'వరల్డ్​కప్ ఆడడం నా డ్రీమ్- ఇంత త్వరగా రికవరీ అవుతానని అనుకోలేదు'- తిలక్ వర్మ

వార్మప్ మ్యాచ్​లో అదరగొట్టిన తిలక్ వర్మ- గాయం నుంచి రికవరీ తర్వాత తొలి మ్యాచ్​లోనే మెరుపు ఇన్నింగ్స్- భారత్ x సౌతాఫ్రికా వార్మప్ మ్యాచ్!

Tilak Varma BCCI
Tilak Varma BCCI (Source : Associated Press))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Tilak Varma BCCI : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ రీ ఎంట్రీలో దుమ్ము దులిపేశాడు. గతేడాది డిసెంబర్​లో గాయపడ్డ తిలక్, ఇటీవలే కోలుకొని టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్​ జట్టుతో చేరాడు. వచ్చీ రాగానే బుధవారం సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్​లో మెరుపులు మెరిపించాడు. 19 బంతుల్లోనే 45 పరుగులు బాదాడు. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ అనంతరం తన రికవరీ గురించి మాట్లాడాడు. తాను ఇంత త్వరగా మైదానంలోకి తిరిగి వస్తానని ఊహించలేదని అన్నాడు. దీనికి ఎంతగానో తోడ్పడిన బీసీసీఐ, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​కు తిలక్ థాంక్స్ చెప్పాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అతడు మాట్లాడిన వీడియోను షేర్ చేసింది.

'నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, నేను ఇంత త్వరగా మైదానంలోకి తిరిగి వస్తానని ఊహించలేదు. ఇందుకు బీసీసీఐ, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​కు ధన్యవాదాలు. ప్రపంచ కప్‌లో ఆడటం నా డ్రీమ్ అని ఎప్పుడూ చెబుతుంటాను. నేను మైదానంలోకి రాగేనే అందరూ 'తిలక్ తిలక్' అని అరుస్తున్నారు. అది నేను అస్సలు ఊహించలేదు. ఆ మూమెంట్​ను నేను నిజంగా ఆస్వాదించా. నేను నడుస్తున్నప్పుడు అది నాకు ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. ఇషాన్, అభిషేక్​తోపాటు మిగిలిన వాళ్లు బ్యాటింగ్ చేస్తున్న విధానాన్ని పరిశీలించాను. అందుకే నేనూ భారీ షాట్లు కొట్టగలనని అనిపించింది' అని తిలక్ వర్మ అన్నాడు.

'వార్మప్ మ్యాచ్‌కు ఇంత భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు వస్తారని నేను ఊహించలేదు. స్టేడియం పూర్తిగా నిండిపోయింది. ఇది కేవలం వార్మప్ గేమ్. అయినప్పటికీ అద్భుతంగా అనిపించింది. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాతావరణం నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది' అని తిలక్ పేర్కొన్నాడు.

భారత్ - సౌతాఫ్రికా వార్మప్ మ్యాచ్
వార్మప్ మ్యాచ్‌లో భారత్​ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 5 వికెట్ల నష్టానికి 240 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ - అభిషేక్ శర్మ జట్టుకు మంచి పునాది వేశారు. వీళ్ల విధ్వంసానికి టీమ్ఇండియా తొలి ఆరు ఓవర్లలో 80/1కి స్కోర్​తో పటిష్ఠ స్థితికి చేరుకుంది. ఇషాన్ కేవలం 20 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేశాడు. అన్రీచ్ నోకియా వేసిన ఓ ఓవర్లో ఇషాన్‌ వరుసగా 6, 6, 4, 6 బాదాడు.

ఇక తిలక్‌ వర్మ (45 పరుగులు: 19 బంతుల్లో; 3x4, 3x6), అక్షర్‌ పటేల్‌ (35 పరుగులు నాటౌట్‌; 23 బంతుల్లో 2x4, 2x6), సూర్యకుమార్‌ (30 పరుగులు; 16 బంతుల్లో 2x4, 2x6), హార్దిక్‌ పాండ్య (30 పరుగులు; 10 బంతుల్లో 2x4, 3x6), అభిషేక్‌ (24 పరుగులు; 18 బంతుల్లో 3x4, 1x6) ఆకట్టుకున్నారు. అనంతరం ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా 7 వికెట్లకు 210 పరుగులే చేయగలిగింది. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్‌ (45 నాటౌట్‌ పరుగులు; 21 బంతుల్లో 1x4, 4x6) టాప్‌ స్కోరర్‌. రికిల్‌టన్‌ (44 పరుగులు; 21 బంతుల్లో 4x4, 3x6) రాణించాడు.

