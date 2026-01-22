సంచలనం సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- కోహ్లీ, రోహిత్, గేల్కు సాధ్యం కాని రికార్డ్ కొట్టిన ఓపెనర్
న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్లో భారత్ శుభారంభం- తొలి మ్యాచ్లోనే ప్రపంచరికార్డ్ కొట్టిన టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ
Published : January 22, 2026 at 12:57 PM IST
Abhishek Sharma T20 Record : భారత స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కొత్త ఏడాదిలో తొలి మ్యాచ్తోనే చరిత్ర సృష్టించాడు. బుధవారం నాగ్పుర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టీ20లో అభిషేక్ తుపాన్ ఇన్నింగ్స్తో సంచలనం సృష్టించాడు. 35 బంతుల్లోనే 84 పరుగులు చేసి రఫ్పాడించిన అభిషేక్ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డ్ దక్కింది. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఎనిమిది సిక్స్లు బాదాడు. కివీస్పై ఒక టీ20 మ్యాచ్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ఆసియా బ్యాటర్గా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దీంతోపాటు అభిషేక్ ఓ ప్రపంచ రికార్డును సైతం అందుకున్నాడు.
అభిషేక్ వరల్డ్ రికార్డ్!
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతి నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. దీంతో అతడు 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ తన ఖాతాలో వరల్డ్ రికార్డ్ వేసుకున్నాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో అతడు టీ20ల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మైలురాయిని అభిషేక్ కేవలం 2,898 బంతుల్లోనే అందుకున్నాడు. దీంతో టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా (బంతుల పరంగా) 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెటర్ ఆండ్రీ రస్సెల్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ రస్సెల్ పేరిట ఉండేది. అతడు 2,942 బంతుల్లో 5,000 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పుడు అభిషేక్ ఈ లిస్ట్లో టాప్లో ఉన్నాడు. అలా దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్ వంటి ఆటగాళ్లు కూడా సాధించలేని ఘనతను అభిషేక్ అతి తక్కువ రోజుల్లేనే అందుకున్నాడు.
For his authoritative opening act, Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Relive his knock ▶️ https://t.co/WSNLEfd35F#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/3mCtrzuub2
టీ20ల్లో అత్యధిక వేగంగా 5 వేల పరుగులు అందుకున్న బ్యాటర్లు (బంతుల పరంగా)
- 2898 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ (భారత్)
- 2942 బంతులు - ఆండ్రీ రస్సెల్ (వెస్టిండీస్)
- 3127 బంతులు - టిమ్ డేవిడ్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 3196 బంతులు - విల్ జాక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
- 3239 బంతులు - గ్లెన్ మాక్స్వెల్ (ఆస్ట్రేలియా)
హాఫ్ సెంచరీ రికార్డ్!
అభిషేక్ ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 22 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్పై అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన భారత బ్యాటర్గానూ అభిషేక్ రికార్డు కొట్టాడు. అలాగే 25 లేదా అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో ఎక్కువ హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసిన క్రికెటర్గా అభిషేక్ టాప్లో నిలిచాడు. అతడు ఎనిమిదిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఫిల్ సాల్ట్, ఇవాన్ లూయిస్ను అధిగమించాడు. ఈ ముగ్గురు ఏడేసిసార్లు ఆ ఘనత సాధించారు.
A commanding performance! 🔝#TeamIndia win by 4⃣8⃣ runs in Nagpur to take a 1⃣-0⃣ lead in the 5-match T20I series 👏— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BuAT0BluHk
కాగా, అభిషేక్ శర్మ 2024లో టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 34 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 37.47 యావరేజ్, 190.93 స్ట్రైక్ రేట్తో 1199 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, ఏడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 112 ఫోర్లు, 81 సిక్స్లు బాదాడు. ఇక ఐసీసీ టీ20 ర్యాకింగ్స్లోనూ అభిషేక్ నెం.1 స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
T20 వరల్డ్కప్లో నో ఛాన్స్- అయినా అభిషేక్, అర్షదీప్ జట్టులో ఆడనున్న గిల్
అభిషేక్- శుభ్మన్ గిల్ వరల్డ్ రికార్డ్- మ్యాచ్ రద్దైనా ఓపెనర్ల అరుదైన ఘనత