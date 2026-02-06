ఆర్సీబీపై కాసుల వర్షం- దిల్లీకి కూడా భారీ నజరానా- WPL ప్రైజ్మనీ
WPL విజేతగా ఆర్సీబీ- ఫైనల్లో మళ్లీ ఓఢిన దిల్లీ- భారీ ప్రైజ్మనీ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- ఎవరెవరికి ఎంతంటే?
Published : February 6, 2026 at 10:24 AM IST
WPL 2026 Prize Money : స్మృతి మంధాన, జార్జియా వోల్ మెరుపు బ్యాటింగ్తో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండోసారి మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ విజేతగా నిలిచింది. గురువారం వడోదర వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై ఆర్సీబీ ఘన విజయం సాధించింది. 204 పరుగులు రికార్డ్ ఛేదనతో ఆర్సీబీ సగర్వంగా టైటిల్ను ముద్దాడింది. దీంతో ప్లేయర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. విన్నర్తోపాటు రన్నర్లకు కూడా భారీ ప్రైజ్మనీ దక్కింది. మరి ఎవరెవరి ఎంత ప్రైజ్మనీ అందిందో తెలుసా?
WPL 2026 ప్రైజ్మనీ
WPL 2026 ఎడిషన్కుగానూ బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్మనీ ప్రకటించింది. మహిళల క్రికెట్కు సైతం ఆర్థికంగా వృద్ధిని అందించాలన్న ఉద్దేశంతో మొత్తం రూ.10 కోట్ల ప్రైజ్మనీ అందించింది. ఈ భారీ మొత్తాన్ని విజేత, రన్నరప్తోపాటు ఆయా జట్లు, ప్లేయర్ల వ్యక్తిగత ప్రదర్శన ఆధారంగా విభజించింది. ఇందులో ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆర్సీబీ జట్టురు అత్యధికంగా రూ. 6 కోట్లు లభించాయి. ఇక ఫైనల్లో ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్కు రూ.3 కోట్ల నజరానా అందించింది. వీటితోపాటుగా అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక వికెట్లతో అత్యుత్తమంగా ఆడిన ప్లేయర్లకు ప్రైజ్మనీ అందింది. మరి ఏయే ప్లేయర్లు ఎంతెంత అందుకున్నారంటే?
1st Uncapped player to take a #TATAWPL hat-trick 🫡— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
Most wickets by an Indian player in a single edition -1️⃣7️⃣
Nandni Sharma's record-breaking debut season earns her the Emerging Player of the Season award 💙#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @DelhiCapitals pic.twitter.com/e5v3ePuSiv
2026 ఎడిషన్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు- ప్రైజ్మనీ వివరాలు
- ఛాంపియన్ - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ.6 కోట్లు
- రన్నరప్- దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ.3 కోట్లు
- ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్- సోఫీ డివైన్ (గుజరాత్)- రూ.5 లక్షలు
- ఆరెంజ్ క్యాప్ (అత్యధిక పరుగులు) - స్మృతి మంధాన (377 పరుగులు)- రూ.5 లక్షలు
- పర్పుల్ క్యాప్ (అత్యధిక వికెట్లు)- సోఫీ డివైన్ (17 వికెట్లు)- రూ. 5 లక్షలు
- అత్యధిక సిక్స్లు -హర్మన్ప్రీత్కౌర్, సోఫీ డివైన్ (13 సిక్స్లు) - రూ. 5 లక్షలు
- బెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ - సోఫీ డివైన్ - రూ. 5 లక్షలు
- ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ - నందిని శర్మ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్) - రూ. 5 లక్షలు
- ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ (ఫైనల్) - స్మృతి మంధాన - రూ. 2.5 లక్షలు
A masterclass in batting displayed all season long 🫡— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
With 3️⃣7️⃣7️⃣ runs, #RCB captain Smriti Mandhana tops the run scoring charts to claim the prestigious Orange Cap 🧡#TATAWPL | #ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets | @mandhana_smriti pic.twitter.com/0lfEwFjA1r
February 5, 2026