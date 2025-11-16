WTC అప్డేట్ పాయింట్లు : సౌతాఫ్రికాతో ఓటమితో భారత్ ఏ పొజిషన్లో ఉందంటే?
సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టులో 30 పరుగుల తేడాతో ఓడిన భారత్
Published : November 16, 2025 at 4:51 PM IST
WTC Points Table 2027 : సొంతగడ్డపై సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్ను భారత్ పేలవంగా ఆరంభించింది. రెండు టెస్టుల సిరీస్లో తాజాగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. 124 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక టీమ్ఇండియా ఓటమి మూటగట్టుకుంది. దీంతో భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన సౌతాఫ్రికా విజయంతో సిరీస్ను ఆరంభించింది. ఈ క్రమంలో 2025-27 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఏ పొజిషన్లో ఉందో తెలుసుకుందాం!
భారత్ పొజిషన్!
ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో భారత్ తాజా మ్యాచ్తో కలిపి ఎనిమిది టెస్టులు ఆడింది. ఈ ఎనిమిదింట్లో నాలుగు టెస్టుల్లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. అలాగే మూడు టెస్టు మ్యాచ్ల్లో ఓటమిపాలైంది. ఇంకో టెస్టును డ్రా గా ముగించింది. దీంతో డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ 54.17 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. భారత్ ఖాతాలో 52 పాయింట్లు ఉన్నాయి.
దూసుకెళ్లిన సౌతాఫ్రికా
మరోవైపు ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా రెండో స్థానానికి వెళ్లింది. ఈ సైకిల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా కొనసాగుతున్న సఫారీ జట్టు ఇప్పటిదాకా మూడు టెస్టులు ఆడింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి, మరో టెస్టులో ఓడిపోయింది. దీంతో 66.67 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో సౌతాఫ్రికా రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక మూడింట మూడు టెస్టుల్లోనూ నెగ్గి ఆస్ట్రేలియా 100 పాయింట్ పర్సెటేజీతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
డబ్ల్యూటీసీ 2025-27 పాయింట్ల పట్టిక
- ఆస్ట్రేలియా - 36 పాయింట్లు - 100 పర్సెంటేజీ
- సౌతాఫ్రికా - 12 పాయింట్లు - 66.67 పర్సెంటేజీ
- శ్రీలంక - 16 పాయింట్లు- 66.67 పర్సెంటేజీ
- భారత్ - 52 పాయింట్లు - 54.17 పర్సెంటేజీ
- పాకిస్థాన్ - 12 పాయింట్లు- 50 పర్సెంటేజీ
- ఇంగ్లాండ్ - 26 పాయింట్లు- 43.33 పర్సెంటేజీ
- బంగ్లాదేశ్- 4 పాయింట్లు- 16.67 పర్సెంటేజీ
- వెస్టిండీస్ - 0 పాయింట్ - 0 పర్సెంటేజీ
ఇవి కాకుండా న్యూజిలాండ్ కూడా ఇందులో ఉంది. కానీ కివీస్ ఇంకా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. ఇక 2027 జూన్ నాటికి ఈ పాియింట్ల పట్టికలో టాప్ 2 లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.
WTC 2025-27 భారత్ జర్నీ
డబ్ల్యూటీసీ 2025- 27 ఎడిషన్ను భారత్ ఈ ఏడాది జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనతో ప్రారంభించింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్తో భారత్ 5 టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ టూర్లో సమష్టిగా రాణించిన భారత్ 2- 2తో సిరీస్ను సమం చేసుకుంది. ఇందులో రెండిట్లో భారత్ నెగ్గగా, మరో రెండు మ్యాచ్లలో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.
ఆ తర్వాత గతనెల స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో రెండు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్ను భారత్ రెండిటికి రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. ఇక ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో ఇంకో టెస్టు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్ నవంబర్ 22న ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. గువాహటి వేదికగా రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది.
