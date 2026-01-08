ETV Bharat / sports

WPL 2026: కొత్త కెప్టెన్లు క్రేజీ టీమ్స్ ఈసారి కప్పు ఎవరిదో?

జనవరి 9న నవీ ముంబయిలో ప్రారంభం కానున్న డబ్ల్యూపీఎల్ నాలుగో సీజన్ - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెప్టెన్‌గా జెమీమా రోడ్రిగ్స్, యూపీ వారియర్స్ బాధ్యతల్లో మెగ్ లానింగ్

Wpl 2026 Analysis Teams Players
Wpl 2026 Analysis Teams Players (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wpl 2026 Analysis Teams Players: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు అసలైన కిక్ ఇచ్చే విమెన్స్ ప్రిమియర్ లీగ్ (WPL) నాలుగో సీజన్​కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. జనవరి 9న నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ముంబయి ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య జరిగే ఫస్ట్ మ్యాచ్​తో ఈ వేడుక షురూ అవుతుంది. ఫిబ్రవరి 5న వడోదరలో జరిగే గ్రాండ్ ఫైనల్ వరకు మొత్తం 22 మ్యాచ్‌లతో ఈ టోర్నీ సాగనుంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన మూడు సీజన్లలో ముంబయి రెండుసార్లు, ఆర్సీబీ ఒకసారి టైటిల్​ను అందుకున్నాయి. ప్రతిసారి ఫైనల్​కి వెళ్లి కప్పు మిస్ చేసుకుంటున్న దిల్లీ ఈసారి ఎలాగైనా చరిత్ర తిరగరాయాలని చూస్తోంది. వేదికలు మారడం, జట్ల మధ్య స్ట్రాటజీలు మారడంతో ఈసారి పోటీ నెక్స్ట్ లెవల్​లో ఉండబోతోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

దిల్లీలో జెమీమా హవా
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈసారి ఒక కొత్త మైండ్‌సెట్​తో కనిపిస్తోంది. మూడు సీజన్ల పాటు టీమ్‌ను నడిపించిన మెగ్ లానింగ్ జట్టును వీడటంతో, మన భారత స్టార్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ కెప్టెన్‌గా పగ్గాలు అందుకుంది. ఇన్నాళ్లూ రన్నరప్‌గా మిగిలిపోయిన దిల్లీకి జెమీమా కొత్త ఎనర్జీ ఇస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశగా ఉన్నారు. షెఫాలీ వర్మ మాస్ హిట్టింగ్​తో పాటు సౌతాఫ్రికా క్లాస్ బ్యాటర్ లారా వోల్వార్ట్ ఓపెనింగ్‌లో కీలకం కానున్నారు. గాయపడిన అన్నాబెల్ సదర్లాండ్ ప్లేస్​లో వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ అలానా కింగ్ బౌలింగ్ విభాగంలో పెద్ద ప్లస్ కానుంది. అలాగే వేలంలో భారీ ధర పలికిన తెలుగమ్మాయి శ్రీచరణి స్పిన్ మ్యాజిక్​తో టీమ్​ను గెలిపించాలని చూస్తోంది.

యూపీలో మెగ్ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుందా?
యూపీ వారియర్స్ ఈ సీజన్ కోసం ఏకంగా దిల్లీ పాత కెప్టెన్ మెగ్ లానింగ్‌ను తమ గూటికి తెచ్చుకుంది. ఆమె అనుభవం యూపీ రాతను మారుస్తుందని ఆ మేనేజ్మెంట్ గట్టిగా నమ్ముతోంది. మెగ్ లానింగ్​తో పాటు టీమ్​ఇండియా బెస్ట్ ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ ఈ టీమ్​లో అతి పెద్ద బలం. దీప్తి కోసం వేలంలో ఏకంగా రూ. 3.20 కోట్లు ఖర్చు చేశారంటే ఆమెపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సోఫీ ఎకిల్‌స్టోన్ లాంటి వరల్డ్ క్లాస్ స్పిన్నర్లు ఉండటంతో యూపీ బౌలింగ్ కూడా పటిష్టంగా ఉంది. కాగితం మీద బలంగా ఉన్నా గ్రౌండ్​లో సమష్టిగా ఆడటమే వీరికి పెద్ద ఛాలెంజ్.

