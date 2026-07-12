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ఫైనల్​లో హైదరాబాద్ బౌలర్ల హవా- ఖమ్మంను వణికించిన యశ్వీర్, అజయ్ గౌడ్

ఖమ్మంను బెంబేలెత్తించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు-

Hyd vs Khammam
Hyd vs Khammam (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 9:39 PM IST

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Hyd vs Khammam TG 20 Final : ఉప్పల్ మైదానంలో జరుగుతున్న టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్​లో తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొట్టారు. యశ్వీర్ గౌడ్, అజయ్ దేవ్, దేవ్ మెహత ప్రత్యర్థిని వణికించించారు. మికిల్ జైస్వాల్ (66 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. కొడిమెల హిమతేజ (30) ఫర్వాలేదనిపించాడు. యశ్వీర్ గౌడ్ 3, అజయ్ దేవ్, దేవ్ మెహత చెరో 2, అఖిల్ రాథోడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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