ఫైనల్లో హైదరాబాద్ బౌలర్ల హవా- ఖమ్మంను వణికించిన యశ్వీర్, అజయ్ గౌడ్
ఖమ్మంను బెంబేలెత్తించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు-
Published : July 12, 2026 at 9:39 PM IST
Hyd vs Khammam TG 20 Final : ఉప్పల్ మైదానంలో జరుగుతున్న టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్లో తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొట్టారు. యశ్వీర్ గౌడ్, అజయ్ దేవ్, దేవ్ మెహత ప్రత్యర్థిని వణికించించారు. మికిల్ జైస్వాల్ (66 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. కొడిమెల హిమతేజ (30) ఫర్వాలేదనిపించాడు. యశ్వీర్ గౌడ్ 3, అజయ్ దేవ్, దేవ్ మెహత చెరో 2, అఖిల్ రాథోడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Gamechanger 👍— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
Yashveer has turned the tide back in the favour of the E Champions with a decisive double wicket over! 🔥#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/dPjdZQCLMo