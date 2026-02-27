ETV Bharat / sports

'నాన్​సెన్స్​కు బ్యాట్​తోనే సమాధానం- ముందుకు సాగిపోండి సార్!'- అభిషేక్​పై యువీ ప్రశంసలు

T20 World Cup Abhishek : జింబాబ్వేపై కమ్​బ్యాక్ ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టిన అభిషేక్- శిష్యుడిపై యువరాజ్ సింగ్ ప్రశంసలు- సోషల్ మీడియాలో స్టోరీ షేర్!

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Yuvraj Singh On Abhishek Sharma : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఎట్టకేలకు ఫామ్​లోకి వచ్చాడు. ఈ టోర్నమెంట్​లో వరుసగా నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ల్లో ఘోరంగా విఫలమైన ఈ యువ ఓపెనర్ తాజాగా జింబాబ్వేతో మ్యాచ్​లో అర్ధ శతకంతో రాణించాడు. 30 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి, తన ఫామ్​పై మేనేజ్​మెంట్​కు ఉన్న అనుమానాలన్నింటినీ పటాపంచలు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడి ఇన్నింగ్స్​పై మాజీ క్రికెటర్, తన మెంటార్​ యువరాజ్ సింగ్ మోటివేషనల్ మెసేజ్ పంపించాడు.

ప్రదర్శననే మాట్లాడనివ్వు!

ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో స్టోరీ షేర్ చేశాడు. అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్​పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ మెసేజ్ రాసుకొచ్చాడు. 'అర్థంలేని చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు బ్యాటింగ్ తోనే మాట్లాడావు. అభిషేక్ సార్ ఇది మంచి ప్రదర్శన. ఇలాగే ముందుకు సాగిపో' అని ఇన్​స్టా స్టోరీ రాసుకొచ్చాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో అభిషేక్ వరుసగా ఫెయిల్ అవ్వడంతో అతడిపై తీవ్రంగా విమర్శలు వచ్చాయి. అందుకే అతడికి మద్దతుగా యువీ ఈ మెసేజ్ షేర్ చేశాడని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.

Yuvraj Singh Abhishek Sharma
అభిషేక్​ను ప్రశంసిస్తూ యువీ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source : Yuvraj Singh Insta Story)

అలాగే ఈ మ్యాచ్​లో ఆకట్టుకున్న హార్దిక్ పాండ్య, అర్షదీప్ సింగ్​పై కూడా యూవీ ప్రశంసలు కురిపించాడు. 'అద్భుతమైన పవర్ హిట్టింగ్. ఇన్నింగ్స్​ను అద్భుతంగా ముంగించావు' అని హార్దిక్​ను ప్రశంసించగా, 'స్పీడ్​స్టర్ అర్షదీప్ ట్రిపుల్ ధమాకా. సరైన సమయంలో వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థులను ఒత్తిడిలోకి నెట్టావు' అని యువీ పోస్టు చేశాడు.

