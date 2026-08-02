చరిత్ర సృష్టించిన యువ భారత షట్లర్ తన్వి శర్మ- తొలి BWF సూపర్-300 టైటిల్ సొంతం
ఫైనల్లో వియత్నాం క్రీడాకారిణి థుయ్ లిన్ న్గుయెన్పై వరుస గేముల్లో విజయం- తొలి BWF వరల్డ్ టూర్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకున్న భారత టీనేజ్ సంచలనం
Published : August 2, 2026 at 2:23 PM IST
Taipei Open 2026 : భారత బ్యాడ్మింటన్కు మరో యువ తార దొరికింది. పంజాబ్కు చెందిన 17 ఏళ్ల తన్వి శర్మ తైపీ ఓపెన్ సూపర్-300 బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుని అంతర్జాతీయ వేదికపై తన సత్తా చాటింది. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో ప్రపంచ 21వ ర్యాంకర్, వియత్నాంకు చెందిన ఆరో సీడ్ థుయ్ లిన్ న్గుయెన్ను 21-16, 21-16 తేడాతో వరుస గేముల్లో ఓడించి కెరీర్లో తొలి BWF వరల్డ్ టూర్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్ను కేవలం 36 నిమిషాల్లో ముగించిన తన్వి పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
ఈ విజయంతో తన్వి తైపీ ఓపెన్ చరిత్రలోనే మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచిన అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు సృష్టించింది. 17 ఏళ్ల 222 రోజుల వయసులో ఈ ఘనత సాధించిన ఆమె గతంలో చైనీస్ తైపీ దిగ్గజం తై జు యింగ్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించింది. అలాగే 2008లో సైనా నెహ్వాల్ తర్వాత తైపీ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయ షట్లర్గా నిలిచింది.
17 YEARS OLD. RECORD-BREAKER. CHAMPION. 🇮🇳🏆— BAI Media (@BAI_Media) August 2, 2026
Tanvi Sharma wins the Taipei Open 2026 to become the youngest champion in tournament history and only the 4th Indian Women's Singles shuttler to lift a Super 300+ trophy 👑
The future is here!🏸#Badminton #TaipeiOpen2026 pic.twitter.com/Az96c3U9n8
ముందు నుంచే దూకుడు
ఫైనల్లో తన్వి ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. చాకచక్యమైన డ్రాప్ షాట్లు, వేగవంతమైన స్మాష్లతో ప్రత్యర్థిని ఇబ్బంది పెట్టి తొలి గేమ్లో 10-2 ఆధిక్యం సాధించింది. మధ్యలో కొన్ని తప్పిదాలతో న్గుయెన్ పుంజుకున్నా, తన్వి ఒత్తిడిని తట్టుకుని తొలి గేమ్ను 21-16తో ముగించింది. రెండో గేమ్లో న్గుయెన్ 3-0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లినా, తన్వి వెంటనే లయ అందుకుని వరుస పాయింట్లు సాధించింది. నెట్ వద్ద అద్భుతమైన షాట్లు, క్రాస్కోర్ట్ స్మాష్లతో ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తూ రెండో గేమ్నూ 21-16తో గెలిచి టైటిల్ను ఖాయం చేసింది. ఈ విజయం అనంతరం తన్వి ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. "ఈ టైటిల్ గెలుస్తానని అసలు ఊహించలేదు. ప్రతి మ్యాచ్లో నా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగాను. ఒక్కో మ్యాచ్పై దృష్టి పెట్టడమే నాకు విజయాన్ని అందించింది" అని తెలిపింది. టోర్నీ మొత్తం ఐదు మ్యాచ్లు ఆడటం సవాలుగా అనిపించినప్పటికీ నిలకడైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగానని పేర్కొంది. ఇకపై సూపర్-500, సూపర్-750 స్థాయి టోర్నీల్లోనూ రాణించేందుకు మరింత కష్టపడతానని చెప్పింది.
బంగారు పతకాన్ని కోచ్ మెడలో వేసి
తన్వి ప్రస్తుతం భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు మాజీ కోచ్ పార్క్ టే-సాంగ్ వద్ద శిక్షణ పొందుతోంది. ఫైనల్ సందర్భంగా కోచ్ సూచనలు తనకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని ఆమె పేర్కొంది. దీనితో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత తనకు లభించిన బంగారు పతకాన్ని కోచ్ మెడలో వేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపి, అందరి మనసులు గెలుచుకుంది. గత ఏడాది యూఎస్ ఓపెన్ సూపర్- 300లో రన్నరప్గా నిలిచిన తన్వి, ఈసారి అదే స్థాయిలో టైటిల్ సాధించి తన ప్రతిభను మరోసారి నిరూపించింది. ఆ టోర్నీలో కూడా న్గుయెన్ను ఓడించిన అనుభవం ఈ ఫైనల్లో ఆమెకు కలిసొచ్చింది. ఈ వారం మొత్తం ఆమె కేవలం ఒక గేమ్ మాత్రమే కోల్పోవడం విశేషం.
తన్వి విజయాల జాబితా ఇప్పటికే ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రపంచ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్లో ఒకే ఎడిషన్లో రెండు పతకాలు గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా నిలిచింది. బాలికల సింగిల్స్లో రజతం, మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో కాంస్య పతకం సాధించింది. ఆసియా టీమ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణ పతకం అందించిన జట్టులోనూ సభ్యురాలిగా ఉంది. మాజీ ప్రపంచ జూనియర్ నంబర్-1 అయిన ఆమె ఒడిశా మాస్టర్స్, గౌహతి మాస్టర్స్ సూపర్-100 టోర్నీల్లో రన్నరప్గా నిలిచి తన ప్రతిభను చాటుకుంది.
తల్లి జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి
తన్వి ఎదుగుదల వెనుక ఆమె కుటుంబం చేసిన కృషి కూడా ఎంతో ఉంది. ఆమె తల్లి మీనా శర్మ శారీరక విద్య ఉపాధ్యాయురాలు, మాజీ జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి. కుమార్తెకు సరైన శిక్షణ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో స్వయంగా బ్యాడ్మింటన్ నేర్చుకుని తెల్లవారుజామునే ప్రాక్టీస్ చేయించేది. తర్వాత గౌహతిలోని నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో పార్క్ టే-సాంగ్ వద్ద శిక్షణకు పంపింది. ఇప్పుడు అదే శ్రమ ఫలించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన్వి భారత బ్యాడ్మింటన్కు మరో ఆశాకిరణంగా ఎదిగింది. ఈ టైటిల్తో ఆమె భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రతిష్ఠాత్మక విజయాలు సాధిస్తుందనే ఆశలు భారత అభిమానుల్లో పెరిగాయి.
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