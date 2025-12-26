వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'బాల పురస్కార్ అవార్డు'- యువ ఆటగాడికి అరుదైన గౌరవం
వైభవ్ సూర్యవంశీకి అరుదైన ఘనత- యువ ఆటగాడికి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ అవార్డు-
Published : December 26, 2025 at 1:33 PM IST
Vaibhav Suryavanshi PM Award : క్రికెట్లో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి అరుదైన ఘనత దక్కింది. అతడు ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో శుక్రవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా వైభవ్ ఈ పురస్కారం తీసుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చినందుకు గానూ వైభవ్ ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యాడు.
ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో అతి పిన్న వయసులో (14 ఏళ్ల 23 రోజులు) అరంగేట్రం చేసిన క్రికెటర్గా ఘనత సాధించాడు. అలాగే ఈ టోర్నీలో తాను ఆడిన మూడో మ్యాచ్లోనే సూపర్ సెంచరీ సాధించాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుపై 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ అందుకొని ఐపీఎల్ హిస్టరీలో అతి తక్కువ బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించిన భారత తొలి బ్యాటర్గానూ రికార్డ్ కొట్టాడు.
Vaibhav Suryavanshi felicitated with the national child award by the President of India.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2025
- Vaibhav achieving greatness at 14. 👏 pic.twitter.com/gpVzGoRl6Y
ఈ తర్వాత తన ఫామ్ కొనసాగిస్తూ వైభవ్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్, అండర్ -19 ఆసియా కప్, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీల్లోనూ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. రీసెంట్గా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ జట్టుపై తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగాడు. 84 బంతుల్లో 190 పరుగులు ఔరా అనిపించాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. అలా ఏప్రిల్ నుంచి ఈ ఏడాది వైభవ్ ఆడిన ప్రతీ టోర్నీలో తన మార్క్ చూపించాడు.