రిటైర్‌మెంట్​పై వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ యూటర్న్​- 2028 ఒలింపిక్సే టార్గెట్​

రెజ్లర్ వినేశ్​ ఫొగాట్​ కీలక నిర్ణయం- మళ్లీ ఒలింపిక్స్ బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయం

Wrestler Vinesh Phogat
Wrestler Vinesh Phogat (Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 1:00 PM IST

Vinesh Phogat Reverses Retirement : ప్రముఖ ఇండియన్ రెజ్లర్​ వినేశ్ ఫొగాట్​ శుక్రవారం కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. తన రిటైర్​మెంట్​ను వెనక్కు తీసుకుంటున్నానని, 2028 ఒలింపిక్స్​లో మెడల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతానని ప్రకటించారు.

పారిస్ ఒలింపిక్స్​లో నిర్దేశిత వెయిట్ కంటే 100 గ్రాములు​ ఎక్కువ ఉండడంతో వినేశ్ ఫొగాట్ (31 ఏళ్లు)​ను అనర్హులిగా ప్రకటించి, ఫైనల్​లో ఆడనివ్వలేదు. రన్నరప్ పతకం కూడా ఇవ్వలేదు. దీనితో ఆమె బరువైన హృదయంతో రెజ్లింగ్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.

వాస్తవానికి ఒలింపిక్స్ రైజ్లింగ్ ఫైనల్​కు చేరిన తొలి భారతీయ మహిళగా వినేశ్ ఘనత సాధించారు. కానీ ఆమె ఒలింపిక్స్ మెడల్ కల పారిస్ ఒలింపిక్స్​లో చెదిరిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు 18 నెలల తర్వాత ఆమె ఇన్​స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఓ ఎమోషనల్​ పోస్టు పెట్టారు. తన రెజ్లింగ్​ కెరీర్​ను తిరిగి ప్రారంభించే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

"పారిస్​ ఒలింపిక్స్​తో మీ కెరీర్ ముగిసిందా? అని చాలా మంది అడుగుతూనే ఉంటారు. చాలా కాలంగా ఈ ప్రశ్నకు నా దగ్గర సమాధానం లేకుండా పోయింది. నేను నా రెజ్లింగ్ మ్యాట్​ నుంచి, ఒత్తిడి నుంచి, అంచనాల నుంచి, చివరికి నా సొంత ఆశయాల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇన్నేళ్లలో మొదటిసారిగా నేను కాస్త ఊపిరిపీల్చుకోగలిగాను.

నా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని ఎత్తుపల్లాలను అర్థం చేసుకోవడానికి నేను కొంత సమయం తీసుకున్నాను. నేను కెరీర్​లో ఎన్నో ఎత్తులు చూశాను. అందులో ఈ ప్రపంచం ఎన్నడూ చూడని హృదయ విదారకర ఘటనలు, త్యాగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇదంతా చూసిన తర్వాత నేను ఓ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. నేను ఇప్పటికీ ఈ రెజ్లింగ్ క్రీడను ప్రేమిస్తున్నాను. నేను ఇప్పటికీ పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇన్నేళ్ల నిశ్శబ్దంలో నేను మరిచిపోయిన ఓ విషయాన్ని మళ్లీ కనుగొన్నాను. అదేమిటంటే 'నాలో ఆ ఫైర్ ఇప్పటికీ ఉంది'. క్రమశిక్షణ, దినచర్య, పోరాటం- అది నా స్వభావంలోనే ఉంది. నేను ఎంత దూరం పయనించినా, అందులో ఒక భాగం రెజ్లింగ్ మ్యాట్​పైనే ఉండిపోతుంది. అందుకే నేను ఎలాంటి భయాలు లేకుండా, పరిస్థితులకు లొంగిపోకుండా 2028 లాస్​ ఏంజిల్స్​ ఒలింపిక్స్​ కోసం సిద్ధమవుతున్నాను"
- వినేశ్ ఫొగాట్​, ఇండియన్ స్టార్​ రెజ్లర్, ఇన్​స్టా పోస్ట్​​

రాజకీయ జీవితం సంగతేంటి?
వినేశ్ ఫొగాట్ గతేడాది హరియాణా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జులానా నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేసి 6,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. దీనితో ఆమె ఓ వైపు రాజకీయ జీవితం గడుపుతూనే, మరోవైపు రెజ్లింగ్​పై దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

ఒలింపియన్ వినేశ్ ఫొగాట్,​ రెజ్లర్ సోమ్​వీర్​ రథీని వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి 2025 జులైలో ఒక మగ బిడ్డ జన్మించాడు. ఈ విధంగా చూస్తే, తల్లి అయిన తరువాత తిరిగి బరిలోకి దిగుతున్న ఎలైట్ భారతీయ అథ్లెట్ల జాబితాలో వినేశ్ చేరనున్నారు.

వినేశ్ తన తాజా ఇన్​స్టా పోస్టులో తన చిన్నారి బాబు గురించి కూడా ఓ విషయం చెప్పారు. "ఈసారి నేను ఒంటరిగా నడవడం లేదు. నా కొడుకు కూడా నా జట్టులో చేరుతున్నాడు. అతనే నాకు అతిపెద్ద ప్రేరణ. లాస్ ఏంజిల్స్​ ఒలింపిక్స్​లో అతనే నా చీర్​లీడర్​" అని అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

