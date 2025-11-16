ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న ఫుట్బాల్ లీగ్- రెండే టీమ్స్, 17 మ్యాచ్లు ఈ వింత లీగ్ స్టోరీ తెలుసా?
Published : November 16, 2025 at 7:38 PM IST
World's Smallest Football League: ఫుట్బాల్ లీగ్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్, లా లిగా. 20 జట్లు, వందల మ్యాచ్లు, పాయింట్ల పట్టిక, రెలిగేషన్ (దిగువ స్థాయికి పడిపోవడం) ఇలా పెద్ద హడావుడే ఉంటుంది. కానీ, ప్రపంచంలో ఒక విచిత్రమైన లీగ్ ఉంది. దానికి ఇంగ్లీష్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ (FA) గుర్తింపు కూడా ఉంది. కానీ, ఆ లీగ్లో ఆడేది కేవలం రెండే రెండు జట్లు. అయినా, వాళ్ల మధ్య సీజన్కు 17 సార్లు హోరాహోరీ పోరు జరుగుతుంది. ప్రమోషన్, రెలిగేషన్ అనే గొడవే లేదు. ఇంతకీ ఏంటా లీగ్? ఎక్కడ ఉంది ఆ వింత? అనే వివరాల్లోకి వెళితే
వందేళ్ల చరిత్ర రెండే క్లబ్లు!
ఇంగ్లాండ్కు నైరుతి దిశలో ఉన్న 'ఐల్స్ ఆఫ్ సిల్లీ' (Isles of Scilly) అనే దీవుల్లో ఈ లీగ్ జరుగుతుంది. ఈ దీవుల మొత్తం జనాభా 2,500 కన్నా తక్కువే. ఈ విచిత్రమైన లీగ్ 1920లలో ప్రారంభమైంది. మొదట్లో 'రేంజర్స్', 'గన్నర్స్' అనే రెండు టీమ్స్ ఉండేవి. కానీ, 1984లో ఆ పేర్లను 'వూల్ప్యాక్ వాండరర్స్', 'గారిసన్ గన్నర్స్'గా మార్చారు. ప్రస్తుతం వూల్ప్యాక్ వాండరర్స్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా ఉన్నా, చరిత్రలో మాత్రం గారిసన్ గన్నర్స్కే ఎక్కువ విజయాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్ల మధ్య లీగ్తో పాటు, సీజన్లో మరో రెండు కప్ టోర్నమెంట్లు కూడా జరుగుతాయి.
ప్రతీ ఏటా కొత్త టీమ్ స్కూల్ స్టైల్ 'టాస్'!
ఈ లీగ్లో ప్లేయర్ల సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. ఈ విషయం గురించి లీగ్ ఛైర్మన్ ఆంథోనీ గిబ్బన్స్ సోషల్ మీడియాలో వివరించారు. అచ్చం మన స్కూళ్లలో పిల్లలు టీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లే ఉంటుందట. ప్రతీ సీజన్ ముందు, రెండు జట్లకు కెప్టెన్లను, వైస్ కెప్టెన్లను ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత, మిగిలిన మంచి ప్లేయర్ల పేర్లను లిస్ట్ చేసి, టాస్ వేస్తారు. టాస్ గెలిచిన కెప్టెన్ తనకు నచ్చిన ప్లేయర్ను ముందుగా ఎంచుకుంటాడు. అంటే, ఒక ప్లేయర్ ఈ సీజన్లో 'వాండరర్స్'కు ఆడితే, నెక్స్ట్ సీజన్లో 'గన్నర్స్'కు మారే అవకాశం ఉంది.
ఇక్కడ VAR కాదు, 'FAR' 5G టెక్నాలజీ!
ఇది ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న లీగ్ అయినా, టెక్నాలజీ వాడకంలో మాత్రం హై రేంజ్ లోనే ఉంది. 2019లో, ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ వొడాఫోన్ (ఇప్పుడు V-I) తమ 5G కమర్షియల్ యాడ్ కోసం ఈ లీగ్ను ఎంచుకుంది. ఆ సమయంలో, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక 5G వీడియో రివ్యూ సిస్టమ్ను పరిచయం చేసింది. దానికి VAR (వీడియో అసిస్టెంట్ రిఫరీ) లాగా, 'FAR' (ఫ్యాన్ అసిస్టెంట్ రిఫరీ) అని పేరు పెట్టారు. ఇది కూడా ఈ లీగ్కు మంచి పాపులారిటీ తెచ్చిపెట్టింది.
బెక్హాం అడుగుపెట్టాకే పెరిగిన క్రేజ్!
ఈ లీగ్కు తెరవెనుక ఉన్నా, అసలైన గ్లోబల్ క్రేజ్ మాత్రం 2008లో వచ్చింది. ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ బ్రాండ్ 'అడిడాస్' (Adidas) తమ 'డ్రీమ్ బిగ్' కమర్షియల్ యాడ్ కోసం ఈ లీగ్ జరిగే సెయింట్ మేరీస్ ద్వీపాన్ని ఎంచుకుంది. ఆ యాడ్ కోసం ఏకంగా డేవిడ్ బెక్హాం, స్టీవెన్ గెరార్డ్, పాట్రిక్ వియెరా, మైఖేల్ బలాక్, జోస్ మొరిన్హో వంటి ఫుట్బాల్ లెజెండ్స్ అందరూ ఇక్కడికి అడుగుపెట్టారు. ఈ స్టార్ల రాకతో 'ఐల్స్ ఆఫ్ సిల్లీ' లీగ్ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇక్కడికి టూరిస్టుల తాకిడి కూడా బాగా పెరిగింది.