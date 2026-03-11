'సొంత ఆటగాళ్లను కించపరుస్తున్నారు'- కీర్తి ఆజాద్పై గంభీర్ ఫైర్
టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం తర్వాత ట్రోఫీతో ఆలయానికి వెళ్లడంపై ప్రశ్నించిన కీర్తి ఆజాద్- అలా వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదంటూ గంభీర్ స్పందన
Published : March 11, 2026 at 10:39 AM IST
Gambhir On Kirti Azad Comments : భారత క్రికెట్ జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత ట్రోఫీతో ఆలయానికి వెళ్లడంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ క్రికెటర్, ఎంపీ కీర్తి ఆజాద్పై హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా ఆయన తమ జట్టు ఆటగాళ్లనే అవమానపరుస్తున్నారని అన్నారు. కీర్తి ఆజాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు స్పందించడం కూడా అవసరం లేదన్నారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గంభీర్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదు. ఇది దేశానిక ఓ గొప్ప క్షణం. ప్రపంచకప్ విజయాన్ని సంబరంగా జరపుకోవడం ముఖ్యమని నేను భావిస్తున్నా. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల ఆటగాళ్ల సాధనను తగ్గించే ప్రయత్నం చేసినట్టే అవుతుంది. దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్ ఓడిన తర్వాత జట్టు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. ఆ ఒత్తిడిని దాటుకుని ఆటగాళ్లు సాధించిన విజయాన్ని తక్కువ చేసి చూపడం సరైంది కాదు' అని గంభీర్ తెలిపారు.
#WATCH | On TMC MP & former cricketer Kirti Azad's statement, Head Coach of Team India, Gautam Gambhir says in an interview with ANI, " ...it is not even worth answering this question...these kinds of statements just degrade the players and team, which should not be done."— ANI (@ANI) March 11, 2026
watch… pic.twitter.com/gIWtMpIbm8