు. 104 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన జింబాబ్వే ఆరంభం నుంచే దూకుడు ప్రదర్శించింది. ఓపెనర్లు వేగంగా పరుగులు రాబట్టి ఒమన్ బౌలర్లపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. తక్కువ లక్ష్యం కావడంతో ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా ప్లాన్ ప్రకారం బ్యాటింగ్ చేశారు.

వేగవంతమైన ఛేజ్‌తో నెట్ రన్ రేట్ కూడా
బ్రియాన్ బెన్నెట్ చక్కటి టైమింగ్‌తో షాట్లు ఆడుతూ స్కోరు వేగాన్ని పెంచాడు. అతడు 48 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. మరోవైపు బ్రెండన్ టేలర్ 31 పరుగులతో మంచి సహకారం అందించాడు. మధ్యలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయినా మ్యాచ్‌పై ఎక్కడా ఒత్తిడి కనిపించలేదు. కేవలం 13.3 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్ల నష్టానికి 106 పరుగులు చేసి జింబాబ్వే విజయం సాధించింది. వేగవంతమైన ఛేజ్‌తో నెట్ రన్ రేట్ కూడా మెరుగుపరుచుకుంది.

అన్నింటా సత్తా చాటి!
మొత్తంగా ఈ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే అన్ని విభాగాల్లో ఆధిపత్యం చాటింది. బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా ఆడి ప్రత్యర్థిని తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేయగా, బ్యాటర్లు ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. ఈ విజయంతో టోర్నీలో జింబాబ్వే హోప్స్ మరింత పెరిగాయి. మరోవైపు ఒమన్ జట్టు బ్యాటింగ్ వైఫల్యం కారణంగా నిరాశలో మిగిలింది. తదుపరి మ్యాచ్‌లలో ఒమన్ పుంజుకోవాల్సిన అవసరం ఉండగా, ఇదే జోరును కొనసాగించాలని జింబాబ్వే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

