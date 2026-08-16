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WTC టేబుల్​లో భారత్​ను దాటేసిన బంగ్లాదేశ్ - ఒక్క విజయంతో ఎంత మార్పు?

ఆస్ట్రేలియాతో బంగ్లాదేశ్ టెస్టు మ్యాచ్ - WTC పట్టికలో స్వల్ప మార్పులు - ఎవరి పర్సంటేజీ ఎంతంటే?

WTC Points Table
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక (Source : AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 5:05 PM IST

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WTC Poitns Table 2027 : ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ డార్విన్ టెస్టు అనంతరం 2025-27 వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) పాయింట్ల పట్టికలో స్వల్ప మార్పులు జరిగాయి. దీంతో ఫైనల్ రేసు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆసీస్​తో జరిగిన తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ చరిత్రాత్మక విజయం సాధించడంతో ఆ జట్టు భారత్​ కంటే మెరుగైన స్థితిలో కొనసాగుతోంది. మరి ప్రస్తుతం అప్డేటెడ్ పాయింట్ల పట్టిక ఎలా ఉందంటే?

ఈ టెస్టు అనంతరం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఏ జట్టు స్థానం కూడా మారలేదు. కానీ, పాయింట్ పర్సంటేజీలో మార్పులు జరిగాయి. మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయినప్పటికీ డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియానే అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. కానీ పాయింట్ల శాతం మాత్రం తగ్గింది. 77.78 శాతంతో ఆసీస్​ టాప్​లోనే ఉంది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఆసీస్ 87.50గా పర్సంటేజీతో ఉంది. ప్రస్తుత సైకిల్‌లో 9 మ్యాచ్‌లు ఆడగా అందులో 2 టెస్టుల్లో ఓడిపోయింది. రెండో స్థానంలో సౌతాఫ్రికా 75 శాతంతో ఉంది. అంటే టాప్​ 2లో ఉన్న జట్ల మధ్య అంతరం ఇప్పుడు తగ్గింది.

భారత్ కంటే ముందున్న బంగ్లాదేశ్
ఈ చరిత్రాత్మక విజయంతో బంగ్లాదేశ్ డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో పర్సంటేజీ మెరుగుపర్చుకుంది. ఈ విజయం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ పాయింట్ పర్సంటేజ్ 58.33 నుంచి 66.67కి పెరిగింది. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో ఉంది.

భారత్ - శ్రీలంక స్థానాలు
భారత్, శ్రీలంక ప్రస్తుతం రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ను ఆడుతున్నాయి. భారత్ మొదటి మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే, ఈ పట్టికలో ఐదో స్థానంలోనే కొనసాగుతుంది. కానీ, 48.15 నుంచి పర్సంటేజీ 53.33 శాతానికి పెరుగుతుంది. మరోవైపు, శ్రీలంక ఈ టెస్టులో గెలిస్తే 53.33 శాతానికి చేరి భారత్‌ను అధిగమిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ టెస్టు డ్రాగా ముగిస్తే, శ్రీలంక పర్సంటేజీ 41 నుంచి 40 శాతానికి పడిపోతుంది. భారత్​ 48.15 నుంచి 46.66 శాతానికి పడిపోతుంది. అంతేకానీ పాయింట్ల పట్టిక ర్యాంకింగ్‌లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అలా మాత్రం జరిగితే భారత్​కు ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అవుతాయి. ఇకపై ఆడనున్న 8 మ్యాచ్​ల్లో కనీసం 7 టెస్టులు నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

బంగ్లాదేశ్‌కు సంచలన విజయం
డార్విన్ టెస్టులో బంగ్లాదేశ్ ఆరంభం నుంచే పట్టు సాధించింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియాను 198 పరుగులకే ఆలౌట్ చేయడంతోనే డామినేట్ చేశారు. అనంతరం, బంగ్లాదేశ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 426 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించి, 228 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా 284 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయ్యింది. దీంతో గెలుపు కోసం బంగ్లాదేశ్ కేవలం 57 పరుగులే కావాల్సి వచ్చింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీ సాధించిన తంజిద్ హసన్ తమీమ్ ఖాతా తెరవకుండానే ఔట్ అయినప్పటికీ, బంగ్లా జట్టు కేవలం 14.2 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని సులభంగా ఛేదించింది. కాగా ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ మధ్య రెండో టెస్టు మ్యాచ్ 22వ తేదీన ప్రారంభం కానుంది.

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