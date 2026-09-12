'బతకాలని లేదు- నాకు చావే దిక్కు'- లాస్ట్ మినిట్లో ఆసియా గేమ్స్ నుంచి తప్పించడంతో అథ్లెట్ ఆవేదన
ఆసియా గేమ్స్ - చివరి క్షణాల్లో వుషు అథ్లెట్ పేరు తొలగించిన అధికారులు- తనకు బతకాలని లేదంటూ అథ్లెట్ ఆవేదన- వీడియో వైరల్
Published : September 12, 2026 at 7:56 PM IST
Wushu Divyanshi Asian Games : 2026 ఆసియా గేమ్స్ ఇంకో వారం రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశాల నుంచి కూడా అథ్లెట్లు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇక ఆయా ఈవెంట్లలో పోటీ పడనున్న భారత అథ్లెట్లలో కొందరు ఇప్పటికే జపాన్కు పయనమయ్యారు. అయితే ఆఖరి నిమిషంలో ఆసియా క్రీడల నుంచి తన పేరు తొలగించడంపై వుషు (చైనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్) అథ్లెట్ దివ్యాన్షి తీవ్ర ఆవేదనకు గురై కన్నీళ్లు కార్చింది. ఇక తనకు చావేదిక్కు అని పేర్కొంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్టు చేసింది.
గాయం కారణంగానే
అయితే దివ్యాన్షిని గాయం కారణంగానే ఆసియా క్రీడల నుంచి తప్పించినట్లు ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. ఆమె స్థానంలో రోషిబినా దేవీకి అవకాశం కల్పించారు. కానీ తనను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తప్పించారని దివ్యాన్షి ఆరోపిస్తోంది. ట్రైనింగ్ సెషన్లో రోషిబినా తనను కావాలనే గాయపరిచిందని వీడియోలో పేర్కొంది. కన్నీళ్లు కారుస్తూ తొమ్మిది నిమిషాల వీడియోను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
'60 కేజీల కేటగిరీ నుంచి నన్ను తప్పించారు. ఇది అన్యాయం. సెలక్షన్స్ ట్రయల్స్లో నేను రోషిబినాను రెండుసార్లు ఓడించాను. జపాన్ వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నాను. అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాను. నాకు భారత్ జెర్సీ, కిట్ కూడా అందాయి. దిల్లీ సెండాఫ్ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొన్నాను. అయితే, శ్రీనగర్ క్యాంపులో నా భుజానికి గాయమైంది. అయినా టేపింగ్తో బరిలో దిగవచ్చని డాక్టర్లు అనుమతినిచ్చారు'
'దీనికి సంబంధించిన MRI రిపోర్ట్ కోచ్, ఫెడరేషన్ వద్ద ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో గాయాన్ని కారణంగా పేర్కొంటూ నన్ను తొలగించి, రోషిబినాను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ట్రయల్స్లో ఆమె ఉద్దేశపూర్వకంగానే నన్ను గాయపరిచింది. ఎన్నోసార్లు మానసిక, శారీరక వేధింపులకు గురయ్యాను. నాకు ఇంక జీవించాలనే ఉద్దేశం లేదు' అని టెర్రస్పై నుంచి కెమెరాను కిందికి చూపిస్తూ దివ్యాన్షి వీడియోను ముగించింది.
भारतीय खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी ने आत्महत्या करने की बात कही है।— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) September 11, 2026
वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी का नाम जापान एशियन गेम्स 2026 से आखिरी वक्त में काट दिया गया। जून में टीम में जगह और जर्सी मिलने के बाद 11 सितंबर के अपडेट में जगह नाओरेम रोशिबीना देवी को दे दी गई। टीम से गलत तरीके से… pic.twitter.com/kXXGhv3qzH
ఫెడరేషన్ ఇలా- కోచ్ అలా
కాగా, వుషు ఫెడరేషన్ మాత్రం భుజానికి గాయం అయిన కారణంగానే దివ్యాన్షిని తప్పించామని తెలిపింది. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ సమయంలో గాయం బయటపడినట్లు పేర్కొంది. పోటీలకు తగ్గట్టుగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేకపోయిందని సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు. అయితే, దివ్యాన్షి కోచ్ అశోక్ గౌతమ్ స్పందన ఇంకోలా ఉంది. ఆమెకు జరిగిన ఆ గాయం ఆసియా గేమ్స్ నుంచి తప్పించేంత తీవ్రమైనది కాదని అన్నారు.