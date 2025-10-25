ETV Bharat / sports

'అలా జరిగి ఉంటే యువీ 200 సెంచరీలు కొట్టేవాడు!'- యోగ్​రాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

యోగ్​రాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- వీడియో వైరల్

Yograj Singh
Yograj Singh (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Yograj On Best Cricketer : భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ తండ్రి యోగ్​రాజ్ సింగ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న యోగ్​రాజ్​ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తన కుమారుడు, మాజీ ప్లేయర్ యువరాజ్ సింగ్ భారత్ క్రికెట్ హిస్టరీలో​ గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్​ అని అన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

యోగ్​రాజ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనగా, ఆయనకు ఓ ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది. 'మీ దృష్టిలో భారత క్రికెట్​లో గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఎవరు?' అని అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా 'మీరు ఆల్​రౌండర్ విషయంలో మాట్లాడితే కపిల్ దేవ్ ఉన్నాడు. అదే బ్యాటింగ్​ గురించి అడిగితే యువరాజ్, సచిన్, లక్ష్మణ్, సౌరభ్ గంగూలీ ఇలా చాలా ఉన్నారు. కానీ, నన్ను అడిగితే మాత్రం వీళ్లందరి కంటే యువరాజ్ టాప్​లో ఉంటాడని చెప్తా. ఒకవేళ అతడు కూడా 200 టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడి ఉంటే, 200 సెంచరీలు చేసేవాడేమో! ఆ సామర్థ్యం యువీకి ఉంది' అని యోగ్​రాజ్ రిప్లై ఇచ్చాడు.

కాగా, భారత్​ 2007 టీ20 వరల్డ్​కప్, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో ఛాంపియన్​గా నిలవడంలో యువరాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ రెండు టోర్నీల్లో ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో టాప్ ప్లేయర్​గా నిలిచాడు. అయితే 2011 వరల్డ్​కప్ అనంతరం యువీ క్యాన్సర్ బారిన పడ్డాడు. కొద్దికాలానికి కోలుకొని తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. కానీ అదివరకు అంతకుముందులాగా ప్రభావం చూపించలేకపోయాడు. దీంతో 2019లో యువీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు పలికాడు.

