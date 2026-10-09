వికెట్ కీపింగ్ గ్లవ్స్ ధరించిన జైస్వాల్ - పంత్, శాంసన్కు డేంజర్ బెల్స్!
బ్యాటింగ్తో పాటు జైస్వాల్ ఇప్పుడు వికెట్కీపింగ్ను కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు. ప్రాక్టీస్లో కీపింగ్ గ్లవ్స్తో కనిపించిన వీడియో బాగా వైరల్ అవుతోంది. దీంతో జైస్వాల్ సన్నాహాలు ఏంటి? అనేది క్రీడావర్గాల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
Published : October 9, 2026 at 1:00 PM IST
Yashasvi Jaiswal Wicket keeping : యశస్వీ జైస్వాల్ బ్యాటింగ్లో ఇప్పటికే తానేంటో నిరూపించుకున్నాడు. టెస్టుల్లో టీమ్ఇండియాకు పవర్ఫుల్ ఓపెనర్గా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించిన ఈ ఎడమచేతి బ్యాటర్ ఇప్పుడు మరో స్కిల్పై కూడా వర్క్ చేస్తున్నాడు. ముంబయి జట్టు నిర్వహించిన మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్లో జైస్వాల్ వికెట్కీపింగ్ గ్లవ్స్ వేసుకుని కనిపించాడు. ఆ వీడియోను అతడే సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా కొత్త టాక్ మొదలైంది. రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్లో సరదాగా గ్లవ్స్ వేసుకున్నాడా? లేక భవిష్యత్తులో కీపింగ్ను కూడా తన ఆటలో భాగం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడా? అనే సందేహం వస్తోంది. రంజీ సీజన్కు ముందు ముంబయి టీమ్ ప్రాక్టీస్లో ఈ వీడియో బయటకు రావడం అభిమానులను ఆకర్షించింది. దీనిపై ముంబయి రంజీ కెప్టెన్ సిద్ధేశ్ లాడ్ చేసిన కామెంట్స్తో విషయం ఇంకాస్త హైలెట్ అయ్యింది.
ముంబయికా లేదా టీమ్ఇండియాకా?
జైస్వాల్ కీపింగ్పై గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తున్నట్లు తాను విన్నానని సిద్ధేశ్ లాడ్ చెప్పాడు. భవిష్యత్తులో ముంబయికి లేదా టీమ్ఇండియాకు వికెట్కీపింగ్ చేయాలనే ఆలోచన అతడికి ఉన్నట్లు తనకు అనిపిస్తోందని తెలిపాడు. అయితే ఈ విషయంలో పూర్తి క్లారిటీ తన దగ్గర లేదని కూడా అదే సమయంలో మరో మాట చెప్పాడు. దీంతో జైస్వాల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోయినా, కీపింగ్పై అతడు ఫోకస్ చేస్తున్న విషయం బయటకు వచ్చింది. మ్యాచ్ సన్నాహాల్లో భాగంగా గ్లవ్స్ వేసుకోవడం ఒక్కరోజు ప్రయత్నమేనా, లేక జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు కీపింగ్ చేసేంతవరకు ఈ స్కిల్ను పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాడా? అన్నది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పటివరకు బ్యాటర్గా మాత్రమే కనిపించిన జైస్వాల్, ఇప్పుడు కీపింగ్ గ్లౌవ్స్ ధరించడంతో కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది.
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VIDEO | Mumbai: India opener Yashasvi Jaiswal has been working on wicketkeeping as a back-up skill to batting and leg-spin, revealed Mumbai captain Siddhesh Lad on Thursday. Ahead of the 2026-27 Ranji Trophy season, pictures have surfaced of Jaiswal putting hard yards on wicketkeeping. Jaiswal will be available for Mumbai's Ranji Trophy opener against Chandigarh starting at the Wankhede Stadium on Sunday. But he will not be available from the second game onwards because of his national commitments. "I think he is someone who started practising keeping wickets, because he feels he needs to add something more to his game because there is so much competition right now, I am not very sure on what his intentions are but right now he is practising a lot and I am sure that if he will keep practising he will get used to it," he told PTI. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
గతంలో లెగ్ స్పిన్ కూడా!
జైస్వాల్కు కొత్త స్కిల్ ట్రై చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. అండర్ 19 స్థాయిలో అతడు పార్ట్టైమ్ లెగ్ స్పిన్ కూడా వేసేవాడు. అయితే మళ్లీ మెయిన్ జట్టులోకి వచ్చిన తర్వాత బౌలింగ్ చేసింది చాలా తక్కువ. మళ్లీ చాలా కాలం తరువాత ఇప్పుడు వికెట్కీపింగ్పై ఫోకస్ పెట్టడం విశేషం. కీపింగ్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. నెట్స్లో బంతులు తీసుకోవడం వేరు గ్రౌండ్లో ఉండే పరిస్థితి వేరు. క్యాచింగ్తో పాటు మ్యాచ్ మొత్తం గ్లవ్స్తో ఉండే ఫిట్నెస్ కూడా అవసరం. ముఖ్యంగా రంజీ లాంటి నాలుగు రోజుల మ్యాచ్లో కీపింగ్ చేయడం మరింత శ్రమతో కూడుకున్న పని. అందుకే జైస్వాల్ ఎంత త్వరగా దీనికి అలవాటు పడతాడు అనేది ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న మరో కామెంట్.
టెస్టుల్లో స్థానం- వన్డేల్లో పోటీ
టెస్టుల్లో జైస్వాల్ ఓపెనర్గా ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా సెటప్లో తనకంటూ స్థానం సంపాదించాడు. వైట్ బాల్ క్రికెట్లో మాత్రం పోటీ ఎక్కువగా ఉంది. వన్డేల్లో రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ వంటి బ్యాటర్లు టాప్ ఆర్డర్లో ఉండటంతో జైస్వాల్కు రెగ్యులర్ అవకాశాలు రాలేదు. సిరీస్లకు ఎంపికవుతున్నప్పటికీ తుదిజట్టులో స్థానం మాత్రం స్థిరంగా లేదు. ఒకే స్థానానికి ఎక్కువ మంది బ్యాటర్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు జట్టు కాంబినేషన్ కూడా అవకాశాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే బ్యాటింగ్కు తోడు మరో స్కిల్ కూడా ఉంటే టీమ్ కాంబినేషన్లో అదనపు ఆప్షన్ అవుతుంది. అయితే కీపింగ్ను నిజంగా ఎంతవరకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడన్నది జైస్వాల్ నుంచి ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
టీ20ల్లోనూ కొత్త పోటీ
టీ20ల్లో కూడా జైస్వాల్కు ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ స్థానంలో పెద్ద పోటీ ఉంది. అభిషేక్ శర్మ ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా టీ20 సెటప్లో రెగ్యులర్గా కనిపిస్తున్నాడు. ఇక రాజస్థాన్ రాయల్స్లో జైస్వాల్తో కలిసి ఓపెనింగ్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా జాతీయ జట్టు రేసులో పోటీగా ముందుకు వచ్చాడు. ఇలాంటి సమయంలో ఒకే ప్లేయర్ బ్యాటింగ్తో పాటు కీపింగ్ కూడా చేయగలిగితే జట్టు ఎంపికలో వేరే కాంబినేషన్లకు అవకాశం ఉంటుంది. వికెట్కీపర్ బ్యాటర్ను ఎంచుకునేటప్పుడు బ్యాటింగ్ పొజిషన్ కూడా టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు ముఖ్యమే.
Yashasvi Jaiswal has started training for upcoming Ranji Trophy 🏆 — He is seriously considering his Keeping and Bowling skills 😻 https://t.co/ozqiV01z3j— Team Yashasvi Jaiswal (@yashasvi_j) October 7, 2026
రీసెంట్ జట్టు పరిస్థితి ఇలా
రీసెంట్ వెస్టిండీస్ సిరీస్ జట్టు చూస్తే జైస్వాల్ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నాడో కొంత అర్థమవుతుంది. వన్డే జట్టులో అతడికి చోటు దక్కింది. కానీ టీ20 జట్టులో మాత్రం జైస్వాల్ పేరు లేదు. ఆ జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఓపెనింగ్ ఆప్షన్స్గా ఉండగా, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్ వికెట్కీపర్లుగా ఎంపికయ్యారు. అంటే కీపింగ్ వైపు కూడా పోటీ తక్కువేమీ లేదు. రంజీ సీజన్ మొదలయ్యాక ముంబయి నిజంగా అతడికి గ్లవ్స్ ఇస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. నిజంగా అక్కడ కీపింగ్ చేస్తే అతని టార్గెట్ ఏమిటో అర్థమైనట్లే. ఇక భవిష్యత్తులో జైస్వాల్ ఇంకాస్త కొత్తగా జట్టులోకి అడుగు పెడతాడో లేదో చూడాలి. ఏదైమైనా జైస్వాల్ ఫుల్టైమ్ కీపర్గా మారితే మాత్రం ఇప్పుడున్న పంత్, ధ్రువ్ జురెల్, ఇషాన్ కిషన్, శాంసన్కు పోటీ అనే చెప్పవచ్చు.
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