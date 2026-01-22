ETV Bharat / sports

సంచలనం సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- కోహ్లీ, రోహిత్, గేల్​కు సాధ్యం కాని రికార్డ్ కొట్టిన ఓపెనర్

న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్​లో భారత్ శుభారంభం- తొలి మ్యాచ్​లోనే ప్రపంచరికార్డ్ కొట్టిన టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ​

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 12:57 PM IST

Abhishek Sharma T20 Record : భారత స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కొత్త ఏడాదిలో తొలి మ్యాచ్​తోనే చరిత్ర సృష్టించాడు. బుధవారం నాగ్‌పుర్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన టీ20లో అభిషేక్ తుపాన్ ఇన్నింగ్స్​తో సంచలనం సృష్టించాడు. 35 బంతుల్లోనే 84 పరుగులు చేసి రఫ్పాడించిన అభిషేక్ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డ్ దక్కింది. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో ఎనిమిది సిక్స్​లు బాదాడు. కివీస్​పై ఒక టీ20 మ్యాచ్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన ఆసియా బ్యాటర్​గా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దీంతోపాటు అభిషేక్ ఓ ప్రపంచ రికార్డును సైతం అందుకున్నాడు.

అభిషేక్ వరల్డ్ రికార్డ్!
ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతి నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. దీంతో అతడు 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ తన ఖాతాలో వరల్డ్ రికార్డ్ వేసుకున్నాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్​తో అతడు టీ20ల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మైలురాయిని అభిషేక్ కేవలం 2,898 బంతుల్లోనే అందుకున్నాడు. దీంతో టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా (బంతుల పరంగా) 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెటర్ ఆండ్రీ రస్సెల్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ రస్సెల్ పేరిట ఉండేది. అతడు 2,942 బంతుల్లో 5,000 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పుడు అభిషేక్ ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో ఉన్నాడు. అలా దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్ వంటి ఆటగాళ్లు కూడా సాధించలేని ఘనతను అభిషేక్ అతి తక్కువ రోజుల్లేనే అందుకున్నాడు.

టీ20ల్లో అత్యధిక వేగంగా 5 వేల పరుగులు అందుకున్న బ్యాటర్లు (బంతుల పరంగా)

  • 2898 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ (భారత్)
  • 2942 బంతులు - ఆండ్రీ రస్సెల్ (వెస్టిండీస్)
  • 3127 బంతులు - టిమ్ డేవిడ్ (ఆస్ట్రేలియా)
  • 3196 బంతులు - విల్ జాక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
  • 3239 బంతులు - గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ (ఆస్ట్రేలియా)

హాఫ్ సెంచరీ రికార్డ్!
అభిషేక్ ఈ మ్యాచ్​లో కేవలం 22 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్‌పై అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన భారత బ్యాటర్​గానూ అభిషేక్ రికార్డు కొట్టాడు. అలాగే 25 లేదా అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో ఎక్కువ హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసిన క్రికెటర్​గా అభిషేక్ టాప్​లో నిలిచాడు. అతడు ఎనిమిదిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఫిల్ సాల్ట్, ఇవాన్ లూయిస్‌ను అధిగమించాడు. ఈ ముగ్గురు ఏడేసిసార్లు ఆ ఘనత సాధించారు.

కాగా, అభిషేక్ శర్మ 2024లో టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 34 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇందులో 37.47 యావరేజ్​, 190.93 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 1199 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, ఏడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 112 ఫోర్లు, 81 సిక్స్​లు బాదాడు. ఇక ఐసీసీ టీ20 ర్యాకింగ్స్​లోనూ అభిషేక్ నెం.1 స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

