'మెషిన్లు పెట్టుకొండి అవే బంతులేస్తాయి- ఇక బౌలర్లెందుకు?'- హైస్కోరింగ్ మ్యాచ్లపై చాహల్ కామెంట్స్
క్రికెట్లో తరచూ హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లు నమోదవుతుండడంపై యుజ్వేంద్ర చాహల్ స్పందించాడు. ఇలా అయితే బౌలర్ల కష్టం, నైపుణ్యాలకు గుర్తింపు ఉండదని అన్నాడు.
Published : October 11, 2026 at 3:00 PM IST
Yuzvendra Chahal : క్రికెట్లో బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా మారుతున్న పిచ్ల పరిస్థితులపై సీనియర్ బౌలర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. టీ20ల్లో తరచూ హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లు నమోదవుతుండడంతో బౌలర్లు కనీసం పోటీలో ఉండడం లేదని ఆన్నాడు. శుక్రవారం జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ నిర్దేశించిన 250 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని కూడా వెస్టిండీస్ అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం జియోస్టార్తో మాట్లాడుతూ, బౌలర్ల పరిస్థితిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఫ్లాట్ పిచ్లు, వాతావరణంలో మంచు ప్రభావం, చిన్న బౌండరీల కారణంగా బౌలర్లు కనీసం పోటీలో నిలవడం కష్టంగా మారుతోందని చాహల్ అన్నాడు. "ఇలాంటి పిచ్లపై బౌలర్లు ప్రయత్నించడానికి కూడా ఏమీ ఉండదు. బంతి పాతబడ్డా, మంచు పడుతున్న సందర్భాల్లో బంతి నేరుగా బ్యాట్పైకి వస్తుంది. దీంతో బ్యాటర్లు ఈజీగా పరుగులు సాధించగలుగుతున్నారు. పైగా మైదానాలు కూడా చిన్నవిగా ఉంటున్నాయి. ఐపీఎల్లో కూడా 19 ఓవర్లలోనే 260 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం మనం చూశాం. ఈ మ్యాచ్లో కూడా 18.3 ఓవర్లలోనే 250 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఈజీగా ఛేజ్ చేసేశారు. మరి బౌలర్లు ఏం చేయాలి? వారి స్కిల్స్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదా?" అని అన్నాడు.
"వారి పరిస్థితి చూస్తే నాకు జాలిగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక బౌలర్నే. ఐపీఎల్లో, చిన్న మైదానాల్లోని చదునైన వికెట్లపై నేను బౌలింగ్ చేసినప్పుడు, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అనే నిబంధన కూడా ఉంటుంది. గతంలో, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నిబంధన లేనప్పుడు, 6 ఓవర్లలో ఎక్కువలో ఎక్కువ 50 పరుగులు నమోదయ్యేవి. అంతేకాకుండా 170- 180 పరుగులు చేస్తే మ్యాచ్లో పోరాడగలమనే అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు తొలి ఆరు ఓవర్లలోనే 70-80 పరుగులు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో మ్యాచ్ ఫలితం అక్కడే స్పష్టమైపోతుంది. కాబట్టి, బౌలర్లకు అనుకూలించేలా పిచ్లో ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలి. లేదంటే కనీసం ఒక బౌలింగ్ మెషీన్ను ఏర్పాటు చేయాలి" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ఆ మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు 249/5 స్కోరు సాధించి, ప్రత్యర్థి ముంగిట భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. అయితే వెస్టిండీస్ జట్టు మరో తొమ్మింది బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఆ లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. లక్ష్య ఛేదనలో షాయ్ హోప్ 45 బంతుల్లో అజేయంగా 102 పరుగులు చేసి జట్టును నడిపించగా, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ 37 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేశారు. భారత్ ప్రారంభంలో కొన్ని వికెట్లు తీసి పట్టు సాధించినప్పటికీ, ఈ ఇరిద్దరు నెలకొల్పిన 120 పరుగుల భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ను వెస్టిండీస్ వైపు తిప్పింది.