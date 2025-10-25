'అలా జరిగి ఉంటే యువీ 200 సెంచరీలు కొట్టేవాడు!'- యోగ్రాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : October 25, 2025 at 3:17 PM IST
Yograj On Best Cricketer : భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ తండ్రి యోగ్రాజ్ సింగ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న యోగ్రాజ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తన కుమారుడు, మాజీ ప్లేయర్ యువరాజ్ సింగ్ భారత్ క్రికెట్ హిస్టరీలో గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్ అని అన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
యోగ్రాజ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనగా, ఆయనకు ఓ ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది. 'మీ దృష్టిలో భారత క్రికెట్లో గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఎవరు?' అని అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా 'మీరు ఆల్రౌండర్ విషయంలో మాట్లాడితే కపిల్ దేవ్ ఉన్నాడు. అదే బ్యాటింగ్ గురించి అడిగితే యువరాజ్, సచిన్, లక్ష్మణ్, సౌరభ్ గంగూలీ ఇలా చాలా ఉన్నారు. కానీ, నన్ను అడిగితే మాత్రం వీళ్లందరి కంటే యువరాజ్ టాప్లో ఉంటాడని చెప్తా. ఒకవేళ అతడు కూడా 200 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడి ఉంటే, 200 సెంచరీలు చేసేవాడేమో! ఆ సామర్థ్యం యువీకి ఉంది' అని యోగ్రాజ్ రిప్లై ఇచ్చాడు.
కాగా, భారత్ 2007 టీ20 వరల్డ్కప్, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో ఛాంపియన్గా నిలవడంలో యువరాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ రెండు టోర్నీల్లో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో టాప్ ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అయితే 2011 వరల్డ్కప్ అనంతరం యువీ క్యాన్సర్ బారిన పడ్డాడు. కొద్దికాలానికి కోలుకొని తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. కానీ అదివరకు అంతకుముందులాగా ప్రభావం చూపించలేకపోయాడు. దీంతో 2019లో యువీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికాడు.