WWE స్టార్ రెజ్లర్ బ్రాన్సన్ రీడ్ మృతి- 38 ఏళ్ల వయసులోనే తుదిశ్వాస
WWE Wrestler Bronson Reed Died : అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బ్రాన్సన్ రీడ్ మృతి చెందినట్లు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ప్రకటించింది.
Published : November 28, 2026 at 10:33 AM IST
ప్రముఖ రెజ్లింగ్ సంస్థ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ స్టార్ రెజ్లర్ జెర్మైన్ హేలీ అలియాస్ బ్రాన్సన్ రీడ్ ఏట కన్నుమూశారు. 38 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆయన అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా మృతి చెందినట్లు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ శనివారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన హేలీ భార్య పైజ్ ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్నారు. వారికి ఒక కుమార్తె కూడా ఉన్నారు. బ్రోన్సన్ రీడ్ చివరిసారిగా నవంబర్లో రియాద్లో జరిగిన 'క్రౌన్ జ్యువెల్' ఈవెంట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ తరఫున కనిపించారు. ఆయన మరణంపై డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. "బ్రోన్సన్ రీడ్గా పిలిచే జెర్మైన్ హేలీ అనారోగ్య సమస్యలతో ఈరోజు ఉదయం 38 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారని ప్రకటించడానికి మేము ఎంతో చింతిస్తున్నాము" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026