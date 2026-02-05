డబ్ల్యూపీఎల్ విజేతగా ఆర్సీబీ- ఫైనల్లో దిల్లీ ఓటమి
WPL Final 2026 : మహిళల ప్రిమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) 2026 విజేతగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిలిచింది. దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆ జట్టు విజయం సాధించింది. 204 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన బెంగళూరు 19.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. జార్జియా వోల్ 79, స్మృతి మంధాన 87 రన్స్ చేశారు. దిల్లీ బౌలర్లలో చినెల్లి హెన్రీ 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. మిన్ను మణి, నందనీ శర్మ చెరో వికెట్ తీశారు.