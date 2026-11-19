వైభవ్ సూర్యవంశీకి అరుదైన గౌరవం- 100 మందిలో ఒకడిగా ఘనత
Time 100 Next India List:: క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. టైమ్ మ్యాగజైన్ 100 జాబితాలో అతడికి చోటు దక్కింది.
Published : November 19, 2026 at 6:02 PM IST
క్రికెట్లో అరంగేట్రం నుంచి రికార్డుల మీద రికార్డులు సాధిస్తున్న టీమ్ఇండియా చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీకి తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ప్రతిష్ఠాత్మక 'టైమ్ 100 నెక్ట్స్ భారత్' జాబితాలో వైభవ్కు చోటు దక్కింది. దీంతో అతడిపై ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా వైభవ్ను మెచ్చుకుంటూ ఓ నోట్ రాసుకొచ్చాడు.
'భిన్నంగా ఆలోచించే వారికే అద్భుతమైన అవకాశాలు, మంచి భవిష్యత్ ఉంటుందని వైభవ్ సూర్యవంశీ మనకు గుర్తుచేస్తాడు. అతడి ప్రతిభ అద్భుతం. కానీ, నా దృష్టిలో మాత్రం అతడు అంతకంటే కీలకమైన వ్యక్తి. 14 ఏళ్లకే ఐపీఎల్లో చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత ఏడాదిలోపే భారత్ సీనియర్ జట్టు నుంచి బరిలోకి దిగి అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. అతడి ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తే, ప్రతిభ ఉంటే ఏ స్థాయిలో నుంచైనా అవకాశాలు అందుకోవచ్చనేదానికి ఉదాహరణ' అని ఆయుష్మాన్ ఖురానా తెలిపాడు.
అలాగే తాజాగా రిలీజైన ఈ జాబితాలో క్రీడారంగంతోపాటు, సినిమా రంగం, ఇతర ప్రముఖులకు గౌరవం లభించింది. ఇందులో భారత మహిళల జట్టు మాజీ కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్, బాక్సర్ లవ్లీనా బొర్గొయిన్, చెస్ ఛాంపియన్ గుకేశ్, వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను, టెన్నిస్ మాజీ స్టార్ సానియా మీర్జా తదితరులు ఉన్నారు.