ముంబయి, ఆర్సీబీ అదే జోరు
ముంబయి ఇండియన్స్ ఎప్పుడూ ఒక సెటిల్డ్ టీమ్‌లా కనిపిస్తోంది. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ లీడర్‌షిప్‌లో నాట్ సీవర్ బ్రంట్, అమేలియా కెర్ వంటి ప్లేయర్లు ఆ జట్టును బలంగా మార్చారు. ఇక ఆర్సీబీ విషయానికి వస్తే స్మృతి మంధాన కెప్టెన్సీలో ఈసారి కూడా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తుంది. ఎలీస్ పెర్రీ ఈ సీజన్​కి దూరం కావడం ఆ టీమ్​కు గట్టి దెబ్బే అయినా గ్రేస్ హారిస్, రిచా ఘోష్ వంటి హిట్టర్లు ఆ లోటును భర్తీ చేయగలరు. పూజా వస్త్రాకర్, శ్రేయాంక పాటిల్ బౌలింగ్‌లో లోకల్ ఫ్యాన్స్​ను కచ్చితంగా అలరిస్తారు.

గుజరాత్ దూకుడు- మెగా వేలం హైలైట్స్
గుజరాత్ జెయింట్స్ గత మూడు సీజన్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయినా ఈసారి మాత్రం కొత్త వ్యూహాలతో బరిలోకి దిగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆష్లే గార్డ్‌నర్ నాయకత్వంలో సోఫీ డివైన్ వంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ప్లేయర్లను టీమ్​లోకి తీసుకున్నారు. అలాగే అన్‌క్యాప్డ్ ప్లేయర్ అనుష్క శర్మను భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. రేణుకా సింగ్ పేస్ విభాగంలో ఈ టీమ్​కు ప్రధాన ఆయుధం కానుంది. వేలంలో అమేలియా కెర్ (రూ. 3 కోట్లు), షికా పాండే (రూ. 2.4 కోట్లు) వంటి వారు భారీ ధర పలికి వార్తల్లో నిలిచారు.

ప్రతి జట్టు తమ బలహీనతలను చెక్ చేసుకుని ఈసారి మేగా పోరుకు రెడీ అయిపోయాయి. మొత్తానికి డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 చాలా స్పెషల్​గా సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దిల్లీకి కొత్త కెప్టెన్ రావడం మెగ్ లానింగ్ యూపీకి వెళ్లడం వంటి మార్పులు టోర్నీని మరింత ఇంట్రెస్టింగ్​గా మార్చాయి. నవీ ముంబయిలో తొలి 11 మ్యాచ్‌లు జరిగితే ఆ తర్వాత వడోదరలో జరిగే మ్యాచ్‌లు విన్నర్ ఎవరో తేల్చనున్నాయి. యంగ్ టాలెంట్​తో పాటు సీనియర్ల అనుభవం కలిసిన ఈ నాలుగో సీజన్​లో కొత్త ఛాంపియన్ ఉదయిస్తారో లేక ముంబయి, ఆర్సీబీ మళ్లీ కప్పు పట్టుకెళ్తారో చూడాలి.

WPL షెడ్యూల్ రిలీజ్- 22 మ్యాచ్​లు- రెండే వేదికలు

'అనుష్క శర్మ' కోసం RCB బిడ్డింగ్- WPL వేలంలో ఈ సీన్ గమనించారా?

TAGGED:

JEMIMAH RODRIGUES
WOMEN CRICKET LATEST NEWS
WPL 2026 SCHEDULE
WPL 2026 TIME TABLE
WPL 2026 ANALYSIS TEAMS PLAYERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.