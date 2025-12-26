ETV Bharat / sports

వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'బాల పురస్కార్‌ అవార్డు'- యువ ఆటగాడికి అరుదైన గౌరవం

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 1:33 PM IST

1 Min Read
Vaibhav Suryavanshi PM Award : క్రికెట్​లో యువ సంచలనం వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి అరుదైన ఘనత దక్కింది. అతడు ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్‌ పురస్కార్‌ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్‌లో శుక్రవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా వైభవ్ ఈ పురస్కారం తీసుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చినందుకు గానూ వైభవ్‌ ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యాడు.

ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. దీంతో ఐపీఎల్​లో అతి పిన్న వయసులో (14 ఏళ్ల 23 రోజులు) అరంగేట్రం చేసిన క్రికెటర్​గా ఘనత సాధించాడు. అలాగే ఈ టోర్నీలో తాను ఆడిన మూడో మ్యాచ్​లోనే సూపర్ సెంచరీ సాధించాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్​ జట్టుపై 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ అందుకొని ఐపీఎల్ హిస్టరీలో అతి తక్కువ బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించిన భారత తొలి బ్యాటర్​గానూ రికార్డ్ కొట్టాడు.

ఈ తర్వాత తన ఫామ్​ కొనసాగిస్తూ వైభవ్ ఆసియా కప్‌ రైజింగ్‌ స్టార్స్‌, అండర్‌ -19 ఆసియా కప్‌, సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీల్లోనూ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. రీసెంట్​గా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అరుణాచల్​ ప్రదేశ్​ జట్టుపై తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​తో చెలరేగాడు. 84 బంతుల్లో 190 పరుగులు ఔరా అనిపించాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్‌లు ఉండడం విశేషం. అలా ఏప్రిల్ నుంచి ఈ ఏడాది వైభవ్ ఆడిన ప్రతీ టోర్నీలో తన మార్క్ చూపించాడు.

