కోల్​కతాతో ఓటమి- వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- వీడియో వైరల్!

కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ చేతిలో రాజస్థాన్ ఓటమి- కంటతడి పెట్టుకున్న సూర్యవంశీ

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 2:34 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi IPL : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టు తొలి విజయం నమోదు చేసిన ఆనందంలో ఉంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో కేకేఆర్ నెగ్గింది. ప్రస్తుత సీజన్​లో ఐదు ఓటముల తర్వాత కేకేఆర్ ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. దీంతో ఆటగాళ్లు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. అయితే ఇదంతా ఒకెత్తయితే ప్రస్తుతం రాజస్థాన్​కు చెందిన యంగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి చెందిన వీడియో ఒకటి వైరల్​గా మారింది.

ఏడ్చేసిన వైభవ్!
సొంతవేదిక ఈడెన్​లో రాజస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో కేకేఆర్ 4 వికెట్ల నెగ్గింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ బ్యాటింగ్​లో ఆకట్టుకున్నాడు. 28 బంతుల్లోనే 46 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. అలాగే స్ట్రైక్ రేట్ 164.29 ఉండడం విశేషం. అయితే వైభవ్ తన జట్టు కోసం మైదానంలో 100 శాతం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్​లో రాణిస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ తమ జట్టు ఓటమిపాలైతే మాత్రం బాధపడుతున్నాడు. తమ ఎమోషన్స్​ను బహిరంగంగానే బయట పెడుతున్నాడు.

ఆ సమయంలో అతడి కళ్లలో ఒక్కసారిగా నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. తాజాగా కోల్​కతాతో ఓటమి తర్వాత కూడా ఇదే జరిగింది. రాజస్థాన్ ఓటమిని తట్టుకోలేకపోయిన వైభవ్ మ్యాచ్ అనంతరం మరోసారి భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. దీంతో బౌండరీలైన్ ఆవల కూర్చొని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. వెంటనే కేకేఆర్ సిబ్బంది నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి వైభవ్​ను ఓదార్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

నిజంగా 15ఏళ్ల కుర్రాడే!
వైభవ్ సూర్యవంశీ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం పట్ల నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు. తాను త్వరగా ఔటైనా లేదా జట్టు ఓడిపోయినా సరే ఎమోషనల్ అవుతున్నాడని, ఇది నిజంగా 15 ఏళ్ల వయసు కుర్రాడి సహజమైన మనస్తత్వం అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇది క్రికెట్ పట్ల అతడి డెడికేషన్​ను తెలియజేస్తుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

కాగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఐపీఎల్​లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఆడిన ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఒకేసారి సున్నాకు ఔటయ్యాడు. మిగిలిన ఐదు మ్యాచ్​ల్లోనూ రాణించాడు. ఇప్పటిదాకా 236 స్ట్రైక్ రేట్​తో వైభవ్ 246 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఈ సీజన్​లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన లిస్ట్​లో ప్రస్తుతం నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు.

