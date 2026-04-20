కోల్కతాతో ఓటమి- వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- వీడియో వైరల్!
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ చేతిలో రాజస్థాన్ ఓటమి- కంటతడి పెట్టుకున్న సూర్యవంశీ
Published : April 20, 2026 at 2:34 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi IPL : కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు తొలి విజయం నమోదు చేసిన ఆనందంలో ఉంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేకేఆర్ నెగ్గింది. ప్రస్తుత సీజన్లో ఐదు ఓటముల తర్వాత కేకేఆర్ ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. దీంతో ఆటగాళ్లు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. అయితే ఇదంతా ఒకెత్తయితే ప్రస్తుతం రాజస్థాన్కు చెందిన యంగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి చెందిన వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది.
ఏడ్చేసిన వైభవ్!
సొంతవేదిక ఈడెన్లో రాజస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేకేఆర్ 4 వికెట్ల నెగ్గింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ బ్యాటింగ్లో ఆకట్టుకున్నాడు. 28 బంతుల్లోనే 46 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే స్ట్రైక్ రేట్ 164.29 ఉండడం విశేషం. అయితే వైభవ్ తన జట్టు కోసం మైదానంలో 100 శాతం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్లో రాణిస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ తమ జట్టు ఓటమిపాలైతే మాత్రం బాధపడుతున్నాడు. తమ ఎమోషన్స్ను బహిరంగంగానే బయట పెడుతున్నాడు.
ఆ సమయంలో అతడి కళ్లలో ఒక్కసారిగా నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. తాజాగా కోల్కతాతో ఓటమి తర్వాత కూడా ఇదే జరిగింది. రాజస్థాన్ ఓటమిని తట్టుకోలేకపోయిన వైభవ్ మ్యాచ్ అనంతరం మరోసారి భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. దీంతో బౌండరీలైన్ ఆవల కూర్చొని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. వెంటనే కేకేఆర్ సిబ్బంది నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి వైభవ్ను ఓదార్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Vaibhav Sooryavanshi breaking down in tears after RR’s loss to KKR, and the way KKR players came over to console him 🥺❤️ pic.twitter.com/Ny2mJEjP3M— Suprvirat (@Mostlykohli) April 20, 2026
నిజంగా 15ఏళ్ల కుర్రాడే!
వైభవ్ సూర్యవంశీ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం పట్ల నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు. తాను త్వరగా ఔటైనా లేదా జట్టు ఓడిపోయినా సరే ఎమోషనల్ అవుతున్నాడని, ఇది నిజంగా 15 ఏళ్ల వయసు కుర్రాడి సహజమైన మనస్తత్వం అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇది క్రికెట్ పట్ల అతడి డెడికేషన్ను తెలియజేస్తుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కాగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఐపీఎల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఒకేసారి సున్నాకు ఔటయ్యాడు. మిగిలిన ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ రాణించాడు. ఇప్పటిదాకా 236 స్ట్రైక్ రేట్తో వైభవ్ 246 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఈ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన లిస్ట్లో ప్రస్తుతం నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు.