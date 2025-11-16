ETV Bharat / sports

WTC అప్డేట్ పాయింట్లు : సౌతాఫ్రికాతో ఓటమితో భారత్ ఏ పొజిషన్​లో ఉందంటే?

సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టులో 30 పరుగుల తేడాతో ఓడిన భారత్

World Test Championship
World Test Championship (Source : Associated Press)
WTC Points Table 2027 : సొంతగడ్డపై సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్​ను భారత్ పేలవంగా ఆరంభించింది. రెండు టెస్టుల సిరీస్​లో తాజాగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. 124 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక టీమ్ఇండియా ఓటమి మూటగట్టుకుంది. దీంతో భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన సౌతాఫ్రికా విజయంతో సిరీస్​ను ఆరంభించింది. ఈ క్రమంలో 2025-27 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఏ పొజిషన్​లో ఉందో తెలుసుకుందాం!

భారత్ పొజిషన్!
ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్​లో భారత్ తాజా మ్యాచ్​తో కలిపి ఎనిమిది టెస్టులు ఆడింది. ఈ ఎనిమిదింట్లో నాలుగు టెస్టుల్లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. అలాగే మూడు టెస్టు మ్యాచ్​ల్లో ఓటమిపాలైంది. ఇంకో టెస్టును డ్రా గా ముగించింది. దీంతో డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ 54.17 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. భారత్ ఖాతాలో 52 పాయింట్లు ఉన్నాయి.

దూసుకెళ్లిన సౌతాఫ్రికా
మరోవైపు ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా రెండో స్థానానికి వెళ్లింది. ఈ సైకిల్​లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా కొనసాగుతున్న సఫారీ జట్టు ఇప్పటిదాకా మూడు టెస్టులు ఆడింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గి, మరో టెస్టులో ఓడిపోయింది. దీంతో 66.67 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో సౌతాఫ్రికా రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక మూడింట మూడు టెస్టుల్లోనూ నెగ్గి ఆస్ట్రేలియా 100 పాయింట్ పర్సెటేజీతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.

డబ్ల్యూటీసీ 2025-27 పాయింట్ల పట్టిక

  • ఆస్ట్రేలియా - 36 పాయింట్లు - 100 పర్సెంటేజీ
  • సౌతాఫ్రికా - 12 పాయింట్లు - 66.67 పర్సెంటేజీ
  • శ్రీలంక - 16 పాయింట్లు- 66.67 పర్సెంటేజీ
  • భారత్ - 52 పాయింట్లు - 54.17 పర్సెంటేజీ
  • పాకిస్థాన్ - 12 పాయింట్లు- 50 పర్సెంటేజీ
  • ఇంగ్లాండ్ - 26 పాయింట్లు- 43.33 పర్సెంటేజీ
  • బంగ్లాదేశ్- 4 పాయింట్లు- 16.67 పర్సెంటేజీ
  • వెస్టిండీస్ - 0 పాయింట్ - 0 పర్సెంటేజీ

ఇవి కాకుండా న్యూజిలాండ్ కూడా ఇందులో ఉంది. కానీ కివీస్ ఇంకా ఒక్క మ్యాచ్​ కూడా ఆడలేదు. ఇక 2027 జూన్​ నాటికి ఈ పాియింట్ల పట్టికలో టాప్ 2 లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.

WTC 2025-27 భారత్ జర్నీ
డబ్ల్యూటీసీ 2025- 27 ఎడిషన్​ను భారత్ ఈ ఏడాది జూన్​లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనతో ప్రారంభించింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్​తో భారత్​ 5 టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడింది. ఈ టూర్​లో సమష్టిగా రాణించిన భారత్ 2- 2తో సిరీస్​ను సమం చేసుకుంది. ఇందులో రెండిట్లో భారత్ నెగ్గగా, మరో రెండు మ్యాచ్​లలో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.

ఆ తర్వాత గతనెల స్వదేశంలో వెస్టిండీస్​తో రెండు టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్​ను భారత్ రెండిటికి రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. ఇక ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో ఇంకో టెస్టు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​ నవంబర్ 22న ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. గువాహటి వేదికగా రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది.

WTC పై ఐసీసీ కీలక అప్డేట్- వచ్చే మూడు ఫైనల్స్​ అక్కడే- భారత్​కు నిరాశ!

WTC 2027 : టీమ్ఇండియా సిరీస్ లిస్ట్- ఫైనల్​ చేరాలంటే ఆ మ్యాచ్​లే కీలకం!

