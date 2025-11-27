WPL వేలానికి అంతా రెడీ- ఫోకస్ అంతా వాళ్లపైనే- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 వేలానికి అంతా రెడీ- ఫ్రాంచైజీల వద్ద మిగిలిన డబ్బు, స్లాట్ల పూర్తి వివరాలు!
Published : November 27, 2025 at 11:08 AM IST
WPL Auction 2025 : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 కోసం మెగా వేలానికి అంతా రెడీ అయ్యింది. 2026 సీజన్ కోసం ప్లేయర్ల వేలం ఈరోజు జరగనుంది. భారత్ ప్లేయర్లతోపాటు, విదేశీ క్రికెటర్లు కూడా తమ అదృష్టం పరీక్షించుకోనున్నారు. వేలంలో ఉన్న ప్లేయర్లంతా తమతమ కనీస ధరలను ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్నారు. మరి ఈ వేలం ఎక్కడ జరగనుంది? ఎక్కడ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చో మీకు తెలుసా?
WPL వేలం
నవంబర్ 27న (గురువారం) న్యూదిల్లీలో ఈ వేలం జరగనుంది. వేలం ప్రక్రియ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈసారి వేలంలో మొత్తం 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లు ఉన్నారు. ఈ 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లలో 52 మంది భారతీయులు, 66 మంది క్యాప్డ్ విదేశీ ఆటగాళ్లు. ఇక 142 మంది అన్క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లు, 17 మంది అన్క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే ఈ వేలంలో 73 స్థానాలు మాత్రమే భర్తీ కానున్నాయి. అంటే 277లో 73మంది ప్లేయర్లనే ఐదు ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంది.
Live updates, details of every bid, auction stats, and much more 🔨🔢— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Everything you need to know about the #TATAWPL Mega Auction, all in one place 💻
Follow the #TATAWPLAuction 2026 today on https://t.co/jP2vYAWukG pic.twitter.com/dJ3PSIrESG
వీళ్లపై స్పెషల్ ఫోకస్!
ఇటీవల మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో సత్తా చాటిన ప్లేయర్లపై వేలంలో ప్రత్యేక ఫోకస్ ఉంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మపై ఆయా ఫ్రాంచైజీలు ఫోకస్ చేస్తాయి. ఈ వేలంలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న ప్లేయర్ దీప్తినే అనే అంచనాలు ఉన్నాయి. దీప్తి కనీస ధర రూ.50 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఆమె తర్వాత RCB రిలీజ్ చేసిన టీమ్ఇండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ రేణుకా సింగ్ను దక్కించుకోవడానికి కూడాఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడవచ్చు.
వీళ్లతో భారత్ నుంచి ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, పూజా వస్త్రకార్కు కూడా ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇంకా న్యూజిలాండ్కు చెందిన సోఫీ డివైన్, అమేలియా కెర్, ఇంగ్లాండ్కు చెందిన సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అలిస్సా హీలీ, మెగ్ లానింగ్, దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన లారా వోల్వార్డ్ట్ అత్యధిక లాంటి స్టార్ ప్లేయర్ల కోసం పోటీ ఉండనుంది. వీళ్లందరి కనీస ధర రూ.50 లక్షలు కావడం విశేషం.
📍 New Delhi— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Auction Briefing ✅
Thinking caps 🔛#TATAWPL Mega Auction coming up 😎#TATAWPLAuction pic.twitter.com/wEKMjbyPfa
ఫ్రాంచైజీల వద్ద ఉన్న డబ్బు, మిగిలిన స్లాట్లు
- యూపీ వారియర్స్ - రూ. 14.50 కోట్లు - 17 స్లాట్లు
- గుజరాత్ జెయింట్స్- రూ. 9 కోట్లు- 16 స్లాట్లు
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ. 6.15 కోట్లు- 13 స్లాట్లు
- ముంబయి ఇండియన్స్- రూ. 5.75 కోట్లు - 13 స్లాట్లు
- దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ. 5.75 కోట్లు -13 స్లాట్లు
2026 వేలాన్ని లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 వేలం టెలికాస్ట్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో చూడవచ్చు.
What is it like to run the show at a #TATAWPL Mega Auction? 🤔— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
🎥 Hear it from auctioneer Mallika Sagar as she gears up for another #TATAWPLAuction 🙌 - By @mihirlee_58
Follow the TATA WPL Mega Auction 2026 LIVE today on https://t.co/jP2vYAWukG 💻 pic.twitter.com/Ad1kEHXZ6I
కొత్త స్పాన్సర్లు
రానున్న రెండు సీజన్లకు కొత్తగా స్పాన్సర్షిప్ దక్కించుకున్న పార్ట్నర్ల వివరాలు డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది. ప్రీమియర్ పార్ట్నర్లుగా చాట్జీపీటీ, కింగ్ఫిషర్ కంపెనీలు ఉండగా, టైమ్ఔట్ పార్ట్నర్గా సియెట్ టైర్స్, బెవరెజెస్ పార్ట్నర్గా బిస్లరీ అవకాశం దక్కించుకున్నాయి. ఈ స్పాన్సర్షిప్స్ అగ్రిమెంట్ల వల్ల బోర్డుకు రానున్న రెండేళ్లలో రూ.48 కోట్ల ఆదాయం చేకూరుతుందని డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది.
BCCI is pleased to welcome its new commercial partners for the upcoming editions of the #TATAWPL 🙌— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 26, 2025
The new agreements, collectively valued at ₹48 crore, will cover next 2 seasons and further strengthen the commercial ecosystem of the world’s biggest women’s cricket league. pic.twitter.com/uDeeCwKgjL
WPL రిటెన్షన్ లిస్ట్- ముంబయికి హర్మన్ టాప్ ప్రియారిటి కాదు!