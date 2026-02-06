ETV Bharat / sports

ఆర్సీబీపై కాసుల వర్షం- దిల్లీకి కూడా భారీ నజరానా- WPL ప్రైజ్​మనీ

WPL విజేతగా ఆర్సీబీ- ఫైనల్​లో మళ్లీ ఓఢిన దిల్లీ- భారీ ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- ఎవరెవరికి ఎంతంటే?

WPL 2026 Prize Money
WPL 2026 Prize Money (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
WPL 2026 Prize Money : స్మృతి మంధాన, జార్జియా వోల్‌ మెరుపు బ్యాటింగ్​తో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండోసారి మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ విజేతగా నిలిచింది. గురువారం వడోదర వేదికగా జరిగిన ఫైనల్​లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్​పై ఆర్సీబీ ఘన విజయం సాధించింది. 204 పరుగులు రికార్డ్ ఛేదనతో ఆర్సీబీ సగర్వంగా టైటిల్​ను ముద్దాడింది. దీంతో ప్లేయర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. విన్నర్​తోపాటు రన్నర్లకు కూడా భారీ ప్రైజ్​మనీ దక్కింది. మరి ఎవరెవరి ఎంత ప్రైజ్​మనీ అందిందో తెలుసా?

WPL 2026 ప్రైజ్​మనీ
WPL 2026 ఎడిషన్​కుగానూ బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించింది. మహిళల క్రికెట్​కు సైతం ఆర్థికంగా వృద్ధిని అందించాలన్న ఉద్దేశంతో మొత్తం రూ.10 కోట్ల ప్రైజ్​మనీ అందించింది. ఈ భారీ మొత్తాన్ని విజేత, రన్నరప్​తోపాటు ఆయా జట్లు, ప్లేయర్ల వ్యక్తిగత ప్రదర్శన ఆధారంగా విభజించింది. ఇందులో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఆర్సీబీ జట్టురు అత్యధికంగా రూ. 6 కోట్లు లభించాయి. ఇక ఫైనల్​లో ఓడిపోయి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్​కు రూ.3 కోట్ల నజరానా అందించింది. వీటితోపాటుగా అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక వికెట్లతో అత్యుత్తమంగా ఆడిన ప్లేయర్లకు ప్రైజ్​మనీ అందింది. మరి ఏయే ప్లేయర్లు ఎంతెంత అందుకున్నారంటే?

2026 ఎడిషన్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు- ప్రైజ్​మనీ వివరాలు

  • ఛాంపియన్ - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ.6 కోట్లు
  • రన్నరప్- దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ.3 కోట్లు
  • ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్- సోఫీ డివైన్ (గుజరాత్)- రూ.5 లక్షలు
  • ఆరెంజ్ క్యాప్ (అత్యధిక పరుగులు) - స్మృతి మంధాన (377 పరుగులు)- రూ.5 లక్షలు
  • పర్పుల్ క్యాప్ (అత్యధిక వికెట్లు)- సోఫీ డివైన్ (17 వికెట్లు)- రూ. 5 లక్షలు
  • అత్యధిక సిక్స్​లు -హర్మన్​ప్రీత్​కౌర్, సోఫీ డివైన్ (13 సిక్స్​లు) - రూ. 5 లక్షలు
  • బెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ - సోఫీ డివైన్ - రూ. 5 లక్షలు
  • ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ - నందిని శర్మ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్) - రూ. 5 లక్షలు
  • ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ (ఫైనల్) - స్మృతి మంధాన - రూ. 2.5 లక్షలు

