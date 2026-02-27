'నాన్సెన్స్కు బ్యాట్తోనే సమాధానం- ముందుకు సాగిపోండి సార్!'- అభిషేక్పై యువీ ప్రశంసలు
T20 World Cup Abhishek : జింబాబ్వేపై కమ్బ్యాక్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టిన అభిషేక్- శిష్యుడిపై యువరాజ్ సింగ్ ప్రశంసలు- సోషల్ మీడియాలో స్టోరీ షేర్!
Published : February 27, 2026 at 3:28 PM IST
Yuvraj Singh On Abhishek Sharma : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఎట్టకేలకు ఫామ్లోకి వచ్చాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో వరుసగా నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో ఘోరంగా విఫలమైన ఈ యువ ఓపెనర్ తాజాగా జింబాబ్వేతో మ్యాచ్లో అర్ధ శతకంతో రాణించాడు. 30 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి, తన ఫామ్పై మేనేజ్మెంట్కు ఉన్న అనుమానాలన్నింటినీ పటాపంచలు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడి ఇన్నింగ్స్పై మాజీ క్రికెటర్, తన మెంటార్ యువరాజ్ సింగ్ మోటివేషనల్ మెసేజ్ పంపించాడు.
ప్రదర్శననే మాట్లాడనివ్వు!
ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీ షేర్ చేశాడు. అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ మెసేజ్ రాసుకొచ్చాడు. 'అర్థంలేని చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు బ్యాటింగ్ తోనే మాట్లాడావు. అభిషేక్ సార్ ఇది మంచి ప్రదర్శన. ఇలాగే ముందుకు సాగిపో' అని ఇన్స్టా స్టోరీ రాసుకొచ్చాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో అభిషేక్ వరుసగా ఫెయిల్ అవ్వడంతో అతడిపై తీవ్రంగా విమర్శలు వచ్చాయి. అందుకే అతడికి మద్దతుగా యువీ ఈ మెసేజ్ షేర్ చేశాడని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.
అలాగే ఈ మ్యాచ్లో ఆకట్టుకున్న హార్దిక్ పాండ్య, అర్షదీప్ సింగ్పై కూడా యూవీ ప్రశంసలు కురిపించాడు. 'అద్భుతమైన పవర్ హిట్టింగ్. ఇన్నింగ్స్ను అద్భుతంగా ముంగించావు' అని హార్దిక్ను ప్రశంసించగా, 'స్పీడ్స్టర్ అర్షదీప్ ట్రిపుల్ ధమాకా. సరైన సమయంలో వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థులను ఒత్తిడిలోకి నెట్టావు' అని యువీ పోస్టు చేశాడు.